Festa
Tradició, menjar i música a la festa de Vilamaniscle
El cap de setmana del 29, 30 i 31 d’agost, el poble té preparades nou activitats populars
Vilamaniscle té preparats nou esdeveniments culturals per celebrar, un any més, la seva Festa Major. Al llarg del cap de setmana del 29, 30 i 31 d’agost s’oferiran activitats populars, quatre sessions musicals i un espectacle familiar, per garantir una festa entretinguda per a tothom. "Cada any intentem que sigui una festa del poble i pel poble, que tothom hi pugui participar", explica Mon Bonaterra, alcalde de Vilamaniscle.
Ja és tradició el concurs de truites, en què es barregen creativitat i gastronomia, i aquest any és l’activitat que estrenarà la jornada, el divendres 29 a les 20:30. "Hi pot participar qualsevol persona: petits, grans, veïns i estiuejants, és un concurs obert". La truita guanyadora no serà només la més bona, per assegurar una competició divertida i disponible per a tothom també s’hi inclouen premis com la truita més original o la més ben presentada.
Seguint a l’àmbit dels menjars populars, el mateix vespre del 29, seguirà el concurs de truites el sopar popular “A veure què porto”. Tothom podrà dur plats de casa, l’ajuntament posa les begudes i les postres, i es faran taules conjuntes perquè la gent pugui compartir les seves receptes.
Tres hores després, a dos quarts de dotze, hi ha el primer concert de la programació amb la banda de rock Möther Mine. El grup ja havia visitat la festa de Vilamaniscle fa tres estius, i ofereix una nit amb covers d’èxits internacionals de diferents gèneres. Els seguirà DJ Isaac, que tancarà la primera nit de les festes.
El dissabte les activitats començaran abans, a les 13:00 a la plaça Major, amb les sardanes, una altra tradició que no pot faltar a la Festa Major. L’esdeveniment l’acompanyarà la cobla Foment de Montgrí. La música continuarà a dos quarts de dotze amb el grup WASA. Aquesta proposta creativa posa a l’escenari un espectacle que barreja versions de cançons conegudes, performance i humor, tot amb un tema central: l’espai. Acabarà el dia la DJ Lia Jensen, amb la seva taula de mescles i el seu violí. L’artista porta un show ple de vida que complementa ambdós móns, l’electrònic i el clàssic.
Durant l’últim dia de la festa, tota la família trobarà una activitat dedicada a ells. La planificació del diumenge comença a les 12:00 amb l’espectacle familiar de Jordi Patxecu. El seu show barreja música i balls per crear un espai de joc i creativitat. Mentrestant, pels més grans es farà el vermut popular, de manera que totes les persones podran passar un matí entretingut. Naturalment, la festa acaba amb una migdiada que, com s’indica a la programació, començarà a les 15:57, ni abans ni després, per tancar la jornada de festes i anar fent.
La Festa Major de Vilamaniscle és una festa de poble, que se centra en les tradicions, en la seva gent i en que passin una bona estona. "Intentem recuperar les festes majors de poble de tota la vida", explica l’alcalde.
- Recorregut, horaris i favorits: tot el que cal saber sobre l'aterratge de la Vuelta a l'Alt
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- De Rectoria a zona verda arbrada a l'Escala: un enderroc estratègic amb doble objectiu
- Des de l’ al foc de Jarilla: 'La solidaritat no té fronteres, és un orgull veure on arriba l'esforç conjunt
- Detecten 36 pisos amb la llum punxada o desconnectada al Culubret de Figueres
- Aquests municipis de l'Empordà tenen més treballadors que habitants
- Platges tancades al Port de la Selva. Hi ha algú a Costes?
- EN IMATGES | Figueres es prepara per viure La Vuelta aquest 27 d'agost