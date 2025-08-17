Plans

Els millors plans per aquesta setmana a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca del 18 al 24 d’agost

La Pantomatada de Peralada se celebra aquest dissabte.

La Pantomatada de Peralada se celebra aquest dissabte. / Gerard Blanché

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ Festa d'estiu de Llançà

  • Del 21 al 24 d'agost

La Festa d’Estiu de Llançà comença el dijous 21 d’agost amb una ballada de sardanes a la plaça Major. El divendres dia 22, la tarda està dedicada als inflables per a la mainada i a la nit hi ha sessió musical amb Dj Luis de Frutos seguida del “Flaix on tour”. El dissabte 23 d’agost arrenca amb una altra ballada de sardanes i al vespre un concert tribut a Raffaella Carrà, per acabar la nit amb actuacions de música en directe i DJ. El diumenge 24, a la tard ahi haurà la festa de l’escuma i a la nit havaneres amb Ultramar, acompanyades del tradicional cremat a càrrec de La Colla del Cremat. Programació completa aquí.

La Cantada d'Havaneres amb els components del grup Ultramar.jpg

Cantada d'Havaneres amb el grup Ultramar. / Empordà

🗓️ Festa Major a Torroella de Fluvià

  • Del 22 al 24 d'agost

Torroella de Fluvià celebra la seva festa d’estiu i ho fa tenint en compte la realitat geogràfica i social del poble, repartit en tres nuclis: el principal que dona nom a la vila, Vilacolum i Sant Tomàs de Fluvià. Divendres hi haurà un sopar popular a la plaça Major de Torroella i després hi haurà l’actuació musical dels Panxuts Beerband. La zona esportiva de Vilacolum acull, dissabte al matí la festa de l’escuma amb jocs inflables aquàtics i l’animació de Ludis. A la tarda, cap a les sis, serà el torn del nucli de Sant Tomàs de Fluvià, com a escenari d’una ballada de sardanes amb la cobla La Flama de Farners. L’esperat concert de la Nit Jove tornarà a la plaça de Torroella amb tres propostes diferents, les versions rumberes dels Piratas, les dels Pelukass i el ritme de DJ Rina. Pel mig del sarau hi haurà un "concurs de titits" per animar el personal. Diumenge, les sardanes es traslladen a Vilacolum, amb la cobla Vila de la Jonquera, després de l’ofici solemne del migdia. El punt final de la festa el posarà l’orquestra Montecarlo, a la plaça Major, a partir de les sis de la tarda.

Festa d'estiu de Torroella de Fluvià a l'agost de 2024

Festa d'estiu de Torroella de Fluvià a l'agost de 2024. / Marc Testart

🗓️ 18a Pantomatada de Peralada

  • Dissabte 23 d'agost

La 18a Pamtomatada de Peralada inclou un sopar popular al pàrquing del pavelló, a les 21.30 hores, amb pa amb tomata, botifarra, xistorra, pinxo, vi, postres i consumició. Els preus són: infantil, 12 euros; adult, 15 euros; i 17 euros el mateix dia del sopar. Els tiquets es poden adquirir fins al 22 d’agost al CTC Sant Domènec o en línia. A partir de les 23.30 hores, hi haurà concerts amb James Band 007, Maribel i DJ Calvins (Pop Corn Tour). L’organització és a càrrec de l’Associació Joves de Peralada, amb el suport de l’Ajuntament i El Centre Restaurant.

Imatge d'arxiu de la Pantomatada.

Imatge d'arxiu de la Pantomatada. / Gerard Blanché

🗓️ "Nits de Llegendes" a Sant Llorenç de la Muga

  • Dissabte 23 d'agost

Sant Llorenç de la Muga acull les "Nits de Llegendes", una passejada nocturna entre carrers medievals i natura, escoltant històries i mites de l’Empordà. La sortida és a les 22 hores des del pàrquing del camp de futbol. El preu és de 35 euros per als adults i de 20 euros per als nens fins a 11 anys. Per fer reserves, cal trucar al 972 676 563, enviar un WhatsApp al 696 467 183 o un correu a info@empordaemotions.cat.

Espelmes.

Espelmes. / Freepik

🗓️ Festa Major a Garriguella

  • Fins aquest diumenge, 24 d'agost

Garriguella està de celebració, i és que aquests dies, el municipi viu amb eufòria la Festa Major de Sant Bernat. Des del 6 d’agost i fins aquest dilluns, ja s’han celebrat diversos actes. Ara, però, la festa continua. El dilluns 18 d'agost s’homenatja François Garnier i el dimarts 19 hi ha una nit de relats de terror. El dimecres 20 d'agost torna la literatura amb una nova presentació. El dijous 21 hi ha torneig de tennis i una passejada guiada pel patrimoni. El divendres 22 és jornada d’espectacle infantil, sopar popular i nit jove. El dissabte 23 d'agost es fan trobades de gegants, sardanes, presentació de l’equip de futbol i ball de nit. Finalment, el diumenge dia 24 hi ha activitats lúdiques amb tobogan d’aigua, aperitiu de Festa Major i cantada d’havaneres amb rom cremat. Programació completa aquí.

La trobada gegantera té lloc el dissabte al matí.

Els gegants de Garriguella. / BORJA BALSERA

🗓️ Festa Major a Camallera

  • Del 22 al 24 d'agost

La Festa d’Estiu de Camallera comença el divendres 22 d’agost amb una xerrada de l’escultora Mercè Riba, seguida d’un sopar popular i la cantada d’havaneres amb Oreig de Mar. El dissabte 23 hi ha festa d’escuma de colors, baixada de carros, sopar amb food trucks i música, i una nit jove amb actuacions i DJ. El diumenge 24 es celebra la missa de Festa Major, sardanes amb la Cobla Baix Empordà i un concert-ball de cloenda amb Sharazan. Programació completa aquí.

Imatge d’arxiu de la baixada de carretons de la festa de Camallera.

Imatge d’arxiu de la baixada de carros de la festa de Camallera. / EDUARD MARTÍ

