Aquesta és la programació de l'Acústica d'aquest dijous 28 d’agost

El 28 d'agost actuen BanannaBeach, Drum’n DJ Set, Els Catarres, Pinocchio i DJ Alegre

Els Catarres.

Els Catarres. / Ferran Sendra

Redacció

Figueres

Lax’n’Busto, Mushka, Alizzz, Figa Flawas, Els Catarres, Ja t’ho diré, Ginestà, Mama Dousha, Suu, Maria Jaume, Sandra Monfort i Svetlana són alguns dels artistes protagonistes de la 22a edició de l’Acústica de Figueres, que tindrà lloc del 28 al 31 d’agost. Enguany, el festival –que se celebra al cor de la ciutat– suma un nou escenari, el Figueres Acústica Arena, on actuarà el grup Oques Grasses. Aquesta és la programació completa:

Dijous 28 d’agost

  • 18.00 h · Obertura Espai Food Trucks – Plaça Catalunya
  • 21.00 h · BanannaBeach – Drum’n DJ Set – Plaça Catalunya
  • 22.30 h · Els Catarres – Plaça Catalunya
  • 00.30 h · Pinocchio – Concert de comiat – Plaça Catalunya
  • 02.00 h · DJ Alegre – Plaça Catalunya

Segueix totes les novetats de l’Acústica 2025 a l’EMPORDÀ.

