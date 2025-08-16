Festa major
Xarop de Nit, Celtic Dj’s i la Montecarlo animaran la festa major de Riumors
La festa del patró, sant Mamet, es fa des d’aquest diumenge 17 d’agost fins dilluns 18 d’agost i inclou festa de l’escuma, sardanes i balls
És estiu i tots els pobles aprofiten el bon temps per omplir els carrers i places de música i festa. A tocar l’efervescència de la Mare de Déu d’Agost, els veïns de Riumors celebren la seva festa major en honor al seu patró, sant Mamet, i li dediquen dos dies de gresca estival, en aquesta ocasió, aquest diumenge 17 d’agost i dilluns 18 d’agost.
El tret de sortida de la festa serà del tot tradicional, amb la celebració de la missa solemne a l’església de Sant Mamet. Serà diumenge a les dotze del migdia i l’ofici estarà acompanyat de les veus dels cantaires que integren la coral de Corçà. Quan s’acabi l’ofici, a dos quarts de dues del migdia, l’Ajuntament ha programat un vermut popular, obert a tothom, a la sala del centre cívic.
La festa major, però és una celebració pensada per a engrescar a tots els públics. Així, el mateix diumenge, a les cinc de la tarda, tindrà lloc un dels actes que més divertiran a petits i grans, la festa de l’escuma. El lloc escollit serà el pati del local social El Riuet, concretament, el de l’Escola Bressol. Durant la festa s’oferirà un gelat per a tota la mainada.
La música, com a qualsevol festa major, ocupa un lloc destacat dins el cartell. A les set de la tarda, la cobla La Principal de Banyoles oferirà una audició de sardanes al centre cívic, una tradició que no falta mai. Ja de nit, a dos quarts d’onze, la festa farà un tomb decantant-se per uns altres ritmes amb el grup Xarop de Nit i, tot seguit, donant el tret de sortida a la Nit Jove que s’allargarà fins passada la mitjanit. Per amenitzar-la hi haurà Celtic Dj’s, una proposta que neix en el Celtic Bar Girona i que té com a lema el càntic Hurrey! (Visca).
Més de quatre dècades de tour
La festa de Sant Mamet es tancarà l’endemà dilluns 18 d’agost, a partir de dos quarts de vuit del vespre, al mateix centre cívic, amb un concert, de primer, i un ball, tot seguit, a càrrec del grup La Montecarlo que ja acumula més de quatre dècades d’història recorrent els escenaris d’arreu del país i també de l’Empordà.
