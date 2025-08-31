Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Programa

Aquesta és la programació de l'Acústica d'aquest diumenge 31 d'agost

Avui el festival posa punt i final a la seva 22a edició amb l'Orquestra Di-Versiones a la Rambla

L'Orquestra Di-versiones.

L'Orquestra Di-versiones. / Empordà

Redacció

Figueres

Lax’n’Busto, Mushka, Alizzz, Figa Flawas, Els Catarres, Ja t’ho diré, Ginestà, Mama Dousha, Suu, Maria Jaume, Sandra Monfort i Svetlana són alguns dels artistes protagonistes de la 22a edició de l’Acústica de Figueres, que tindrà lloc del 28 al 31 d’agost. Enguany, el festival –que se celebra al cor de la ciutat– suma un nou escenari, el Figueres Acústica Arena. Aquesta és la programació d'aquest diumenge 31 d'agost:

Diumenge 31 d’agost

  • 18.00 h · Obertura Espai Food Trucks – Plaça Catalunya
  • 19.00 h · Dream Team – Megamix – La Rambla
  • 20.00 h · Orquestra Di-Versiones – La Rambla

