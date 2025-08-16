Bàscara
La Festa d’Estiu, una bona excusa per a visitar Bàscara
La cercavila amb els grallers d’Espolla dona el tret de sortida, aquest dissabte, a la jornada festiva
Aquest dissabte, 16 d’agost, Bàscara celebra la seva Festa d’Estiu amb un programa senzill, però entretingut. Ha estat preparat per la Comissió de Festes, amb el suport de l’Ajuntament. Tots els actes estan concentrats en horari de tarda, vespre i nit. L’arrencada tindrà connotacions d’agermanament veïnal entre la riba del Fluvià, el riu que ha donat vida al poble des de temps ancestrals, i l’Albera. Els grallers d’Espolla són els encarregats d’animar i acompanyar la cercavila festiva que sortirà de la plaça de l’Ajuntament, a dos quarts de set de la tarda. Just una hora després, es fa la gimcana popular que permet reunir en una sola activitat a diverses generacions de bascarencs i bascarenques, repartits en dues bandes, els del Terraprim i els de l’Horta. Segons els organitzadors, «hi haurà un xic de tot», amb partides de dòmino, estirada de corda i altres activitats que faran suar, més o menys, els participants.
Del sopar a la música
Quan el sol ja s’estigui colgant, la gent del poble es reunirà per a compartir un sopar popular amb amanida, botifarres i xuies a la brasa. Com calia esperar, per postres hi haurà tortell, una de les especialitats tradicionals que identifica el poble des de fa anys i panys. El sopar val 14 euros i cada comensal s’ha de portar els plats i els coberts de casa. La beguda està inclosa en el menú de l’àpat. El tiberi començarà a les nou del vespre. Al cap d’una estona actuarà el grup A son de rumba, com a preludi d’una nit moguda.
La Festa d’estiu és una bona excusa per a participar de les seves activitats i, al mateix temps, conèixer el nucli antic de Bàscara, amb notables exemples de construccions medievals, els carrers estrets i la façana fluvial, amb el temple parroquial com a epicentre. Baixar fins al parc de la Resclosa us pot anar molt bé per agafar gana abans de sopar, o en el de la festa, o en algun dels bons restaurants de la localitat.
- Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: 'Absolutament deliciós
- S'incendia el motor d'una embarcació en una platja de Colera
- Rescaten de matinada nou adults i tres menors que s'havien perdut a la zona d'Albanyà
- Aquesta és la programació del festival Acústica de Figueres 2025
- Les lones del carrer Besalú de Figueres tenen el seu precedent en els tendals de fa un segle
- Retencions a les principals vies d'accés de l'Empordà i la Costa Brava
- Nova alerta per altes temperatures a l'Empordà
- Ni Santorini ni Míkonos: 6 cales de l' que has de visitar aquest agost