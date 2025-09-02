Plans
Agenda del 2 al 7 de setembre a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DIMARTS 2 DE SETEMBRE
L'ESCALA
Festa Major 2025: Jornada de portes obertes al Maram Quan: De 10 a 12 h. Portes obertes al Museu de l'anxova i de la sal On: Al MASLE Quan: De 10 a 13 h. Portes obertes On: A l'Alfolí de la Sal Quan: De 10 a 13 h. Jornada de portes obertes al Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries On: MAC-Empúries Quan: De 10 a 20 h.
Festival nàutic On: A la Platja Quan: De 10 a 13 h.
Ofici solemne en honor a Santa Màxima On: A l'Església Quan: De 10.30 a 13 h. L'ofici se celebrarà amb acompanyament de la cobla Montgrins i per primera vegada s'oferirà el Ball de Gegants, que la Colla Gegantera de l'Escala ha recuperat. En Peret i Maximeta ballaran a l'encreuament dels passadissos centrals de l'església.
Sardanes de vermut a càrrec de la Cobla Montgrins On: Plaça del III Centenari Quan: A les 12.30 h.
Concert de Festa Major a càrrec de l'Orquestra Internacional Selvatana On: Plaça Catalunya Quan: A les 17 h.
Mini cercavila per les atraccions amb animació infantil. Amb globoflèxia i màgia de prop, a càrrec de Doctor Fly Show: On: Aparcament Avinguda F. Macià Quan: De les 18 a les 20 h
Ball a càrrec de l'Orquestra Internacional Selvatana On: Plaça Catalunya Quan: De les 19 a les 21 h.
Focs d'artifici, a càrrec de Pirotècnica Igual On: Passeig de Riells i Plaça de l'Univers Quan: A les 22 h.
Concert Fi de Festa, a càrrec de Banda Neon i Dj Calvins On: Plaça de l'Univers Quan: A les 22.15 h.
🗓️ DIMECRES 3 DE SETEMBRE
L'ESCALA
Visita romana On: MAC- Empúries Quan: A les 11 h. Idioma: Català. Preu: 6 € (No inclou el tiquet d'entrada al jaciment). Infants de 0 a 7 anys gratuït.
Taller infantil - Creacio de clauers anti-stress On: Plaça Víctor Català Quan: A les 18 h.
Rutes d'estiu 2025: Víctor Català - El Clos de Pastor i el Cementri Mariner On: Clos del Pastor Quan: A les 19 h.
🗓️ DIJOUS 4 DE SETEMBRE
L'ESCALA
Visita a la Subhasta i esmorzar On: MARAM Quan: A les 7 h. Preu: 21 € els adults i 10 € nens (fins a 12 anys)
Rutes d'estiu 2025: L'antic Port i l'Alfolí de la Sal On: Alfolí de la Sal Quan: A les 10.30 h. Preu: 6 €. Torre de Montgó i Pirateria On: Torre de Montgó Quan: A les 19 h. Preu: 5 €.
Visita romana On: MAC- Empúries Quan: A les 11 h. Idioma: Català. Preu: 6 € (No inclou el tiquet d'entrada al jaciment). Infants de 0 a 7 anys gratuït.
Activitats al MAC-Empúries. Empúries cap al tard. D'amor i venjances On: MAC-Empúries Quan: A les 19 h. Idioma: Català. Preu: 13 €. Infants de 0 a 7 anys gratuït. Inclou l'entrada al jaciment.
Docs del Mes - Projecció de Miralles On: Alfolí de la Sal Quan: A les 19 h. Sinopsi: Enric Miralles (1955-2000) és considerat un imprescindible de l’arquitectura contemporània. El documental, que narra la visió del món d'aquest important arquitecte dins el panorama internacional contemporani, pretén fer un retrat de l’home i la seva complexitat: un relat construït per variacions a través de les seves arquitectures, on el narrador el busca, l’evoca en els seus espais, travessant el llindar entre la mort i la vida.
🗓️ DIVENDRES 5 DE SETEMBRE
L'ESCALA
Visita romana On: MAC- Empúries Quan: A les 11 h. Idioma: Català. Preu: 6 € (No inclou el tiquet d'entrada al jaciment). Infants de 0 a 7 anys gratuït.
Rutes d'estiu 2025: Barri Vell de l'Escala i Casa de Pescadors On: Alfolí de la Sal Quan: A les 19 h. Preu: 6 €.
🗓️ DISSABTE 6 DE SETEMBRE
L'ESCALA
Rutes d'estiu 2025: Víctor Català - El Clos de Pastor i el Cementri Mariner On: Clos del Pastor Quan: A les 10.30 h. Preu: 6 €.
Festival de Música Clàssics L'Escala - Empúries: A la recerca de la Blue Note, a càrrec de Giorgi Mundrov (piano). On: Església de Sant Martí d'Empúries Quan: A les 19 h.
🗓️ DIUMENGE 7 DE SETEMBRE
ESTEM TREBALLANT PER AMPLIAR L'AGENDA
