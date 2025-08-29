Programa
Aquesta és la programació de l'Acústica d'aquest divendres 29 d'agost
Actuen els grups Lax'n'Busto, Ginestà o Figa Flawas, entre altres
Lax’n’Busto, Mushka, Alizzz, Figa Flawas, Els Catarres, Ja t’ho diré, Ginestà, Mama Dousha, Suu, Maria Jaume, Sandra Monfort i Svetlana són alguns dels artistes protagonistes de la 22a edició de l’Acústica de Figueres, que tindrà lloc del 28 al 31 d’agost. Enguany, el festival –que se celebra al cor de la ciutat– suma un nou escenari, el Figueres Acústica Arena. Aquesta és la programació d'aquest 29 d'agost:
Divendres 29 d’agost
- 18.00 h · Obertura Espai Food Trucks – Plaça Catalunya i Carrer Caamaño
- 19.00 h · El Pony Menut – La Rambla
- 20.30 h · Aria – Plaça Catalunya
- 21.00 h · Gavina.mp3 (Guanyador Sona 9) – Plaça Palmera
- 22.15 h · Ginestà – Plaça Catalunya
- 23.00 h · Mama Dousha – Plaça Palmera
- 23.00 h · Lax’n’Busto – La Rambla
- 00.15 h · Alizzz – Plaça Catalunya
- 01.15 h · Figa Flawas – La Rambla
- 01.30 h · Maken Row presenta Nocturna – Plaça Catalunya
- 01.30 h · Svetlana – Plaça Catalunya
- 03.00 h · Cosmik DJ – Plaça Catalunya
Segueix totes les novetats de l’Acústica 2025 a l’EMPORDÀ.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Platges tancades al Port de la Selva. Hi ha algú a Costes?
- Recorregut, horaris i favorits: tot el que cal saber sobre l'aterratge de la Vuelta a l'Alt
- Un grup de persones boicotegen l'equip d'Israel en la contrarellotge de La Vuelta a Figueres
- “Cada dia esgotem 4.000 Taps de Cadaqués”: l’èxit imparable de Can Cabrisas
- L'etapa de la Vuelta Espanya a Figueres
- EN IMATGES | Així s'ha viscut l'arribada dels equips de La Vuelta a Figueres
- Roses es consolida com a porta d’entrada del turisme de creuers de luxe a l’Empordà
- L’Acústica expandeix horitzons: un nou escenari i augment en seguretat