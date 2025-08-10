Plans

Agenda de la setmana de l'11 al 17 d'agost a l'Alt Empordà

Una representació de les Passejades de microteatre de Sant Pere Pescador. / PASSEJADES DE MICROTEATRE

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

LLANÇÀ

Taller de polseres On: Espai Jove Quan: A les 18 h. De 12 a 29 anys.

EL PORT DE LA SELVA

Mediterranean Guitar Festival - Quartet Al-Hamra On: Església de Santa Maria de les Neus Quan: A les 21 h. Preu: 12.50 €.

SANT PERE PESCADOR

Festival d’estiu de microteatre: Passejades On: Diversos indrets Quan: A les 21, 21.20, 21.40, 22 i 22.20 h. Preu: 12 €.

