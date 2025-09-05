Borrassà
La Fira de l’Allioli de Creixell homenatjarà el fundador del Museu del Joguet, Josep Maria Joan i Rosa
Joan i Rosa va estar sempre vinculat a la festa i enguany se li concedeix, pòstumament, el Morter d’Or
Aquest diumenge 7 de setembre tindrà lloc a Creixell la 32a edició de la Festa i Fira de l'Allioli. Durant tot el dia se celebraran activitats populars centrades al voltant d'aquesta salsa, que s'acabaran amb un dinar popular i música en directe.
El dia començarà a primera hora del matí, a les 9, amb la degustació de pa amb tomàquet, xuia i allioli per a tots els matiners que participin en l'esmorzar popular. Dues hores més tard, es farà un taller d'elaboració d'allioli per a nens i nenes de fins a catorze anys per familiaritzar els més petits amb la cuina tradicional.
A les 11:45 se celebrarà el lliurament de premis i la presentació del llibre Història galàctica del porró de Salvador Garcia-Arbós, un manifest sobre aquest instrument tan important en la cultura catalana. També s'ensenyarà com fer-lo servir per, més tard, posar-ho a la pràctica durant el dinar popular.
Aquest any, el guardó de la Mà de Morter d'Or es donarà a Rosa Camacho per la seva dedicació a la divulgació de l'allioli amb tallers a diverses comarques catalanes. D'altra banda, el Morter d'Or es donarà pòstumament a Josep Maria Joan i Rosa, fundador del Museu del Joguet de Catalunya i jurat al concurs d'alliolis de la fira durant més de trenta edicions. "S'ha de tenir en compte que ja va guanyar la Mà de Morter d'Or", recorda Jordi Palmada, president de l'Associació de Veïns de Creixell, organitzadors de l'esdeveniment.
El plat estrella del dia, com cada any, serà el concurs internacional d'allioli a les 12:30. Qui hi vulgui participar podrà apuntar-se de manera digital fins al 4 de setembre. La inscripció és gratuïta i inclou el dinar per als participants. Durant trenta minuts, i amb condiments i estris portats de casa, els concursants hauran de fer un allioli que podrà aspirar a diversos premis. A més de coronar la salsa de més qualitat, també es donaran premis a la quantitat més gran, al més original, al més tradicional amb el premi Joan Llavanera, al més surrealista i al participant més jove, aquest últim de la mà del Museu del Joguet. Els responsables d'escollir els guanyadors seran cinc: la cuinera Remei Ribas, el periodista Salvador Garcia-Arbós, Carles Pàramo, Narcís Genís i l'alcalde del poble de Borrassà, Joan Hurtós.
A les dues del migdia tindrà lloc el dinar popular que, per 19 euros, inclou una amanida, fesols de Santa Pau amb xuia, pollastre, allioli, un gelat de postres, pa i aigua. També s'hi inclouran porrons, perquè com expliquen des de l'associació, "tots el coneixem, però potser no l'utilitzem, i és una de les tradicions que ens interessa potenciar". Els plats, gots i coberts, però, s'hauran de dur de casa. Per als més petits també estarà disponible un menú infantil per 9 euros. Es podran reservar tiquets en línia fins que s'esgotin, i seran necessaris per accedir a la zona de les taules. A les 15:30 hi haurà un concert de versions de Marc Grabulosa, presentat pel periodista Pitu Anaya.
Amb més de tres dècades de trajectòria, la Fira de l'Allioli de Creixell s'ha establert com una tradició al poble de Borrassà i com l'inici de molts altres concursos arreu de Catalunya. "Pràcticament, podem dir que som els capdavanters a mantenir aquesta herència culinària dels països catalans", expliquen des de l'associació. Aquesta és una fira que, a més de reconèixer i mantenir la tradició culinària catalana, ofereix un dia de festa i comunitat per a tothom.
