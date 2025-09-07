Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Agenda del 8 al 14 de setembre a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

La Cobla Montgrins / Cobla Montgrins

Redacció

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DILLUNS 8 DE SETEMBRE

CADAQUÉS

Festa Major. Activitats infantils amb jocs gegants de colors On: El Passeig Quan: A les 16.45 h.

L'ESCALA

Activitat infantil de demostració i taller de torn de ceràmica On: Plaça Víctor Català Quan: A les 17 h.

LA JONQUERA

Festa Major. Despertada amb els Trabucaires de l'Albera On: Diversos espais Quan: A les 9 h.

Jocs al carrer amb l'Associació Guixot de 8 On: Carrer Major Quan: A les 11 h.

Espectacle de circ POI, de la Cia. D'es Tro On: Plaça 1 d'Octubre Quan: A les 12 h.

Missa solemne amb l'orfeó Jonquerenc On: Església parroquial de Santa Maria Quan: A les 12 h.

Sardanes amb l'Orquestra Montgrins On: Carrer Major Quan: A les 13 h.

Concert amb l'Orquestra Montgrins On: Plaça Nova Quan: A les 18 h. Ball Quan: A les 20 h.

LLANÇÀ

Trobada d’entitats lúdico-esportives On: Plaça de Les Esplanes (davant de l’Escola Pompeu Fabra). Hi haurà infables! Gratuït! Quan: De 16 a 19 h .

EL PORT DE LA SELVA

Donació de sang On: Espai Port Quan: De 17 a 21 h.

