Programa
Aquesta és la programació de l'Acústica d'aquest dijous 28 d’agost
El 28 d'agost actuen BanannaBeach, Drum’n DJ Set, Els Catarres, Pinocchio i DJ Alegre
Lax’n’Busto, Mushka, Alizzz, Figa Flawas, Els Catarres, Ja t’ho diré, Ginestà, Mama Dousha, Suu, Maria Jaume, Sandra Monfort i Svetlana són alguns dels artistes protagonistes de la 22a edició de l’Acústica de Figueres, que tindrà lloc del 28 al 31 d’agost. Enguany, el festival –que se celebra al cor de la ciutat– suma un nou escenari, el Figueres Acústica Arena, on actuarà el grup Oques Grasses. Aquesta és la programació completa:
Dijous 28 d’agost
- 18.00 h · Obertura Espai Food Trucks – Plaça Catalunya
- 21.00 h · BanannaBeach – Drum’n DJ Set – Plaça Catalunya
- 22.30 h · Els Catarres – Plaça Catalunya
- 00.30 h · Pinocchio – Concert de comiat – Plaça Catalunya
- 02.00 h · DJ Alegre – Plaça Catalunya
Segueix totes les novetats de l'Acústica 2025 a l'EMPORDÀ.
