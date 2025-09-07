Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Plans

Agenda del 8 al 14 de setembre a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Les recreacions històriques són una part molt important del festival Terra de Trobadors.

Les recreacions històriques són una part molt important del festival Terra de Trobadors. / Ajuntament de Castelló d'Empúries

Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DILLUNS 8 DE SETEMBRE

CADAQUÉS

Festa Major. Activitats infantils amb jocs gegants de colors On: El Passeig Quan: A les 16.45 h.

L'ESCALA

Activitat infantil de demostració i taller de torn de ceràmica On: Plaça Víctor Català Quan: A les 17 h.

LA JONQUERA

Festa Major. Despertada amb els Trabucaires de l'Albera On: Diversos espais Quan: A les 9 h.

Jocs al carrer amb l'Associació Guixot de 8 On: Carrer Major Quan: A les 11 h.

Espectacle de circ POI, de la Cia. D'es Tro On: Plaça 1 d'Octubre Quan: A les 12 h.

Missa solemne amb l'orfeó Jonquerenc On: Església parroquial de Santa Maria Quan: A les 12 h.

Sardanes amb l'Orquestra Montgrins On: Carrer Major Quan: A les 13 h.

Concert amb l'Orquestra Montgrins On: Plaça Nova Quan: A les 18 h. Ball Quan: A les 20 h.

LLANÇÀ

Trobada d’entitats lúdico-esportives On: Plaça de Les Esplanes (davant de l’Escola Pompeu Fabra). Hi haurà infables! Gratuït! Quan: De 16 a 19 h .

EL PORT DE LA SELVA

Donació de sang On: Espai Port Quan: De 17 a 21 h.

🗓️ DIMARTS 9 DE SETEMBRE

AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Donació de sang On: La Societat Quan: De 17 a 21 hores.

CADAQUÉS

Festa Major. Activitats infantils. Ludo Racons i inflables On: El Passeig Quan: A les 16.45 hores.

Activitats juvenils: Crazy Jump Race, Espavila i Salta, Futbol sala, Brau mecànic, Asalta boles, Llits elàstics i Rocòdrom inflable On: Camp de futbol Quan: A les 16.45 hores.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Mediterranean Guitar Festival. Trio desconcerto, concert de guitarra espanyola On: Basílica de Santa Maria Quan: A les 21 hores. Preu: Des de 12,50 €.

L’ESCALA

Visita a la Subhasta i esmorzar On: MARAM Quan: A les 7 hores. Preu: 21 € els adults i 10 € nens (fins a 12 anys).

Rutes d’estiu 2025: Casa de pescadors i Barraca de pescadors de la Creu On: Casa de Pescadors Can Cinto Xuà Quan: A les 10.30 hores. Preu: 6 €.

FIGUERES

Campanya gastronòmica Enfiga't. Restaurants participants: Sumac, Can Jeroni, Amiel & Molins, Tony's Figueres, Res-Hotel El Moli, Txot's, Dynamic, Lizarran, Falconera, Boga Gastrotaberna, Foc Figueres, Hotel Duran, l'Encesa, Terrazo espai gastronòmic, Trull d'en Francesc. Fins al 21 de setembre. Per a més informació aquí

Projecció de la pel·lícula Aínda estou aquí. Pel·lícula del Brasil de 2024. Sinopsi: Basada en les memòries de Marcelo Rubens Paiva, on narra com la seva mare es va veure obligada a l'activisme polític quan el seu marit, el diputat esquerrà Rubens Paiva, va ser capturat pel govern durant la dictadura militar del Brasil, el 1971. On: Castell de Sant Ferran Quan: A les 21 hores. Preu: 3 €. 1 € per als Amics del Castell.

LA JONQUERA

Xerrada: L’emigració arriatenya a la Jonquera. Presentació del llibre Yo fui Emigrante (2015,) de Rosa Durán Ramírez, a càrrec de l’autora i debat posterior. Aquesta activitat s’emmarca dins les activitats paral·leles a l’exposició Destí: La Jonquera, del MUME, que posa en valor les migracions que la Jonquera ha rebut els darrers 70 anys On: Porxos de Can Laporta Quan: A les 18 hores.

🗓️ DIMECRES 10 DE SETEMBRE

CADAQUÉS

Festa Major. Activitats infantils. Espai de circ On: El Passeig Quan: A les 16.45 hores. Concert de guitarra amb Diego Cortés i Rafa Martín On: Església de Cadaqués Quan: A les 21 hores. Preu: 15 €.

CAPMANY

Festa de la Vila d’Avall. Sortida caminant On: Plaça Major Quan: A les 20 hores. Concert amb Ariadna Millet. Hi haurà servei de bar. Quan: A les 21.30 hores. Preu: 6 €.

L’ESCALA

Rutes d’estiu 2025: Víctor Català - El Clos de Pastor i el Cementri Mariner On: Clos de Pastor Quan: A les 19 hores. Preu: 6 €.

FIGUERES

Club Llegir el teatre, coordinat per Magda Bosch. Josep Maria Cortada i Àngel Burgas ens parlaran de la posada en escena de l'obra Una peça de Jenny Hollan, d'Àngel Burgas que la Funcional Teatre estrenarà a la tardor On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18 hores.

Una història de les dones i el cinema. Curs impartit per Marta Sureda Costa, gestora i investigadora cultural. Marges. Des d’una perspectiva feminista, posarem de manifest la invisibilitat del treball cinematogràfic d’algunes dones en un moment de gran presència i com pràcticament van desaparèixer quan el cinema es va convertir en una indústria altament lucrativa amb la consolidació del sistema d’estudis de Hollywood i l’estandardització de les pel·lícules. On: Museu de l’Empordà Quan: A les 19 hores.

LA JONQUERA

Sopar popular On: Carrer Major, davant de la Societat Quan: A les 21 hores. Preu: socis 15 €; no socis 25 €.

Ball amb el grup de versions STOP 80 On: Plaça Nova Quan: A les 23 hores.

LLANÇÀ

Inauguració de l’exposició Corb Marí, d’Anet Duncan On: Espai Tramuntana (Casa del Mar) Quan: A les 19 h. Fins al 10 d’octubre.

PALAU-SAVERDERA

Donació de sang On: Centre cívic Quan: De 17 a 21 hores.

🗓️ DIJOUS 11 DE SETEMBRE

CADAQUÉS

Festa Major. Inflables On: El Passeig Quan: Tot el dia.

31a Marxa a cap de Creus. Inscripcions On: El Passeig Quan: A les 8 h. Sortida Quan: A les 9 h.

Botiffarrada On: Al cap de Creus Quan: Tot seguit.

Sardanes amb la cobla Els Rossinyolets On: Al cap de Creus Quan: A les 11.30 h.

Sardanes amb la cobla Els Rossinyolets On: El Passeig Quan: A les 20 h.

Traca final de Festa Major On: El Passeig Quan: Tot seguit.

L’ESCALA

Activitats al MAC-Empúries. Portes Obertes al jaciment Quan: De 10 a 20 h.

Rutes d'estiu 2025. Ruta Josep Pla a l’Escala On: Alfolí de la Sal Quan: A les 10.30 h. Preu: 6 €. Torre de Montgó i Pirateria On: Torre de Montgó Quan: A les 19 h. Preu: 5 €.

LA JONQUERA

Tramuntana Trail Transfronterer On: Supermercat Tramuntana (al costat de la zona esportiva) Quan: A les 8.30 h. Recorregut: 11,4 km.

PERALADA

Festa d’homenatge a la Gent Gran. Dinar de germanor On: Centre social Quan: A les 14 h. Ball amb el duet Blue Moon Quan: Tot seguit.

SAUS

Festa Major. Missa solemne On: Església de Sant Eugènia Quan: A les 12 h.

SANT LLORENÇ DE LA MUGA

Nits de llegendes On: Pàrquing camp de futbol Quan: A les 22 h. Preus: adults, 35 €. Nens fins a 11 anys, 20 €

TEMES

