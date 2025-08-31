Programa
Aquesta és la programació de l'Acústica d'aquest diumenge 31 d'agost
Avui el festival posa punt i final a la seva 22a edició amb l'Orquestra Di-Versiones a la Rambla
Lax’n’Busto, Mushka, Alizzz, Figa Flawas, Els Catarres, Ja t’ho diré, Ginestà, Mama Dousha, Suu, Maria Jaume, Sandra Monfort i Svetlana són alguns dels artistes protagonistes de la 22a edició de l’Acústica de Figueres, que tindrà lloc del 28 al 31 d’agost. Enguany, el festival –que se celebra al cor de la ciutat– suma un nou escenari, el Figueres Acústica Arena. Aquesta és la programació d'aquest diumenge 31 d'agost:
Diumenge 31 d’agost
- 18.00 h · Obertura Espai Food Trucks – Plaça Catalunya
- 19.00 h · Dream Team – Megamix – La Rambla
- 20.00 h · Orquestra Di-Versiones – La Rambla
Segueix totes les novetats de l’Acústica 2025 a l’EMPORDÀ.
