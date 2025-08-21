Torroella de Fluvià
Torroella de Fluvià comparteix la festa entre els tres nuclis del poble
La Comissió de Festes del municipi ha repartit les activitats festives del cap de setmana entre Torroella, Vilamacolum i Sant Tomàs
Del 22 al 24 d’agost, aquest pròxim cap de setmana, el municipi de Torroella de Fluvià celebra la seva festa d’estiu i ho fa tenint en compte la realitat geogràfica i social del poble, repartit en tres nuclis: el principal que dona nom a la vila, Vilacolum i Sant Tomàs de Fluvià. L’organització és a càrrec de l’activa Comissió de Festes, la qual fa dies que està engrescant a la gent buscant la seva participació a través de les xarxes socials i el senzill mètode del boca-orella.
L’arrencada festiva ja és una declaració d’intencions per a «fer poble» al voltant d’una taula. D’una o de més d’una, ja que per aquest divendres al vespre hi ha convocat el sopar popular que enguany servirà el càtering Adarju. Per a assistir-hi, cada comensal haurà de pagar 20 euros en efectiu, que inclouen dos plats: fideuada i pollastre, postres i beguda. Cadascú s’ha de portar de casa els coberts. El sopar es fa a la plaça Major de Torroella i tindrà continuïtat amb l’actuació musical dels Panxuts Beer Band. El nom ja ho diu tot.
La zona esportiva de Vilacolum acull, dissabte al matí la festa de l’escuma amb jocs inflables aquàtics i l’animació de Ludis. A la tarda, cap a les sis, serà el torn del nucli de Sant Tomàs de Fluvià, com a escenari d’una ballada de sardanes amb la cobla La Flama de Farners.
Nit Jove
L’esperat concert de la Nit Jove tornarà a la plaça de Torroella amb tres propostes diferents, les versions rumberes dels Piratas, les dels Pelukass i el ritme de DJ Rina. Pel mig del sarau hi haurà un «concurs de titits» per animar el personal.
Diumenge, les sardanes es traslladen a Vilacolum, amb la cobla Vila de la Jonquera, després de l’ofici solemne del migdia. El punt final de la festa el posarà l’orquestra Montecarlo, a la plaça Major, a partir de les sis de la tarda.
