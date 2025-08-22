Festes
Camallera bullirà d’activitat durant tres dies de festa major, del 22 al 24 d'agost
Les activitats culturals, tradicionals, musicals i per als més petits formen part del programa festiu
Del 22 al 24 d’agost, Camallera celebra la seva Festa d’estiu, tres dies plens d’activitats per a tots els públics, amb la plaça de l’església com a escenari principal. La programació arrenca el divendres 22 d’agost a les 19 hores amb la xerrada De Llampaies a la Sagrada Família, a càrrec de l’escultora Mercè Riba. Cal recordar que l’artista Mercè Riba, que viu i té el seu taller a Llampaies des de fa dècades, ha donat forma a la figura de Sant Josep Oriol, molt venerat a Barcelona. Aquesta figura s’instal·larà en un dels dos portals d’accés de la capella de l’Assumpta, a la Sagrada Família, així com els quatre relleus interiors del temple, que narraran la vida de la Mare de Déu. La idea és que la capella s’inauguri a mitjans de l’any 2026, coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí.
De l'escultura a les havaneres
El mateix dia, a les 21.30 hores, hi haurà un sopar popular amb botifarra, pa amb tomàquet, vi, aigua i coca. El sopar és gratuït per a empadronats al municipi (cal inscripció prèvia a l’ajuntament fins al dia 21) i té un preu de 10 € per a no empadronats. La jornada es tancarà amb una cantada d’havaneres a les 23 hores, amb el grup Oreig de Mar.
La festa continua el dissabte 23 d’agost a les 17 hores, moment en què els més petits podran gaudir d’una divertida festa d’escuma de colors. A les 18.30 hores, torna la tradicional i esbojarrada Baixada de Carros, amb obsequi per a tots els participants. A la nit, a les 21.30 hores, hi haurà un sopar amb food trucks i ambientació musical, i a partir de les 23.30 hores, nit jove amb Nou Màgics i el DJ Albert Berta, per ballar fins ben entrada la matinada. Finalment, el diumenge 24 d’agost, a les 11 hores se celebrarà la missa de Festa Major. A les 17 hores, es farà una ballada de sardanes amb la Cobla Baix Empordà, i la festa es tancarà amb un concert i ball amb el grup Sharazan
