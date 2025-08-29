Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Programa

Aquesta és la programació de l'Acústica d'aquest divendres 29 d'agost

Actuen els grups Lax'n'Busto, Ginestà o Figa Flawas, entre altres

Figa Flawas.

Figa Flawas.

Redacció

Figueres

Lax’n’Busto, Mushka, Alizzz, Figa Flawas, Els Catarres, Ja t’ho diré, Ginestà, Mama Dousha, Suu, Maria Jaume, Sandra Monfort i Svetlana són alguns dels artistes protagonistes de la 22a edició de l’Acústica de Figueres, que tindrà lloc del 28 al 31 d’agost. Enguany, el festival –que se celebra al cor de la ciutat– suma un nou escenari, el Figueres Acústica Arena. Aquesta és la programació d'aquest 29 d'agost:

Divendres 29 d’agost

  • 18.00 h · Obertura Espai Food Trucks – Plaça Catalunya i Carrer Caamaño
  • 19.00 h · El Pony Menut – La Rambla
  • 20.30 h · Aria – Plaça Catalunya
  • 21.00 h · Gavina.mp3 (Guanyador Sona 9) – Plaça Palmera
  • 22.15 h · Ginestà – Plaça Catalunya
  • 23.00 h · Mama Dousha – Plaça Palmera
  • 23.00 h · Lax’n’Busto – La Rambla
  • 00.15 h · Alizzz – Plaça Catalunya
  • 01.15 h · Figa Flawas – La Rambla
  • 01.30 h · Maken Row presenta Nocturna – Plaça Catalunya
  • 01.30 h · Svetlana – Plaça Catalunya
  • 03.00 h · Cosmik DJ – Plaça Catalunya

