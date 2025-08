Agenda de la setmana del 4 al 10 d'agost a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

🗓️ DILLUNS 4 D'AGOST

CADAQUÉS

Ruta turística On viuen les sirenes On: Platja de Sa Conca Quan: A les 9 h. Preu: 5 €. Obligatori saber nadar.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Visites + Tast estiu On: Ecomuseu Farinera Quan: De 18 a 19.30 h. Preu: 5 €. En català i anglès.

L’ESCALA

Demostració i taller de torn de ceràmica On: Plaça Víctor Català Quan: De 17 a 20 h.

LLANÇÀ

Dinàmiques de grup On: Espai Jove Quan: A les 18 h.

Presentació del llibre Abdon Terradas, primer alcalde republicà i socialista, de Joan Armangué On: Espai Tramuntana (Casa del Mar) Quan: A les 19 h.

EL PORT DE LA SELVA

Festa Major. Castell de focs On: A la platja Gran Quan: A les 23 h. Ball a mb Wasa Corporation i, tot seguit, Mon DJ Quan: A les 23.30 h.

SANT PERE PESCADOR

Festival d’estiu de microteatre: Passejades On: Diversos indrets Quan: A les 21, 21.20, 21.40, 22 i 22.20 h. Preu: 12 €.