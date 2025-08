Roses es prepara per a deu dies de Festa Major i espectacles

Roses s’omplirà amb desenes d’activitats durant deu dies per la celebració de la festa major. L’inici de la jornada el marcarà el pregó d’Antoni Abad, el divendres 8 d’agost, i el tancament serà amb els tradicionals focs artificials el diumenge 17 al vespre. A les nits, a partir del 12 d’agost comencen les Barraques, sis dies ininterromputs de música en directe amb artistes com Doctor Prats, La Fúmiga o Las Migas. La festa busca un equilibri entre tradició i modernitat, oferint una gran varietat d’activitats, des de música, esports, teatre, exposicions i balls.

Aquest any s’ha afegit a la programació una sessió familiar de les barraques, les Barraquetes, amb el show Funtastik de Lali BeGood. També s’han mantingut alguns dels afegiments de l’estiu passat. Entre ells, es troba el pregó que inaugurarà les festes, dut a terme per Antoni Abad, patró major de la Confraria de Pescadors de Roses. També es mantindran el Parc Aquàtic de Mar els dies 15, 16 i 17, i una sessió de Micròfon Obert aquest últim dia a la plaça de l’Església. Al Mas de les Figueres s’hi celebraran un tardeig musical, també nou de l’any passat, i una representació teatral familiar.

El pregó de l'any passat, presentat pel cuiner Mateu Casañas / Ajuntament de Roses

Les tradicions tenen un lloc important a la festa, molt presents durant tota la programació. Es ballaran sardanes en dues ocasions diferents, la primera, el 9 d’agost, de mà de la Cobla Cervinenca, i la segona, el 16. Aquest segon ball serà en forma de concurs i portat per la Cobla Principal d’Olot. Els gegants també faran una aparició el dia 15 amb una cercavila a les 10 del matí i un recorregut per la ciutat a les sis de la tarda. L’endemà, 16 d'agost, es durà a terme les cucanyes de mar i el correfoc.

La tradició dels correfocs de Roses, a la festa major de l’any passat / Ajuntament de Roses

La música seguirà molt present a aquestes festes a les barraques i altres espectacles durant el dia. A la primera tarda de festes, hi haurà un concert i ball amb l’Orquestra Selvatana. El dia següent, es farà el tardeig musical amb diferents DJs a Mas de les Figueres. Continuant amb les tradicions, el 10, Sons de l’Havana farà una cantada a la platja de la Perola. Però la música no serà l’únic que pujarà als escenaris, també es duran a terme dues interpretacions teatrals: la representació d'Operetta el 16 d’agost i, per als més petits, Les vacances de Madame Roulette.

La cultura i els esports també tenen activitats reservades, amb l’estrena de dues exposicions durant la festa major i algunes competicions esportives. Fareras, la luz que nos guía, una exposició sobre les dones faroneres, obrirà el dia 08, el 12, s’inaugurarà l’exposició del concurs internacional de fotografies del Mediterrani MedFoto 2025, i també es farà l’entrega de la Dracma de Plata de Roses el dia 15, atorgada l’any passat a Enric Campmol i Narcís Ricart per la seva aportació a la detecció del càncer de pell amb intel·ligència artificial. A l’àmbit esportiu es durà a terme el 10 d’agost el Campionat Local de Vòlei Platja, i a l’endemà es farà la Travessia de Natació al Port de Roses.

Les Barraques que es van celebrar l'estiu passat / Ajuntament de Roses

Durant tots els dies de la Festa Major, també es faran les fires amb atraccions i parades al recinte firal de l’antic càmping Bahia. També es vol mantenir aquesta activitat disponible per tot tipus de públics així que el dia 18 se celebrarà el dia del nen i les fires sense soroll amb entrades a 2 euros i el nivell de so de les atraccions baixat fins a les deu del vespre, per acomodar persones amb hipersensibilitat. Aquesta festa major ofereix una gran varietat d’oportunitats a les seves activitats, barrejant modernitat amb tradició i diversió amb cultura.