Agenda
Garriguella celebra la Festa Major amb actes per a tothom
El municipi celebra un bon grapat d’activitats, com ara la trobada de gegants, sardanes, sopars populars i havaneres
Garriguella està de celebració, i és que aquests dies, el municipi viu amb eufòria la Festa Major de Sant Bernat. Des del 6 d’agost i fins aquest dimarts, ja s’han celebrat diversos actes, com tastos de llibres, el II Torneig "Carlus Coll" de tennis taula, la Festa Holi a les escoles, la presentació del llibre El cooperativisme del vi a l’Empordà, la III Cursa d’Obstacles Santa Bernardina, la presentació del 40è aniversari de la revista de Garriguella i l’homenatge i exposició a François Garnier.
Ara, però, la festa continua i Garriguella es prepara per viure el plat fort de la celebració, amb un reguitzell d’actes pensats per a tots els públics fins al 24 d’agost. Aquest dimarts, 19 d’agost, a les 22 hores, al Cementiri Vell, arriba la "Nit Negra" amb relats de terror interpretats pels actors Jaume Comas i Alfons Valles.
L’endemà, dimecres 20 d’agost, a les 19 hores, al Cementiri Vell, tindrà lloc el Tast de Llibres, que comptarà amb la participació de Tura Soler i Jordi Grau, autors del llibre Sense pietat.
Dijous 21 d’agost, a les 19 hores, al Camp de Futbol, se celebrarà un torneig de tenis. Mitja hora més tard, a les 19.30 hores, començarà la passejada guiada per les muralles i cases medievals de Baix a Garriguella amb l’arqueòleg Josep Plauà i Adela Geli. L’activitat anirà seguida d’una xerrada a càrrec de l’arqueòloga Anna M. Puig als Jardins de Can Soler.
Música i tradicions
La festa continua el divendres 22 d’agost, jornada marcada per la música i la gresca. A les 17.30 hores, al passeig dels Arbres, hi haurà un espectacle infantil amb Rosarai Circ. Ja a la nit, a partir de les 21 hores, se celebrarà al Cementiri Vell un sopar popular i la Nit Jove, amb les actuacions de Patxanguers, Lia Jensen i DJ Office.
Amb la ressaca del dia anterior, el dissabte 23 d’agost la festa començarà de bon matí, a les 10.30 hores, amb la trobada gegantera a la plaça de l’Església. A la tarda, a les 18 hores, a la plaça de Baix de Garriguella, es ballaran sardanes amb la Principal de Garriguella. A les 20 hores, al Camp de Futbol, es farà la presentació del C.E. Garriguella i un partit. A les 23 hores, al Cementiri Vell, tindrà lloc un ball de nit amb La Betty Orquestra.
La festa clourà el diumenge 24 d’agost, amb tres actes principals. A les 11 hores, a la plaça de l’Església, es podrà gaudir d'un gran tobogan d’aigua. A les 13 hores, se celebrarà una arrossada popular al mateix lloc. I a les 18 hores, tindrà lloc la festa major infantil. Com a cloenda, a les 20 hores, al Cementiri Vell, havaneres amb Norai Havaneres i rom cremat.
