L'Escala
Paiporta i Cardona, muncipis convidats de la 28a Festa de la Sal de l'Escala
Enguany se celebrarà del 19 al 21 de setembre
La 28a edició de la Festa de la Sal de l'Escala, que se celebrarà del 19 al 21 de setembre, tindrà com a municipis convidats Paiporta (València) i Cardona (Bages).
Paiporta, una de les poblacions més afectades per la DANA del passat octubre al País Valencià, hi serà present amb el grup de danses L’Espolí i la seva rondalla, que oferiran un intercanvi amb el grup local La Farandola a la Punta. L’Espolí, que va perdre bona part del seu material a causa de les inundacions, rebrà la donació solidària de la venda d’espelmes d’aquesta edició.
D’altra banda, la Festa acollirà l’agermanament oficial amb Cardona, que compta també amb una festa dedicada a la sal. La seva alcaldessa farà l’ofrena de sal, després que el passat mes de maig una delegació escalenca participés activament a la celebració cardonina amb la presència de l’alcalde Josep Bofill, diversos regidors, el grup de danses La Farandola i un estand amb publicacions i anxoves de l’Escala.
Un programa farcit d’activitats
La Festa de la Sal, que cada any mobilitza prop de 300 voluntaris i atrau més de 10.000 visitants, oferirà un ampli ventall de propostes culturals i lúdiques: exposicions, tallers, rutes i visites guiades, presentacions de llibres, música, danses, cuina marinera i embarcacions de vela llatina.
El programa arrencarà el divendres 19 de setembre a l’Alfolí de la Sal-Museu de l’Escala amb l’actuació del Cor Indika i continuarà amb el tradicional Cercabars, una cercavila musical pels bars i tavernes de la platja amb Arrels Escalenques.
El dissabte 20, dia central de la festa, se celebrarà la 27a Trobada de Vela Llatina, que reunirà una vintena d’embarcacions dels Països Catalans i de França. A la tarda, els visitants podran gaudir de la mostra de 25 oficis mariners, l’arribada del pailebot Santa Eulàlia carregat de sal, la cuina marinera a les tavernes de la Riba, les danses i cançons tradicionals, i l’ofrena de sal. El dia culminarà amb el Ball del Drac i l’espectacular arribada de les barques amb les veles il·luminades.
El diumenge 21, al migdia, es presentarà el llibre La cuina dels pescadors de la Festa de la Sal, cinquè volum de la col·lecció Els oficis de la Festa de la Sal. També es lliuraran plaques d’homenatge a persones que han contribuït de manera destacada a la celebració al llarg dels anys.
Festa amb vocació internacional
Nascuda el 1997 per commemorar el tercer centenari de l’Alfolí, la Festa de la Sal s’ha consolidat com un esdeveniment de referència en la recuperació i difusió del patrimoni immaterial mariner. Se celebra cada tercer dissabte de setembre a la platja de l’antic port de l’Escala i és actualment candidata a Bones Pràctiques en Patrimoni Immaterial per la UNESCO.
A més, l’edició d’enguany coincidirà amb el 30è Fòrum de l’Associació de Museus Marítims de la Mediterrània, que organitzen conjuntament l’Escala i Sant Feliu de Guíxols, fet que contribuirà a donar encara més projecció internacional a la festa.
