Quatre dies d’actes a Pau per a celebrar l’estiu

Entre aquest dijous i diumenge vinent, els veïns del poble viuran la seva festa d'agost

Imatge general de la plaça Major i l'església de Pau

Imatge general de la plaça Major i l'església de Pau / Santi Coll /

Santi Coll

Santi Coll

Pau

Amb l’obertura de l’exposició del concurs de pintures, Pau comença, aquest dijous 21 d’agost, la seva festa d’estiu. El programa s’allarga durant quatre dies i té un caràcter molt intergeneracional amb actes per a totes les edats. Fins i tot hi ha previst un joc de cucanyes per a adults, dissabte a la tarda, abans de la botifarrada popular. Les infantils se celebren el dia abans, divendres.

Llibre, esport i lleure

Divendres també hi ha la presentació del llibre sobre el cooperativisme vitivinícola de l'Alt Empordà i dos partits de futbol de nois i noies. Per diumenge s’ha previst una matinal refrescant a la piscina i, a la tarda, l’acolorida Holly party amb festa de l’escuma i la projecció del Surti com surti 2024.

Programa de la Festa d'Estiu 2025

Programa de la Festa d'Estiu 2025 / Ajuntament

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Els actors Jordi Boixaderas, Àngels Bassas i Maria Molins visiten la casa natal de Dalí, a Figueres
  2. Tres ferits greus en xocar amb el seu cotxe contra un tractor carregat de palla a Biure
  3. Aquests són els municipis de l'Alt Empordà que disposaran de xarxa de fibra òptica pública a finals d’any
  4. Retencions a l’AP-7: 9 quilòmetres a Agullana i 5 quilòmetres a la Jonquera
  5. Les nits del Castell de Figueres també són per al cinema a la fresca
  6. El català guanya espai als taulells: Roses i la Jonquera se sumen al projecte “Comerços aprenents”
  7. On podràs aparcar a Figueres durant la Vuelta i l'Acústica? T'expliquem tots els detalls
  8. La neteja de recs a Figueres posa al descobert l’efecte contaminador de l’incivisme ciutadà

«Un xenòfob no pot ser un autèntic cristià»

«Un xenòfob no pot ser un autèntic cristià»

Quatre dies d’actes a Pau per a celebrar l’estiu

Quatre dies d’actes a Pau per a celebrar l’estiu

Lladó, primer municipi de l’Alt Empordà que es declara lliure de matrimonis forçats

Lladó, primer municipi de l’Alt Empordà que es declara lliure de matrimonis forçats

Temporers a l'Empordà, al límit de la dignitat laboral: 6 euros l'hora per recollir la fruita que mengem

Temporers a l'Empordà, al límit de la dignitat laboral: 6 euros l'hora per recollir la fruita que mengem

L'escriptor i pintor Manuel Baixauli presenta la seva última novel·la, 'Cavall Atleta Ocell', a Agullana

L'escriptor i pintor Manuel Baixauli presenta la seva última novel·la, 'Cavall Atleta Ocell', a Agullana

EN IMATGES | La cinquena edició de Nits de Circ arriba a Roses

EN IMATGES | La cinquena edició de Nits de Circ arriba a Roses

Es tanca l'alerta del pla Inuncat però es manté la vigilància per tempestes localment fortes

Es tanca l'alerta del pla Inuncat però es manté la vigilància per tempestes localment fortes

Una veïna de Sant Adrià s’enfronta a 25 anys de presó per matar la seva parella amb «118 ganivetades» simulant «un joc sexual»

Una veïna de Sant Adrià s’enfronta a 25 anys de presó per matar la seva parella amb «118 ganivetades» simulant «un joc sexual»
Tracking Pixel Contents