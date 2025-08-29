Festes
Vilamalla tanca l’agost amb tres dies de gresca per la festa de Sant Gil
Amb activitats per a totes les edats i un ambient festiu proposa sardanes, música, inflables i un sopar popular, del 29 al 31 d'agost
El municipi de Vilamalla ja ho té tot a punt per celebrar una nova edició de la Festa de Sant Gil, que tindrà lloc els dies 29, 30 i 31 d’agost amb un programa farcit de propostes lúdiques, culturals i gastronòmiques pensades per a totes les edats, que posarà punt final al mes d’agost.
La festa arrencarà divendres 29 amb el pregó, que ja és una tradició que en pocs anys s’ha arrelat al municipi i xupinasso, seguit d’una animada festa Holi, escuma i discomòbil a la plaça de l’Ajuntament, on hi haurà servei de bar.
Gastronomia per a tothom
El dissabte 30, el matí començarà amb futbol entre solters i casats i també de futbol femení. Continuarà la jornada amb una proposta gastronòmica per amenitzar la festa: es tracta d’un concurs d’arrossos i paelles a càrrec de l’Associació de Vilamallencs, que es farà a la zona esportiva, el que confirma el paper de les associacions locals en el desenvolupament de la festa. La programació d’activitats continuarà a la tarda amb una gimcana popular i l’obra de teatre musical Finals d’estiu, de Sònia Ferrer, al Centre Cívic Sant Vicenç, a les sis de la tarda.
Sopar popular
A la nit, es farà el sopar popular i la festa musical que tancarà la jornada amb Nou Màgics i DJ. El sopar popular previst per dissabte inclourà una àmplia oferta: coca amb escalivada, anxova i pernil, brasa amb xai, botifarra, broqueta i xuia, postres i beguda, amb opció de menú infantil que inclou hamburguesa amb patates. Les places són limitades i les entrades es poden adquirir a 15 euros els grans i cinc euros els infants fins al 26 d’agost a l’Ajuntament del municipi. Música per tancar la festa
El diumenge 31, les activitats començaran ben d’hora amb la melé social de petanca i els inflables per als més petits. A les 12 h, se celebrarà l’ofici solemne amb concert de la coral, i a la tarda hi haurà sardanes amb la Principal de Cassà i ball amb el grup Mil Notes.
