Programa

Aquesta és la programació de l'Acústica d'aquest dissabte 30 d'agost

Actuaran Oques Grasses al nou espai Arena, Doctor Calypso, Suu i Ja T'ho Diré, entre altres

Mushka.

Mushka. / Jordi Otix

Redacció

Redacció

Figueres

Lax’n’Busto, Mushka, Alizzz, Figa Flawas, Els Catarres, Ja t’ho diré, Ginestà, Mama Dousha, Suu, Maria Jaume, Sandra Monfort i Svetlana són alguns dels artistes protagonistes de la 22a edició de l’Acústica de Figueres, que tindrà lloc del 28 al 31 d’agost. Enguany, el festival –que se celebra al cor de la ciutat– suma un nou escenari, el Figueres Acústica Arena, on actuarà el grup Oques Grasses. Aquesta és la programació d'aquest dissabte 30 d'agost:

Dissabte 30 d’agost

  • 18.00 h · Obertura Espai Food Trucks – Plaça Catalunya i Carrer Caamaño
  • 19.00 h · Orquestra Maribel Kids – La Rambla
  • 20.00 h · Muchacho & Los Sobrinos – Acústica Figueres Arena
  • 20.30 h · Mafuga i HSB – Plaça Catalunya
  • 21.00 h · Sandra Monfort – Plaça Palmera
  • 21.30 h · Oques Grasses – Acústica Figueres Arena. Comprar entrades.
  • 22.00 h · Doctor Calypso – Plaça Catalunya
  • 22.30 h · Suu – Plaça Palmera
  • 23.00 h · Ja T’ho Diré – La Rambla
  • 00.15 h · Doctor Prats – Plaça Catalunya
  • 01.15 h · Mushka – La Rambla
  • 01.30 h · Maria Jaume – Plaça Palmera
  • 02.00 h · Mon DJ – Plaça Catalunya

