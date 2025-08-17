Plans
Els millors plans per aquesta setmana a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca del 18 al 24 d’agost
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
- Del 21 al 24 d'agost
La Festa d’Estiu de Llançà comença el dijous 21 d’agost amb una ballada de sardanes a la plaça Major. El divendres dia 22, la tarda està dedicada als inflables per a la mainada i a la nit hi ha sessió musical amb Dj Luis de Frutos seguida del “Flaix on tour”. El dissabte 23 d’agost arrenca amb una altra ballada de sardanes i al vespre un concert tribut a Raffaella Carrà, per acabar la nit amb actuacions de música en directe i DJ. El diumenge 24, a la tard ahi haurà la festa de l’escuma i a la nit havaneres amb Ultramar, acompanyades del tradicional cremat a càrrec de La Colla del Cremat. Programació completa aquí.
- Del 22 al 24 d'agost
Torroella de Fluvià celebra la seva festa d’estiu i ho fa tenint en compte la realitat geogràfica i social del poble, repartit en tres nuclis: el principal que dona nom a la vila, Vilacolum i Sant Tomàs de Fluvià. Divendres hi haurà un sopar popular a la plaça Major de Torroella i després hi haurà l’actuació musical dels Panxuts Beerband. La zona esportiva de Vilacolum acull, dissabte al matí la festa de l’escuma amb jocs inflables aquàtics i l’animació de Ludis. A la tarda, cap a les sis, serà el torn del nucli de Sant Tomàs de Fluvià, com a escenari d’una ballada de sardanes amb la cobla La Flama de Farners. L’esperat concert de la Nit Jove tornarà a la plaça de Torroella amb tres propostes diferents, les versions rumberes dels Piratas, les dels Pelukass i el ritme de DJ Rina. Pel mig del sarau hi haurà un "concurs de titits" per animar el personal. Diumenge, les sardanes es traslladen a Vilacolum, amb la cobla Vila de la Jonquera, després de l’ofici solemne del migdia. El punt final de la festa el posarà l’orquestra Montecarlo, a la plaça Major, a partir de les sis de la tarda.
- Dissabte 23 d'agost
La 18a Pamtomatada de Peralada inclou un sopar popular al pàrquing del pavelló, a les 21.30 hores, amb pa amb tomata, botifarra, xistorra, pinxo, vi, postres i consumició. Els preus són: infantil, 12 euros; adult, 15 euros; i 17 euros el mateix dia del sopar. Els tiquets es poden adquirir fins al 22 d’agost al CTC Sant Domènec o en línia. A partir de les 23.30 hores, hi haurà concerts amb James Band 007, Maribel i DJ Calvins (Pop Corn Tour). L’organització és a càrrec de l’Associació Joves de Peralada, amb el suport de l’Ajuntament i El Centre Restaurant.
- Dissabte 23 d'agost
Sant Llorenç de la Muga acull les "Nits de Llegendes", una passejada nocturna entre carrers medievals i natura, escoltant històries i mites de l’Empordà. La sortida és a les 22 hores des del pàrquing del camp de futbol. El preu és de 35 euros per als adults i de 20 euros per als nens fins a 11 anys. Per fer reserves, cal trucar al 972 676 563, enviar un WhatsApp al 696 467 183 o un correu a info@empordaemotions.cat.
- Fins aquest diumenge, 24 d'agost
Garriguella està de celebració, i és que aquests dies, el municipi viu amb eufòria la Festa Major de Sant Bernat. Des del 6 d’agost i fins aquest dilluns, ja s’han celebrat diversos actes. Ara, però, la festa continua. El dilluns 18 d'agost s’homenatja François Garnier i el dimarts 19 hi ha una nit de relats de terror. El dimecres 20 d'agost torna la literatura amb una nova presentació. El dijous 21 hi ha torneig de tennis i una passejada guiada pel patrimoni. El divendres 22 és jornada d’espectacle infantil, sopar popular i nit jove. El dissabte 23 d'agost es fan trobades de gegants, sardanes, presentació de l’equip de futbol i ball de nit. Finalment, el diumenge dia 24 hi ha activitats lúdiques amb tobogan d’aigua, aperitiu de Festa Major i cantada d’havaneres amb rom cremat. Programació completa aquí.
- Del 22 al 24 d'agost
La Festa d’Estiu de Camallera comença el divendres 22 d’agost amb una xerrada de l’escultora Mercè Riba, seguida d’un sopar popular i la cantada d’havaneres amb Oreig de Mar. El dissabte 23 hi ha festa d’escuma de colors, baixada de carros, sopar amb food trucks i música, i una nit jove amb actuacions i DJ. El diumenge 24 es celebra la missa de Festa Major, sardanes amb la Cobla Baix Empordà i un concert-ball de cloenda amb Sharazan. Programació completa aquí.
