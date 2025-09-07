Plans
Agenda del 8 al 14 de setembre a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 8 DE SETEMBRE
CADAQUÉS
Festa Major. Activitats infantils amb jocs gegants de colors On: El Passeig Quan: A les 16.45 h.
L'ESCALA
Activitat infantil de demostració i taller de torn de ceràmica On: Plaça Víctor Català Quan: A les 17 h.
LA JONQUERA
Festa Major. Despertada amb els Trabucaires de l'Albera On: Diversos espais Quan: A les 9 h.
Jocs al carrer amb l'Associació Guixot de 8 On: Carrer Major Quan: A les 11 h.
Espectacle de circ POI, de la Cia. D'es Tro On: Plaça 1 d'Octubre Quan: A les 12 h.
Missa solemne amb l'orfeó Jonquerenc On: Església parroquial de Santa Maria Quan: A les 12 h.
Sardanes amb l'Orquestra Montgrins On: Carrer Major Quan: A les 13 h.
Concert amb l'Orquestra Montgrins On: Plaça Nova Quan: A les 18 h. Ball Quan: A les 20 h.
LLANÇÀ
Trobada d’entitats lúdico-esportives On: Plaça de Les Esplanes (davant de l’Escola Pompeu Fabra). Hi haurà infables! Gratuït! Quan: De 16 a 19 h .
EL PORT DE LA SELVA
Donació de sang On: Espai Port Quan: De 17 a 21 h.
ESTEM TREBALLANT PER AMPLIAR L'AGENDA.
- LLISTA | Els negocis del Port de la Selva que han tancat després del suïcidi del propietari
- Reoberta la carretera de l’Aigueta entre Figueres i Cabanes amb rotonda nova
- Sí a l’estació de Figueres
- Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic
- Incendi al costat del Kibuc de l'Escala
- Mor l'empresari Joaquim Sala, fundador del concessionari Fiat de Figueres
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- “Contribuiré en la futura candidatura del PSC a Figueres per ser un nexe de continuïtat i experiència”