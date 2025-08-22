La gent de Vilatenim manté viva la tradició festiva de l’antic poble
La proclamació del nou pubillatge serà el punt d'arrencada del programa
El Centre Recreatiu Empordanès (CRE) continua mantenint viva la tradició de la festa d’estiu de Vilatenim per a no perdre «l’essència de poble» que havia tingut històricament. Annexionat al terme de Figueres el 1975, els veïns d’aquest antic nucli rural celebren, aquest cap de setmana, entre el divendres 22 d’agost i el diumenge 24, la festa estival amb la proclamació del pubillatge com a acte d’arrencada i un sopar popular al carrer Nou, davant l’edifici del Consell Municipal.
Els actes continuaran dissabte i diumenge amb el concurs identitari d’engrunar blat de moro i un tast de vins de pagament. Diumenge fan matinades, missa i sardanes. Les activitats són organitzades pel CRE amb el suport de l'Ajuntament de Figueres i el Consell Municipal de Vilatenim.
