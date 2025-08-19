Les nits del Castell de Figueres també són per al cinema a la fresca

Els Amics de Sant Ferran projectaran tres films de renom el 26 d’agost, 2 i 9 de setembre al Pati d’Armes

Imatge promocional de les projeccions al Pati d'Armes

Imatge promocional de les projeccions al Pati d'Armes / AMICS DEL CASTELL

Santi Coll

Santi Coll

Figueres

Els Amics del castell de Sant Ferran de Figueres no s’estan quiets i per aquesta recta final de l’estiu han programat tres projeccions cinematogràfiques nocturnes en el Pati d’Armes del Castell. L’activitat es fa amb la complicitat del Consorci, l’empresa gestora de les visites i l’assessorament del Cineclub Diòptria. Les projeccions tindran lloc els dimarts 26 d’agost, 2 i 9 de setembre.

«Obrirem les portes a les vuit del vespre per tal que tothom vagi entrant i pugui contemplar la fortalesa al capvespre, abans d’anar seient per a començar les projeccions a les nou», explica de president de l’entitat, Joan Carné, amb la voluntat «d’oferir un espectacle audiovisual inèdit, de qualitat i a l’aire lliure».

El programa previst no genera dubtes sobre aquests objectius. La primera projecció serà la del film El 47, de Marcel Barrena (26 d’agost), l’obra guanyadora de set Premis Gaudí i cinc Premis Goya, entre els quals a Millor Pel·lícula d’enguany. La següent proposta serà Emilia Pérez, de Jacques Audiard (2 de setembre), premi del Jurat del Festival de Cannes, nominada a tretze Oscars i deu Globus d’Or en diferents categories. Per acabar aquest primer cicle estival, els Amics del castell de Sant Ferran oferiran la pel·lícula Ainda estou aqui, de Walter Salles (9 de setembre), guanyadora de l’Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa.

Voluntat de promoure la fortalesa

Aquesta proposta dona continuïtat a la voluntat dels Amics de divulgar la fortalesa figuerenca des dels seus diferents aspectes: «aprofitar la plaça del Pati d’Armes per a fer-hi una activitat cultural com aquesta és un d’ells», assenyala Joan Carné.

L’activitat tindrà un cost popular de 3 euros (1 euro per als socis dels Amics del Castell), i les entrades es poden adquirir en línia al web www.castelldesantferran.cat o presencialment a l’entrada de la fortalesa, fins quinze minuts abans de l’inici de l’acte.

Es disposarà de servei de bar amb begudes i snacks. Així mateix, l’organització posarà cadires a disposició del públic, i els espectadors que vulguin podran fer servir gandules, estores o cadires plegables que hagin portat de casa.

