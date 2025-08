El tret de sortida de la festa de Sant Llorenç de Castelló d'Empúries es trasllada al pati del Palau dels Comtes

Els cartells de les festes majors haurien de ser la millor invitació a uns quants dies de celebració col·lectiva. Així és en el cas de la festa de Sant Llorenç de Castelló d'Empúries d’enguany. Qui el signa no és altra que una de les ninotaires més estimades del país, Pilarín Bayés, plenament activa als seus 84 anys i que ha estat capaç de plasmar l’ambient d’un dia de festa al cor de la vila comtal, la plaça dels Homes perfectament reproduïda i plena a vessar amb la cobla tocant i sota la mirada expectant de gegants i veïns. Però a diferència d’altres edicions, enguany el tret de sortida de la festa no tindrà lloc en aquest racó del poble sinó, per qüestions d’aforament i seguretat, i per "per donar-li més oficialitat", al pati del Palau dels Comtes on dijous es farà el pregó -la identitat del pregoner es coneixerà el dia abans- i el llançament del coet que encetarà quatre dies de cultura, música i gresca.

L’alcaldessa, Anna Massot, recorda en el programa de mà de la festa que antigament els veïns aprofitaven aquests dies "per estrenar vestit, guarnir carrers i fer bullir la plaça amb danses, llums i retrobaments". Tot i que la festa ja no és la pausa assenyalada com era abans, sí que manté encara l’essència original o, almenys, s’intenta potenciar des de l’organització. Així, per exemple, el mateix dijous, a la plaça Joan Alsina, es repetirà, per segon any consecutiu, un sopar popular amb degustació de cerveses artesanes. La idea, explica el tècnic de Cultura i Festes de l’Ajuntament, Martí Fontclara, va quallar fort l’edició passada, quan va sorgir quasi de forma improvisada. "L’any passat va tenir molt bona acceptació i va ser una festa molt maca, feta amb i per als castellonins, pràcticament".

Tapes a la Fresca i degustació de vins i caves

Dins aquesta oferta gastronòmica, divendres, a les set de la tarda, a la Llotja i el mirador de Can Malino s’hi farà la novena edició del Tapes a la Fresca i una fira degustació de vins i caves. Una hora més tard, la Comissió de Festes prepararà el 3r Correbèsties, una mena de correbars que s’inicia a la pizzeria El Foc. La nit s’acabarà amb música: la de Fugados de Alcatraz, a la plaça Joan Alsina, i un concert jove, que es preveu porti força públic, amb Mon DJ, Tyets, Nocturna Maken i Lo Puto Cat, a l’exterior de la Sala Polivalent.

Un dels moments més esperats de la festa, el correfoc. / Jorge Jiménez

Una altra de les cites ineludibles de la festa és la trobada de gegants i capgrossos, que arriba a la seva 41a edició, i en la que participaran una dotzena de pobles. La plantada tindrà lloc dissabte a les sis de la tarda al Passeig de les Oques, des d’on sortirà la cercavila pel centre històric. Un xic més tard, l’Esbart Dansaire de Castelló d’Empúries oferirà una ballada amb la participació d’altres colles, a la plaça Mossèn Cinto Verdaguer. Un dels punts forts a partir de les deu del vespre amb la tabalada de la banda de percussió dels Senyors del Foc que precedirà l’esperat correfoc des de la plaça de les Monges i per diferents carrers del nucli històric. La festa de foc es tancarà amb un espectacle final a l’aparcament del rentador en el qual participaran els Senyors del Foc, Diables de l’Onyar, Diables d’en Pere Botero, Drac de Figueres i de Llers i Pirotècnia Estalella. Quan es conclogui el correfoc, a l’exterior de la Sala Polivalent, l’orquestra Maribel, la Nit de Canet i Dj Nena Maquineta faran ballar a tots els presents.

Canvi a la baixada de carretons

Un dels públics que més mimen és l’infantil. Així, la voluntat ha estat incloure propostes per a ells cada dia de la festa major. Divendres, matí i tarda, al claustre del Convent de Santa Clara podran trobar la instal·lació participativa Laberint II d’Itinerània que fomenta que els nens "toquin i remenin". A la tarda, a partir de les cinc, tindrà lloc la baixada de carretons organitzada per l’agrupament escolta i guia Xots, enguany amb recorregut nou, amb un pendent més llarg, a l’avinguda Cobla Rossinyols. S’ha decidit el canvi per seguretat, ja que durant l’edició passada, que va tenir lloc a la baixada del Rec del Molí, es van produir diversos incidents i un participant es va trencar una cama.

Per als petits, dissabte s’ha programat uns inflables aquàtics a la piscina municipal El Cau i inflables a la tarda a la plaça Joan Alsina. Finalment, diumenge, a les sis de la tarda, es recupera la festa de l’escuma després d’uns anys sense fer-se a causa de la sequera i, tot seguit, al pati del Palau dels Comte es farà una animació infantil amb Orelles de Xocolata.

Diumenge, durant l’ofici també es podrà escoltar a la Coral Castellonina sota la direcció de Claudia Coral i l’acompanyament a l’orgue i piano d’Ivan Joanals. A la tarda, en el mateix escenari de la Basílica, l’intèrpret Óscar Candendo, organista titular de la S. I. de El Buen Pastor, a Donostia, oferirà un concert dins el cicle Els orgues de Catalunya. La festa es tancarà amb un concert de l’orquestra La Chatta i un castell de focs d’artifici.

Exposicions per visitar

D’altra banda, la festa també inclou algunes exposicions. Dijous a la tarda obrirà portes El Centre: Un llegat d’acció social i cultural a l’auditori del convent de Santa Clara i la Mostra d’artistes locals, a la capella del mateix convent. També s’exhibeixen, a l’Ecomuseu-Farinera Els 4 elements d’Art Viu i al convent de Sant Agustí, Anagnòrisi de Jordi Isern.