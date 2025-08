Sis nits de música il·luminen les vigílies de la Festa Major de Roses

Les barraques de Roses d’aquest any venen carregades de varietat i concerts, en dotze espectacles gratuïts durant sis nits seguides. Les actuacions tindran lloc al recinte firal de l’antic Càmping Bahía tots els vespres des del 12 fins al 17 d’agost. Entre els artistes convidats s’hi troba música tradicional, moderna, urbana, un grup tribut i, fins i tot, un espectacle familiar.

Els sis dies de concert comencen el dimarts 12 amb la música de Mama Dousha, artista barceloní que barreja corrents de melodies urbanes, rap i hip-hop, amb instruments tradicionals per crear un so variat i animat. La mateixa nit pujaran també a l’escenari el duo de germans Goa Pop DJs acompanyats de música comercial i hits del pop.

Integrants del grup La Fúmiga / Ajuntament de Roses

La Fúmiga arriba a Roses el segon dia de barraques acompanyats de Lia Nova DJ. La punxa discos sol oferir sessions amb gran varietat de música, des de house, fins electrònica. Per l’altra banda, el grup valencià ha anat guanyant popularitat durant els últims anys amb la seva música de festival i melodies que recorden a les grans bandes musicals. Aquest estiu estan celebrant la gira "Ja Dormiré Tour" que els ha portat fins a la festa major de Roses.

El dijous 14 d’agost pugen a l’escenari tres artistes diferents. Per començar, venen des del Baix Empordà el grup Classe B, amb el seu nou disc de música de pop urbà català Pop Bailongu. Els seguiran Doctor Prats, grup molt popular durant aquesta última dècada, també amb un nou àlbum que va sortir el març, F5. Conclourà la nit Mon DJ amb un to de dance i electrònic que l’ha portat a actuar internacionalment durant els seus més de deu anys de carrera.

Les guanyadores del Latin Grammy de 2022, Las Migas també passaran per l’escenari de Roses el dia 15 d’agost. Amb dues dècades de trajectòria i diversos premis de reconeixement, entre ells tres nominacions als Grammy per millor àlbum de música flamenca, l’última el 2024, el grup ha estrenat nou disc aquest any i l’interpretaran a les barraques. Les seguiran Estopaos, que com es reconeix pel nom és una banda tribut als famosos Estopa. Per tancar la nit hi haurà sessió de DJ Send0 amb mashup de música catalana.

Guanyadores de Latin Grammy i grup de música flamenca, Las Migas / Ajuntament de Roses

L’última nit de barraques està a càrrec de Ràdio Flaixbac i el seu Va Parir tour. La idea estrenada l’estiu passat consisteix en música pop i de festa per animar al públic a ballar i cantar. El porten el Carles Pérez, l’Andreu Presas i el Marc Frigola, a més del comediant el Gran Germán, que afegeix un toc d’humor a la sessió. Aquest any segueixen una temática espacial, amb visuals, pirotècnia i confetti, que acompanyaran la seva posada en escena.

Per últim i per tancar les Barraques, a la tarda del 17 es farà un espectacle musical amb humor i jocs per a totes les edats, novetat d’aquest any. Per apropar la música als més petits, l’espectacle del grup Lali BeGood Funtastik oferirà un show adaptat a un públic familiar perquè ningú es quedi sense gaudir de les Barraques de la festa major.

"S’espera una bona assistència, a nivell de participació local, de visitants de pobles veïns i, fins i tot turistes" Sílvia Ripoll — Regidora de Cultura i Festes de Roses

Tots els concerts d’aquestes sis nits tindran les primeres actuacions a les 23:00 a l’escenari de l’antic Càmping Bahia. També s’oferirà al recinte un servei de restauració on comprar begudes i menjar, portat, com altres anys, per les colles de Carnaval. Per assegurar que les Barraques són un espai segur que aculli a tothom, al recinte també hi haurà un Punt Lila i Multicolor.

El cartell d’aquest any recull artistes del panorama local i estatal de diversos gèneres musicals, per poder celebrar unes Barraques que atraguin a diversos tipus de públic. Segons Sílvia Ripoll, regidora de Cultura i Festes, s’espera "una bona assistència, a nivell de participació local, de visitants de pobles veïns i, fins i tot turistes" a la festa major i en els dotze concerts d’aquest agost.