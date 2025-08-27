Cinema
Més de dues-centes cinquanta persones assisteixen a la primera sessió del Cinema a la Fresca al castell de Figueres
Organitzada per l'associació d'Amics del Castell de Sant Ferran, va tenir lloc dimarts passat i tindrà continuïtat els dies 2 i 9 de setembre
Més de 250 persones d'edats diverses van assistir, aquest dimarts passat, a la primera projecció del cicle de Cinema a la Fresca organitzada per l'Associació d'Amics del Castell de Figueres al pati d'armes del castell de Sant Ferran. S'hi projectava el film El 47 de Marcel Barrena, pel·lícula que es va endur set premis Gaudí i cinc premis Goya d'aquest any. Cal destacar com molts dels assistents d'aquesta primera projecció van dur, de casa, les seves cadires de platja per gaudir amb més comoditat del film. Els organitzadors han valorat molt positivament la resposta del públic: "Queda demostrat que quan sumem esforços...". En aquest sentit, el cicle és possible gràcies a la col·laboració del cineclub Diòptria, els Amics del Castell de Sant Ferrant, el Consorci i la nova empresa gestora de les visites. L'objectiu, expliquen els organitzadors, és "apropar el castell a la ciutat i ens reafirma que anem per bon camí perquè cada cop sigui més un espai cultural de i per a la ciutat on es faci cinema, dansa, música, presentacions de llibres, taules rodones, entre altres". Un espai, asseguren, obert també al públic jove i familiar.
El cicle tindrà continuïtat els pròxims dimarts 2 i 9 de setembre a les 21 hores, quan es projectaran els films Emilia Pérez, de Jacques Audiard (2 de setembre), premi del Jurat del Festival de Cannes, i Ainda estou aqui, de Walter Salles (9 de setembre), guanyadora de l’Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa. Cal recordar que l’activitat té un cost popular de 3 euros (1 euro per als socis dels Amics del Castell) i les entrades es poden adquirir en línia a castelldesantferran.cat o presencialment a l’entrada de la fortalesa, fins quinze minuts abans de l’inici de l’acte.
