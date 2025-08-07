Festa major
Els ritmes mexicans obren la festa major d’estiu de Vilabertran
El concert d'Hermanos Aguilar, aquest divendres, és la novetat del programa d’aquest any que inclou activitats per a tots els públics
L’equador de l’agost és temps de festes majors que giren entorn la Mare de Déu d’Agost. Una d’elles, cita obligada, és la de Vilabertran que, per honorar la seva patrona, es posa les millors gales. És, com descriu el seu alcalde, Eudald Brugat, «la nostra festa gran» i per celebrar-la com toca presenten un llarg i intens programa d’activitats culturals, lúdiques i festives, del 14 al 17 d’agost, que es plantegen, afegeix Brugat, «com una forma de cohesió tant per la gent del poble com per la gent de fora». D’entre totes les propostes destaca, per ser novetat, un concert de mariachis i música mexicana a càrrec de Hermanos Aguilar, divendres 15, a dos quarts de deu del vespre, a la plaça Major.
L’alcalde remarca que «sempre hem volgut plantejar la festa major de forma molt propera al ciutadà i a les persones que vinguin des de fora». També tenen molt clar que es vol que aquesta sigui «atractiva» i que arribi a «totes les edats». Això els ha dut a «diversificar» i a incloure en el cartell propostes que engresquin a petits i grans i complementin la festa: des d’activitats per a la mainada amb inflables i un espectacle familiar musical Lali Be Good (dissabte 16) al camp de futbol i zona esportiva que inclourà, també, un berenar infantil, passant per concerts per a joves, i no tan joves, amb Radio Cassette-Night (dijous 14) fins a sardanes amb la cobla-orquestra Selvatana (dijous 14), una formació que atrau sempre molta gent perquè «té un públic molt fidel», i la cobla Baix Empordà (divendres 15).
Així, doncs, la festa major d’agost, una de les cites més multitudinàries dins el calendari festiu de Vilabertran, començarà dijous 14 a partir de les set de la tarda, en un espai ben singular, la plaça de l’Església, i de la mà de la ja esmentada cobla Selvatana. Aquesta mateixa formació, però a les onze de la nit, amenitzarà amb música el ball de festa major que, ja passada la matinada, s’allargarà amb els Dj. Radio Cassette-Night que punxaran la millor música. L’endemà, divendres, no faltarà l’ofici solemne a l’església de Santa Maria que comptarà amb l’acompanyament musical de la cobla Baix Empordà. Més tard, la mateixa formació interpretarà sardanes a la plaça de l’Església, previ el tradicional vermut popular.
Per tancar, havaneres
D’altra banda, si divendres, els ritmes que ompliran la nit seran els dels mariachis, diumenge 17 d’agost, a la tarda, en seran uns altres de més propers, els de les havaneres i les cançons de taverna, de la mà d’una formació ben empordanesa, un referent dins la música popular del país, amb més de seixanta anys de trajectòria. Es tracta dels Pescadors de l’Escala, amb més d’una trentena d’enregistraments. En el transcurs d’aquesta vetllada musical que servirà per tancar la festa major d’estiu, evidentment, no faltarà la degustació del tradicional cremat entre els assistents.
