Festa Major
Lluís Roura obre amb el pregó i un 'mapping' la festa major de santa Màxima a l'Escala
La celebració, que arrenca aquest divendres 29 d'agost, inclou una seixantena d’activitats i espectacles i destaca l’ampliació de les Barrakes de tres a quatre dies
La colla gegantera de l’Escala recupera el seu ball ancestral i farà ballar els gegants locals pels passadissos de l’església de Sant Pere
La vinculació sentimental del pintor Lluís Roura amb l’Escala és llarga i estreta. Enguany, l’artista està celebrant els seus vuitanta anys amb una exposició retrospectiva i això ha dut la comissió de Festes a convidar-lo a ser el pregoner de la festa major de Santa Màxima, gest que l’artista ha agraït amb molta emoció. L’acte popular i d’homenatge, que es fa aquest divendres al vespre a la plaça de l’Ajuntament i que dona el tret de sortida a cinc dies farcits d’activitats, precedirà l’estrena, a les nou del vespre, d’un mapping molt especial que es projectarà a la façana de l’església i que obrirà un recorregut per «la trajectòria pictòrica de Roura a través de fotografies personals i quadres que cobraran vida gràcies a la intel·ligència artificial». No serà l’únic homenatge que es farà aquell dia, ja que la comissió reconeixerà a Josep Ros i Pijoan, fundador i propietari de Creuers Mare Nostrum qui «sempre col·labora a les festes».
La festa major de Santa Màxima és una de les celebracions més destacades que viu l’Escala al llarg de l’any. Ho evidencien la seixantena d’activitats que donen vida a un programa que cerca, per descomptat, la màxima participació. La tècnica de Cultura, Sònia Peracaula, explica que els actes són d’entrada lliure i gratuïts, però recorda que alguns tenen aforament limitat com l’espectacle La màgia existeix d’Álvaro Cortés, dissabte a les sis a la sala polivalent, i altres activitats necessiten inscripció prèvia en línia per evitar llargues cues com el tobogan aquàtic, XtremRace (una cursa d’obstacles d’inflables) que serà aquàtic també, amb aigua reciclada, o el festival nàutic. Una de les novetats enguany és un paint ball que es farà al camp dels Pilans.
Inscripció presencial
D’altra banda, per garantir que les places reduïdes de tres activitats concretes - Kayak experience, bateig de pàdel surf i Vina a remar amb el CER- estiguin cobertes, enguany s’impulsa una prova pilot: membres de la comissió de festes faran inscripcions presencials el dimarts 26, de 10 a 13 hores, a l’Alfolí de la Sal i caldrà deixar un dipòsit de 5 euros en efectiu per reservar plaça, dipòsit que es retornarà el dia de l’activitat. «Els últims temps ens trobàvem que la gent s’inscrivia i al final no acabava presentant-se i molta gent es quedava fora perquè ja no venien, pensant que les places estaven ocupades», justifica Peracaula.
L’Escala és un poble de mar i moltes de les propostes tenen aquest medi com escenari. Entre les que perviuen i s’han renovat els últims anys hi ha la cursa d’objectes flotants identificats (OFIS) que es fa diumenge a dos quarts de deu del matí a la Platja. Enrere van quedar les construccions fetes amb elements reciclats que podien flotar en una mini cursa aquàtica. «Allò era complicat i nosaltres volíem que la gent s’ho passés bé. Així vam decidir que es fes amb inflables comprats i divertits», explica la tècnica tot afegint que hi ha gent que opta per unir-ne tres o quatre i fer-ne un d’únic. A més, els participants es disfressen. Els canvis han estat bons, ja que l’any passat van comptar-se onze OFIS. S’afegeix l’al·licient dels premis - lots de productes de platja i entrades per creuers a les illes Medes-i es valora l’originalitat i la velocitat. Una altra activitat amb el mar com a teló de fons és el corremulla, també diumenge a les 12 del migdia a La Riba i el festival nàutic, dimarts 2 a la Platja, que inclou diferents competicions aquàtiques diferenciades per edat i gènere.
La festa de santa Màxima tindrà moments excepcionals de viure com el que protagonitzaran la colla gegantera de l’Escala que ha recuperat el seu ball ancestral i farà ballar-lo als gegants locals pels passadissos de l’església de Sant Pere, coincidint amb l’ofici solemne per santa Màxima, el dimarts 2. Una particularitat, remarca la tècnica, és que «el passadís del temple té forma de creu i el ball que es balla també té forma de creu». D’altra banda, els gegants també seran protagonistes diumenge, a dos quarts de sis de la tarda des de La Punta, amb la 35a Trobada gegantera que portarà mig miler de geganters de colles de les comarques gironines. Una de les novetats és que el mateix dia, de 10 a 12 del migdia, oferiran un taller familiar per confeccionar mocadors per rebre els gegants.
El que no faltarà per la festa és la música. Enguany, les Barrakes, instal·lades al recinte Firal, s’amplien i passen de tres a quatre dies. Així, dijous, fora de programa, els organitzadors, que enguany són sis entitats, han volgut oferir una sessió de dj’s locals. Divendres actuaran Bandidos Perversions i Dj Mon; dissabte, hi haurà concerts de Dani Peralbo y el Comboi i dj K-Zu i, per tancar, diumenge actuaran l’orquestra Mitjanit i Flaix FM. Fora de Barrakes, la música també existirà. Cal destacar el concert de Somboits, divendres a la plaça Catalunya; el de Glòria Vila i Sextet, dissabte, a La Punta o l’orquestra Selvatana, dimarts.
