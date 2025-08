Anna Massot, alcaldessa de Castelló d'Empúries: "El paper de les entitats és actiu i imprescindible per a la festa"

Castelló d’Empúries ja ho té tot a punt per a celebrar la seva Festa Major i ho farà en el moment més àlgid de la temporada turística. La seva alcaldessa, Anna Massot, té molt clar des de fa temps que aquesta dualitat entre la vida festiva local i la presència de turistes vinguts d’arreu del món no fa altra cosa que "ajudar-nos a ser un municipi d’acollida amb moltes coses per oferir".

Aquestes darreres setmanes ja s’ha pogut comprovar amb el festival Istiu o les nombroses activitats dutes a terme a Empuriabrava, amb les multitudinàries festes del Carme. Ara toca el torn de la Festa Major dedicada a Sant Llorenç, que presenta nombroses novetats amb la incombustible dibuixant Pilarín Bayés com a pregonera. "Ens ha fet un cartell sensacional, retrata molt bé l’essència de la nostra festa en tots els sentits, té un caràcter vital que ens encomana a tots plegats", diu l’alcaldessa.

El Ball del Foc de Castelló

"Dies enrere ens va venir a visitar el delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart. Vam comentar llargament les imatges del cartell i, de manera destacada, la presència de la representació del Ball del Foc de Castelló. S’ha convertit en una tradició, la gent el demana i l’espera per acabar qualsevol de les festes i concerts que fem", diu Massot.

El canvi d’escenari del pregó inicial, de la plaça dels Homes a la del palau dels Comtes, "té tot el sentit del món, perquè cada vegada hi ha més gent i la plaça ens havia quedat petita".

"La Festa de tots"

L’alcaldessa de Castelló vol que aquesta "sigui la festa de tots, petits i grans" i per això demana que la gent es faci seva la iniciativa de penjar banderoles en els balcons o finestres. "En vam començar a repartir l’any passat, des de l’Ajuntament, de manera gratuïta, i va ser un èxit que enguany hem repetit". Una iniciativa compartida, com la resta de la Festa, des de l’àrea que dirigeix la regidora Cristina Bech.

Però si hi ha un aspecte que l’alcaldessa Anna Massot té molt present és la participació de les entitats del municipi a l’hora d’organitzar activitats: "Tenen un paper absolutament actiu i imprescindible, amb nombroses propostes pròpies".