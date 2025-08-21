Quatre dies d’actes a Pau per a celebrar l’estiu
Entre aquest dijous i diumenge vinent, els veïns del poble viuran la seva festa d'agost
Amb l’obertura de l’exposició del concurs de pintures, Pau comença, aquest dijous 21 d’agost, la seva festa d’estiu. El programa s’allarga durant quatre dies i té un caràcter molt intergeneracional amb actes per a totes les edats. Fins i tot hi ha previst un joc de cucanyes per a adults, dissabte a la tarda, abans de la botifarrada popular. Les infantils se celebren el dia abans, divendres.
Llibre, esport i lleure
Divendres també hi ha la presentació del llibre sobre el cooperativisme vitivinícola de l'Alt Empordà i dos partits de futbol de nois i noies. Per diumenge s’ha previst una matinal refrescant a la piscina i, a la tarda, l’acolorida Holly party amb festa de l’escuma i la projecció del Surti com surti 2024.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Els actors Jordi Boixaderas, Àngels Bassas i Maria Molins visiten la casa natal de Dalí, a Figueres
- Tres ferits greus en xocar amb el seu cotxe contra un tractor carregat de palla a Biure
- Aquests són els municipis de l'Alt Empordà que disposaran de xarxa de fibra òptica pública a finals d’any
- Retencions a l’AP-7: 9 quilòmetres a Agullana i 5 quilòmetres a la Jonquera
- Les nits del Castell de Figueres també són per al cinema a la fresca
- El català guanya espai als taulells: Roses i la Jonquera se sumen al projecte “Comerços aprenents”
- On podràs aparcar a Figueres durant la Vuelta i l'Acústica? T'expliquem tots els detalls
- La neteja de recs a Figueres posa al descobert l’efecte contaminador de l’incivisme ciutadà