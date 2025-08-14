Programa

Aquesta és la programació del festival Acústica de Figueres 2025

Del 28 al 31 d'agost, actuaran grups i artistes com Lax'n'Busto, Mushka, Alizzz, Figa Flawas, Els Catarres, Oques Grasses, Ja t'ho diré, Ginestà, Mama Dousha i Suu

L'escenari principal de l'Acústica, a la Rambla, en un dels concerts de l'any passat.

L'escenari principal de l'Acústica, a la Rambla, en un dels concerts de l'any passat.

Lax’n’Busto, Mushka, Alizzz, Figa Flawas, Els Catarres, Ja t’ho diré, Ginestà, Mama Dousha, Suu, Maria Jaume, Sandra Monfort i Svetlana són alguns dels artistes protagonistes de la 22a edició de l’Acústica de Figueres, que tindrà lloc del 28 al 31 d’agost. Enguany, el festival –que se celebra al cor de la ciutat– suma un nou escenari, el Figueres Acústica Arena, on actuarà el grup Oques Grasses. Aquesta és la programació completa:

Dijous 28 d’agost

  • 18.00 h · Obertura Espai Food Trucks – Plaça Catalunya
  • 21.00 h · BanannaBeach – Drum’n DJ Set – Plaça Catalunya
  • 22.30 h · Els Catarres – Plaça Catalunya
  • 00.30 h · Pinocchio – Concert de comiat – Plaça Catalunya
  • 02.00 h · DJ Alegre – Plaça Catalunya
Divendres 29 d’agost

  • 18.00 h · Obertura Espai Food Trucks – Plaça Catalunya i Carrer Caamaño
  • 19.00 h · El Pony Menut – La Rambla
  • 20.30 h · Aria – Plaça Catalunya
  • 21.00 h · Gavina.mp3 (Guanyador Sona 9) – Plaça Palmera
  • 22.15 h · Ginestà – Plaça Catalunya
  • 23.00 h · Mama Dousha – Plaça Palmera
  • 23.00 h · Lax’n’Busto – La Rambla
  • 00.15 h · Alizzz – Plaça Catalunya
  • 01.15 h · Figa Flawas – La Rambla
  • 01.30 h · Maken Row presenta Nocturna – Plaça Catalunya
  • 01.30 h · Svetlana – Plaça Catalunya
  • 03.00 h · Cosmik DJ – Plaça Catalunya
Dissabte 30 d’agost

  • 18.00 h · Obertura Espai Food Trucks – Plaça Catalunya i Carrer Caamaño
  • 19.00 h · Orquestra Maribel Kids – La Rambla
  • 20.00 h · Muchacho & Los Sobrinos – Acústica Figueres Arena
  • 20.30 h · Mafuga i HSB – Plaça Catalunya
  • 21.00 h · Sandra Monfort – Plaça Palmera
  • 21.30 h · Oques Grasses – Acústica Figueres Arena. Comprar entrades.
  • 22.00 h · Doctor Calypso – Plaça Catalunya
  • 22.30 h · Suu – Plaça Palmera
  • 23.00 h · Ja T’ho Diré – La Rambla
  • 00.15 h · Doctor Prats – Plaça Catalunya
  • 01.15 h · Mushka – La Rambla
  • 01.30 h · Maria Jaume – Plaça Palmera
  • 02.00 h · Mon DJ – Plaça Catalunya

Diumenge 31 d’agost

  • 18.00 h · Obertura Espai Food Trucks – Plaça Catalunya
  • 19.00 h · Dream Team – Megamix – La Rambla
  • 20.00 h · Orquestra Di-Versiones – La Rambla

