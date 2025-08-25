Plans
Els millors plans per aquesta setmana a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca del 25 al 31 d’agost
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
- Dimecres 27 d'agost
La Vuelta a Espany passa per primer cop per la comarca. Una contrarellotge per equips amb un recorregut curt i intens, que tindrà sortida i arribada a Figueres. El recorregut tindrà24 quilòmetres i passarà pels municipis de Cabanes, Peralada, Vilanova de la Muga i Vilatenim. Consulta tot el recorregut aquí.
- Del 28 al 31 d'agost
Lax’n’Busto, Mushka, Alizzz, Figa Flawas, Els Catarres, Ja t’ho diré, Ginestà, Mama Dousha, Suu, Maria Jaume, Sandra Monfort i Svetlana són alguns dels artistes protagonistes de la 22a edició de l’Acústica de Figueres, que tindrà lloc del 28 al 31 d’agost. Enguany, el festival –que se celebra al cor de la ciutat– suma un nou escenari, el Figueres Acústica Arena, on actuarà el grup Oques Grasses. Consulta la programació aquí.
- Del 29 d'agost al 2 de setembre
La Festa Major se celebra aquest any del 29 d’agost al 2 de setembre, tot i que, com és habitual, els actes previs s’inicien abans, el 22 d’agost, amb la Marxa Nocturna de l’Anxova i l’Obert de Tennis i Pàdel. El 23 d’agost també hi ha la travessa de natació, que arriba a la 16a edició; el 27 d’agost, la cloenda del cicle sardanista d’estiu; i el 28 d’agost, una primera jornada de Barrakes (Electrobarrakes amb I.Legal) .
La Festa Major de l’Escala programa aquest any més de 60 activitats i el pintor Lluís Roura serà l’encarregat de fer el pregó, que acabarà amb un mapping a la façana de l’església, amb obres de la seva exposició “Lluís Roura, 80 anys de memòries”, oberta aquest estiu a l’Alfolí de la Sal. Consulteu tot el programa aquí
- Del 29 al 31 d'agost
La Festa Major de Vilamaniscle comença el divendres 29 d’agost amb un concurs de truites i concert. El dissabte dia 30, la tarda està dedicada a les sardanes amb la cobla Foment del Montgrí a la plaça Major. A la nit ball amb el grup WASA i tot seguit Dj Lia Jensen. El diumenge 31 d’agost arrenca amb animació infantil i tot seguit vermut popular. Programació completa aquí.
- Del 29 al 31 d'agos
El municipi de Vilamalla ja ho té tot a punt per celebrar una nova edició de la Festa de Sant Gil, que tindrà lloc els dies 29, 30 i 31 d’agost amb un programa farcit de propostes lúdiques, culturals i gastronòmiques pensades per a totes les edats. La festa arrencarà divendres 29 amb el pregó i xupinasso, seguit d’una animada festa Holi, escuma i discomòbil a la plaça de l’Ajuntament.
