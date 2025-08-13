Festa Major
En marxa les Barraques de Roses: aquesta és la programació
La programació, que s’allargarà fins al 17 d’agost, oferirà encara cinc nits més de música en directe amb artistes de primer nivell
Les Barraques de la Festa Major de Roses al recinte firal de l’antic Càmping Bahía han arrancat amb les primeres actuacions, amb Goa Pop DJ’s i Mama Dousha.
La programació, que s’allargarà fins al 17 d’agost, oferirà encara cinc nits més de música en directe amb artistes de primer nivell: Lia Nova DJ i La Fúmiga (13 d’agost); Classe B, Doctor Prats i Mon DJ (14 d’agost); Las Migas, Estopaos i DJ SEND0 (15 d’agost); Va Parir Tour de Ràdio Flaixbac (16 d’agost); i, per acabar aquesta edició, com a novetat, Barraquetes – concert familiar amb Funtastik de Lali BeGood (17 d’agost, 19:30 h).
Com és tradició, les colles de Carnaval de Roses gestionen el servei de bar i restauració, oferint al públic la possibilitat de sopar o prendre una copa mentre gaudeix de la música.
PROGRAMACIÓ
12/08 – 23h
- GOA POP DJ’s
- MAMA DOUSHA
- GOA POP DJ’s
13/08 – 23h
- LIA NOVA DJ
- LA FÚMIGA
- LIA NOVA DJ
14/08 – 23h
- CLASSE B
- DOCTOR PRATS
- MON DJ
15/08 – 23h
- LAS MIGAS
- ESTOPAOS
- DJ SENDO
16/08 – 23h
- VA PARIR TOUR (Ràdio Flaixbac)
17/08 – 19:30h
- BARRAQUETES
- LALI BEGOOD (Espectacle familiar)
Actes diversos
A més de les Barraques, la Festa Major de Roses —que enguany se celebra del 8 al 17 d’agost— ofereix una àmplia programació amb propostes per a tots els públics: parc aquàtic flotant a la platja de Roses (del 15 al 17 d’agost), les cucanyes al mar (16 d’agost) i, l’endemà, el Micròfon Obert, que brindarà l’oportunitat a qui ho desitgi de mostrar el seu talent artístic (música individual o en duet, poesia, etc.).
També espectacles familiars com la representació al Mas de les Figueres de “Les vacances de Madame Roulotte” amb la Cia. La Bleda (14 d’agost) i, al Teatre Municipal, l’obra “Operetta” a càrrec de Cor de Teatre (16 d’agost). La sala d’exposicions de la ciutadella i Ca l’Anita acolliran diverses exposicions.
I manté ben vives tradicions ccom les matinades i cercaviles de gegants, l’acte de lliurament de la Dracma de Plata de Roses, el correfoc, el concurs de sardanes i balls populars com el de Yo suspendí EGB (15 d’agost) al passeig Marítim, al costat del monument als pescadors. El 17 d’agost, el Castell de Focs Artificials sobre la badia posarà punt final a la festa.
