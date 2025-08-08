Agenda
Sant Llorenç de la Muga tornarà a ballar amb el fanalet
Aquest poble de la vall de la Muga celebra quatre dies de Festa Major, del divendres 8 al dilluns 11 d’agost, amb activitats per a totes les edats
Sant Llorenç de la Muga va recuperar, l’any passat, en el marc de la Festa Major d’estiu, el ball del fanalet. "Aquest any el repetirem, ja que l’any passat va tenir molt bona acceptació i el vam recuperar després d’una colla d’anys que no es feia", manifesta l’alcaldessa de Sant Llorenç, Montserrat Brugués. Per al ball del fanalet, els nois compren un fanalet que sol vendre la comissió de festes i amb el fanalet conviden una noia a ballar. El fanalet és de paper i, a dins, hi ha una espelma petita. Just quan comença el ball, que és un vals, s’apaguen els llums i les parelles encenen el fanalet que fa una claror suau i tremolosa. El vals s’allarga i s’allarga i, així, es van cremant les espelmes i els fanalets, fins que només en queda un, el de la parella guanyadora.
Divendres a la nit, començarà la festassa a la plaça Carles Camps, amb The Bazagas’s, Serial Killerz i Dj Residents. El dissabte serà la Festa de la Societat la Fraternitat i comptaran amb la cercavila d’autoritats i ofici solemne en honor a Sant Cosme i Sant Damià, cercavila pels carrers del poble, vermut per als socis i ballada de tres sardanes, al migdia. A la tarda, hi haurà partit de futbol de solters contra casats i, a la nit, actuaran La Gran Band, Wasa i DJ Alegre.
Diumenge, Dia de Sant Llorenç, celebraran la festa grossa, amb cercavila d’autoritats, ofici solemne, vermut popular i ballada de tres sardanes, al migdia, mentre que, a la tarda, hi haurà una ballada completa de sardanes amb la cobla Els Rossinyolets i una cantada d’havaneres amb el grup Norai, al vespre.
Dilluns 11 d’agost és el dia de les cucanyes per als més petits, a la plaça Carles Camps. Són cucanyes per a la mainada de 6 a 12 anys. A dos quarts de vuit del vespre, hi haurà la festa de l’escuma.
