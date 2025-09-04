Pont de Molins
La música i la tradició protagonitzen la Festa Major de Pont de Molins 2025
Del 5 al 7 de setembre, el municipi ha programat activitats per a tots els públics, com la Nit Jove, les sardanes o el berenar infantil, entre altres
Pont de Molins enceta aquest divendres 5 de setembre la seva Festa Major. La celebració començarà divendres a les vuit del vespre amb el pregó i la tradicional fogonada (Xupinasso). A les nou s’iniciarà el sopar a la fresca, i la nit culminarà a les onze amb la Nit Jove. Primer pujaran a l’escenari Els Perduts de Sant Esteve de les Roures, un grup de versions que ho deixen clar: "Nosaltres ens ho passem pipa, l’objectiu és que vosaltres també". La gresca, doncs, està assegurada. El ritme continuarà amb el concert de Somboits, un conjunt format per vuit joves de l’Alt Empordà que, a través d’una fusió de pop i ritmes llatins, canten a la vida i a les seves impressions.
Actes per als més menuts
Encara amb la ressaca del dia anterior, el dissabte 6 de setembre la festa continua. Les activitats arrencaran a les onze del matí amb el torneig de tenis taula. A la tarda, a les cinc, els més petits gaudiran d’un berenar infantil.
La gresca seguirà a les sis de la tarda amb la Festa Holly i la festa de l’escuma. Ja de nit, a les onze, arribarà el ball amb La Betty Orquestra, un grup que ofereix "un repertori de ballables, música actual i versions amb una sonoritat fresca i una posada en escena elegant i divertida". I a partir de la una de la matinada, serà el torn del DJ Toni Cors.
Diumenge 7 de setembre, ja encarant la recta final, la jornada començarà amb les matinades des de la plaça Dr.Cuffí, seguides a les deu del matí de la missa. A les onze i mitja hi haurà sardanes amb la Cobla Els Rossinyolets i, finalment, la Festa Major clourà a la una del migdia amb el vermut popular.
Tots els actes se celebraran a la plaça Dr. Cuffí i, en cas de mal temps, es traslladaran al pavelló.
- Marta Solà, ramadera de l’Alt : “Al principi volíem el llop mort, però ara hi podem conviure”
- Aquests són els pobles de la Costa Brava que han desaparegut
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- Pep Guardiola, de ruta gastronòmica per l'Empordà
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Castelló d'Empúries preveu inaugurar l'estany artificial a principis de 2026
- Figueres tornarà a ser la capital de la cervesa artesana de l'Alt Empordà amb tastets temàtics i espectacles
- Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic