Plans
Agenda de la setmana del 4 al 10 d'agost a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 4 D'AGOST
CADAQUÉS
Ruta turística On viuen les sirenes On: Platja de Sa Conca Quan: A les 9 h. Preu: 5 €. Obligatori saber nadar.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Visites + Tast estiu On: Ecomuseu Farinera Quan: De 18 a 19.30 h. Preu: 5 €. En català i anglès.
L’ESCALA
Demostració i taller de torn de ceràmica On: Plaça Víctor Català Quan: De 17 a 20 h.
Portalblau. Concert de Pau Vallvé On: Mar d’en Manassa Quan: A les 21 h.
LLANÇÀ
Dinàmiques de grup On: Espai Jove Quan: A les 18 h.
Presentació del llibre Abdon Terradas, primer alcalde republicà i socialista, de Joan Armangué On: Espai Tramuntana (Casa del Mar) Quan: A les 19 h.
EL PORT DE LA SELVA
Festa Major. Castell de focs On: A la platja Gran Quan: A les 23 h. Ball a mb Wasa Corporation i, tot seguit, Mon DJ Quan: A les 23.30 h.
SANT PERE PESCADOR
Festival d’estiu de microteatre: Passejades On: Diversos indrets Quan: A les 21, 21.20, 21.40, 22 i 22.20 h. Preu: 12 €.
🗓️ DIMARTS 5 D'AGOST
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Zumba On: Platja d'Empuriabrava Quan: A les 10.30 h.
Vòlei platja 3x3 – Torneig Esportiu Gratuït On: Platja d’Empuriabrava Quan: De 17 a 18 h.
Mercat de Nit On: al passeig Marítim Quan: de 18 a 00.00 h.
L'ESCALA
Rutes d'estiu 2025: Casa de pescadors i Barraca de pescadors de la Creu On: Casa de Pescadors Can Cinto Xuà Quan: A les 10.30 h. Preu: 6 €. Sant Martí d’Empúries On: Portal medieval d'entrada Quan: a les 19 h. Preu: 6 €.
Ballades de Swing On: Plaça de l'Univers Quan: A les 20 h.
Sortida de la cercavila nocturna amb BatuScala On: Plaça del III Centenari. Quan: A les 21 h.
FIGUERES
Ruta Dalí On: Diversos espais Quan: A les 18.30 h.
LLANÇÀ
Tallers a la Biblioplatja. Taller collage de postals d’estiu On: Biblioplatja del Port (Casa del Mar) Quan: A les 11.30 h.
Llançà Sona. Festa per xics On: Passeig Marítim Quan: A les 19 h.
EL PORT DE LA SELVA
Festa Major. Ofici On: A l’Església Quan: A les 12 h. Sardanes On: Plaça del Moll d’en Baleu Quan: A les 13 h. Concert i ball amb l’Orquestra Rosaleda On: Passeig del Mar Quan: A les 22.30 h.
🗓️ DIMECRES 6 D'AGOST
L’ARMENTERA
Nits a la plaça amb Espectacle de dansa Paisatges paral·les del col·lectiu El Paller On: A la plaça de l’església Quan: A les 22 h.
CADAQUÉS
Concert de guitarra amb Ekaterina Zaytseva On: Església de Cadaqués Quan: A les 21 h. Preu: 15 €.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Ioga On: Platja d’Empuriabrava Quan: A les 7.30 h. Zumba On: Platja d’Empuriabrava Quan: A les 10.30 h. Fubol Beach Soocer On: Platja d’Empuriabrava Quan: A les 17 h.
Visites + Tast estiu On: Ecomuseu Farinera Quan: De 18 a 19.30 h Preu: 5 € Idiomes: castellà i francès
Mercat de Nit On: al passeig Marítim Quan: de 18 a 00.00 h.
9è Festival Nàutic jazz amb Dumpy Lobsters On: Plaça de les Palmeres Quan: A les 22 h.
Sardanes amb la cobla Marinada On: Plaça dels Homes Quan: A les 22 h.
L’ESCALA
Taller infantil. Pots de sal i colors On: Plaça Víctor Català Quan: A les 18 h.
Portalblau 2025. Espectacle de Circ La Pedra de Fusta On: Muralla grega del MAC- Empúries Quan: A les 20 h.
FIGUERES
Concert Indie pop a càrrec de Penélope On: Plaça Josep Pla Quan: A les 22 h.
LLANÇÀ
Sopem a la platja veient la posta de sol! On: Sortida des de l’Espai Jove Quan: A les 19 h. Per a joves de 12 a 29 anys.
Jornada de Poesia Marina On: Passeig Marítim Quan: A les 20 h.
Sardanes On: A la Riba Quan: A les 22 h.
EL PORT DE LA SELVA
Festival de Música de Sant Pere de Rodes. Concert núm. 8 – El jove prodigi del piano Elisey Mysin On: Sant Pere de Rodes Quan: A les 20 h.
ROSES
Petit cinema d'estiu. Recomanat a partir de 4 anys On: Biblioteca Jaume Vicens Vives Quan: A les 17.30 h.
🗓️ DIJOUS 7 D'AGOST
BOADELLA I LES ESCAULES
II Festival del curs Mig de la Muga. Xerrada inaugural: La construcció de l’embassament i l’afectació al nostre municipi, a càrrec de David Serra On: Parc de l’Horta Quan: A les 18.30 h. Concert amb el duet Eclipse On: Parc de l’Horta Quan: A les 20 h.
CADAQUÉS
Mercat infantil de la il·lusió On: El Passeig Quan: A les 17 h. Tallers infantils Quan: A les 17.30 h. Disco Party Quan: A les 18.30 h.
4a Edició de Mar Acústic de Cadaqués amb Selva de Mar On: A bord d’un llaüt català. Sortida des de Portlligat Quan: A les 18 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Zumba On: Platja d’Empuriabrava Quan: A les 10.30 h. Vòlei platja On: Platja d’Empuriabrava Quan: A les 17 h
Visita comentada a l’exposició Anagnòrisi, de Jordi Isern, a càrrec d’Enric Tubert, historiador de l’Art On: Convent de Sant Agustí Quan: A les12 h. Més informació aquí
Mercat de Nit On: al passeig Marítim Quan: de 18 a 00.00 h.
Festa Major. Pregó de festa major i, tot seguit, llançament del coet d’inauguració de la Festa Major i ballada popular d’El Foc de Castelló On: Pati Palau dels Comtes Quan: A les 18 h. Sardanes amb la cobla Principal del Llobregat On: Plaça dels Homes Quan: A les 18.30 h.
Inauguració de l’exposició El Centre: Un llegat d’acció social i cultural On: Auditori del Convent de Santa Clara Quan: A les 19 h.
Inauguració de les exposicions Mostra d’artistes Locals On: Capella del Convent de Santa Clara Quan: A les 19 h.
Sopar popular i degustació de Cerveses artesanes (CDR i No t’enfadis) i concert amb DJ Tximista i Estopaos (versions d’Estopa) On: A la plaça Joan Alsina Quan: A les 19.30 h.
DARNIUS
Sardanes On: A la plaça Quan: A les 21.30 h.
L’ESCALA
Cuina pels petits xefs de mar On: MARAM Quan: A les 18 h. Preu: 15 €.
Riba Market On: La Riba Quan: A partir de les 19 h.
Zumba a Riells On: Plaça de l'Univers Quan: A les 20 h.
Portalblau 2025. Espectacle de teatre Simone Weil: Vida d’una esclava On: Muralla grega Quan: A les 20 h.
Discomòbil On: Plaça de l'Univers Quan: A les 22 h.
47a Cantada d’Havaneres de l’Escala amb els grups Barca de Mitjana, Port Bo i Els pescadors de l’Escala On: La Platja i la Riba Quan: A les 22 h. Preu: Entrada a la zona de la Riba: 5€ (inclou cadira i cremat). No hi ha cuca de llum. Adquisició de tiquets / entrades: 1 hora abans de la cantada, a la Riba. Venda online: a l'enllaç https://havanereslescala2025.eventbrite.es/ Més informació aquí
FIGUERES
Visita guiada a l'església de Sant Pere Quan: A les 18.30 h.
Sessió del cicle Dalí nocturn. Films surrealistes, amb la projecció de la pel·lícula El ángel exterminador. On: Plaça Gala Dalí. Quan: A les 20.30 h. Més informació aquí
LLADÓ
Els dijous a Lladó. Concert solista de Marc Vilajuana On: Església de Sant Maria Quan: A les 20 h.
LLANÇÀ
Servei Impulsa’t: Sessions formatives per a la millora de l’ocupabilitat On: Espai Jove Quan: A les 11.30 h. Espai Parlem-ne: Autoestima i confiança: aprèn a mirar-te amb bons ulls! On: Espai Jove Quan: A les 18 h.
Cinemar Llançà: Presentació i projecció de Buscando a Nemo, d’Andrew Stanton (2003) On: Casa de Cultura Quan: A les 18 h.
Ballada de Sardanes amb la cobla Bisbal Jove On: Plaça Major Quan: A les 22 h.
EL PORT DE LA SELVA
Els temps del vi i la teca: tast a cegues al monestir de Sant Pere de Rodes Quan: A les 19 h. Preu: 20 €.
SANT PERE PESCADOR
Sardanes amb la cobla La Principal de Banyoles On: Plaça Major Quan: A les 22 h.
ROSES
Escape Búnquer Roses On: Castell de la Trinitat Quan: A les 16.30 i 18.30 h. Idiomes: En català i en castellà
Village Sons del Món amb Cia Circ Vermut On: Ciutadella de Roses Quan: A les 20 h. Ariadna Vieyra Quan: A les 20.30 h. Dj Alegre Quan: A les 20.30 h.
Sons del Món. Concert de Rosario On: La Ciutadella Quan: A les 22 h. Preu: A partir de 39 €.
Discomòbil On: Passeig Hotel Victòria Quan: A les 21.30 h.
VENTALLÓ
Festival Itinera. Concert de Tòfol Martínez i Joan Pau Cumellas On: Parc de la Bassa Quan: A les 22 h.
VILAMANISCLE
16a Jazzejada Vilamaniscle amb Gumbo Jass Band, Joan Mar Sauqué Trio, Kind Of Blue: Tribut a Miles Davis, Lucas Martinez Project ft Alba Careta i Koko-Jean & The Tonics. 5 concerts, 8 vins de l’Empordà i un mos per acompanyar Quan: A les 20.30 h. Preu: 26 € + 4 € copa de vidre. Més informació aquí
🗓️ DIVENDRES 8 D'AGOST
AGULLANA
Punt de lectura. Presentació de 28 metres, de Marta Romagosa On: Jardins de la Societat La Concòrdia Quan: A les 19 h.
BOADELLA I LES ESCAULES
II Festival del curs Mig de la Muga. Taller de fabricació de gelats, a càrrec de l’Àngel Rodríguez On: Sala de Boadella Quan: A les 17 h.
Caminada artística de Boadella a les Escaules pel camí fluvial, a càrrec de la Pell dels Camins Quan: A les 18.30 h.
Concert amb Soul of Sound On: Plaça de les Escaules Quan: A les 22 h.
CADAQUÉS
4a Edició de Mar Acústic de Cadaqués amb Montserrat Martos & Carlos Coronado On: Sortida des de Portlligat Quan: A les 18 h.
Conferència sobre la construcció de la Torre de les Creus i la seva història, a càrrec de Joan Manuel Tajadura On: Teatre Art i Joia Quan: A les 19 h.
Sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera On: Al Passeig Quan: A les 20 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Ioga On: Platja d’Empuriabrava Quan: A les 7.30 h. Zumba On: Platja d’Empuriabrava Quan: A les 10.30 h. Vòlei platja On: Platja d’Empuriabrava Quan: A les 17 h
Mercat de Nit On: al passeig Marítim Quan: de 18 a 00.00 h
Festa Major. Estructura per a la mainada Laberint II d’Itinerània On: Claustre del Convent de Santa Clara Quan: De 10 a 13 i de 17 a 20 h.
Baixada de carretons On: Av. Cobla Rossinyols Quan: A les 17 h.
IX tapes a la fresca i fira de degustació de vins i caves dels cellers de la DO Empordà On: Llotja i mirador de Can Malino Quan: A les 19 h.
III Correbèsties On: Inici a la pizzeria El Foc de Castelló Quan: A les 20 h.
Concert amb Fugados de Alcatraz On: Plaça Joan Alsina Quan: A les 20.30 h.
Concert jove amb Mon DJ, Tyets, Nocturna Maken i Lo Puto Cat On: Exterior de la Sala Polivalent Quan: A les 22 h.
DARNIUS
Nits a la fresca amb Rumba i cançons populars amb Sawa Sawa On: A la plaça Quan: A les 22 h.
L’ESCALA
Pilates a Riells On: Plaça de l'Univers Quan: A les 7.30 h.
Cuina de pescadors On: MARAM Quan: A les 19 h. Preu: 22 €.
Portalblau 2025. Concert de Cala Vento amb Brindis On: Muralla grega Quan: A les 22 h.
FIGUERES
Ballada de sardanes a càrrec de la cobla Ciutat de Girona On: A la Rambla Quan: A les 22 h.
LLANÇÀ
Inauguració de l’exposició Afecte Zen 2, de Miquel Ordeig Cussó On: Espai Tramuntana (Casa del Mar) Quan: A les 19 h.
Concert de Liza Wuyts & Bech. Jazz, bossanova, blues, chanson française On: Can Marly Quan: A les 21 h. Preu: Gratuït.
Mediterranean Guitar Festival. Concert Trio Siroco - Tribut a Paco de Lucía On: Església Parroquial de Sant Vicenç Quan: A les 21 h. Preu: 12,50 €.
EL PORT DE LA SELVA
Reconnectem amb la natura On: Aparcament de la Pallera Quan: A les 18 h.
Havaneres amb el grup Arjau On: Al Passeig Quan: A les 22.30 h.
ROSES
Festa Major. Obertura de les Fires d’Atraccions On: A l’antic càmping Bahía Quan: A les 18 h. Del 8 al 18 d'agost. Pregó de Festa Major a càrrec del Sr. Antoni Abad On: a l’Ajuntament Quan: A les 20 h. Inauguració de l’exposició Faroneres, la llum que ens guia On: Ca l’Anita Quan: A les 21 h. Concert i ball amb l’Orquestra Selvatana On: al Passeig Marítim Quan: A les 22 h.
Village Sons del Món amb ABBA Voices, tribut ABBA On: Ciutadella de Roses Quan: A les 20.15 h. Ona Giner DJ Quan: A les 23.30 h.
Sons del Món. Concert de Kool & The Gang On: La Ciutadella Quan: A les 22 h. Preu: A partir de 75 €.
SANT MIQUEL DE FLUVIÀ
Conferència 710 anys del pont de Sant Miquel de Fluvià, a càrrec de Joaquim Tremoleda i Trilla On: A l’església Quan: A les 20 h.
SANT PERE PESCADOR
Visita teatralitzada en català: Entre esperits i revoltes On: Oficina de Turisme Quan: 20 h.
VILABERTRAN
Concert amb Canela N’Drama On: Plaça Major Quan: A les 22 h.
Música Medieval 2025. Els Sons de l’Apocalipsi. Taller de polifonies medievals: els manuscrits de Santa Maria de Vilabertran On: Canònica de Santa Maria Quan: De 10 a 18 h.
🗓️ DISSABTE 9 D'AGOST
BOADELLA I LES ESCAULES
II Festival del curs Mig de la Muga. Xerrada: Els ocells de la Muga, a càrrec d’Enric Rovira i Montse Torrado On: A l’ajuntament Quan: A les 11 h. Concert amb el Cor Indika i vermut popular Quan: A les 12.30 h. Taller de reconeixement de vegetació de ribera pel tram del riu Muga que passa per Boadella, a càrrec de Jordi Puigtió Quan: A les 19 h. Concert amb Mother Mine On: Parc de l’Horta Quan: A les 22 h.
CADAQUÉS
4a Edició de Mar Acústic de Cadaqués amb XY On: A bord d’un llaüt català, sortida des de Portlligat Quan: A les 18 h.
Festival de Música de Cadaqués amb Robert Lewis i Josep Buforn On: A l’església Quan: A les 19 h. Preu: 20 €.
Presentació del llibre Marítim II, de José Luis Segura On: Terrassa de la Societat l’Amistat Quan: A les 19 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Festa Major. Inflables aquàtics On: Piscina Municipal El Cau Quan: A les 10.30 h.
35a edició del 3X3 de bàsquet de la Festa Major On: Pavelló Municipal d’Esports Quan: A les 16 h.
Inflables per a la mainada On: Plaça Joan Alsina Quan: De 17 a 20 h.
Sardanes amb la cobla Mediterrània On: Plaça dels Homes Quan: A les 17.15 h.
XLI Trobada de gegants i capgrossos. Plantada On: Passeig de les Oques Quan: A les 18 h. Cercavila On: Places i carrers del centre històric Quan: A les 18.30 h. Presentació, ballada de les colles participants i sorpresa final On: Plaça Mossèn Cinto Verdaguer Quan: A les 19.30 h. Correfoc i espectacle de foc. Tabalada amb la Banda de percussió dels Senyors del Foc On: Places i carrers del centre històric Quan: A les 22 h. Correfoc Pontífex diabòlic On: Plaça de les Monges Quan: A les 22.30 h. Espectacle final de foc amb els Senyors del Foc, Diables de l’Onyar, Diables d’en Pere Botero, Drac de Figueres, Drac de Llers i Pirotècnia Estalella On: Aparcament del Rentador Quan: Tot seguit
Concert amb l’Orquestra Maribel, La Nit de Canet i DJ Nena Maquineta On: Exterior de la Sala Polivalent Quan: A les 00.00 h.
DARNIUS
Nits a la fresca amb Rumba i cançons populars amb Sawa Sawa On: A la plaça Quan: A les 22 h.
DELFIÀ
Festa Major. Missa On: Església de Sant Romà de Delfià Quan: A les 12 h. Audició de sardanes amb la cobla La Principal de Banyoles Quan: A les 19 h. Ball de fi de festa amb l’actuació d’Alejandro Musimano Quan: A les 23 h.
L’ESCALA
Festival de Música Clàssics L’Escala - Empúries: Pasión Andaluza On: Església de Sant Martí d’Empúries Quan: A les 20 h.
Portalblau 2025. Concert de Pau Vallvé amb Agorafília On: Fòrum romà Quan: A les 22 h.
FIGUERES
Concerts d’estiu amb Trio Blanc i Negre, grup vocal i instrumental de música clàssica On: Església de Sant Pere Quan: A les 19 h.
Dalí de Nit On: Teatre Museu-Dalí Quan: De 21.30 h a 00.00 h (últim accés a les 23.15 h). De l'1 al 24 d'agost.
LLANÇÀ
Sessió de contes infantils a la Biblioplatja Contes que refresquen On: Biblioplatja del Port (Casa del Mar) Quan: A les 11.30 h.
Pins i Volts. Música variada (rock, punk, metal, reggaeton, techno) On: Pineda del Port Quan: D’11 a 1.30 h.
LLERS
Concert amb Sunmorenao Trio by Bananna Beach On: Castell de Llers Quan: A les 23 h. Preu: Entrada gratuïta amb consumició mínima obligatòria.
PERALADA
XVIII Cicle de Concerts amb Lluís Escuadra i Xavier Dotras, Dotras Escuadra, jazz On: Claustre de Sant Domènec Quan: A les 22 h. Preu: Entrada lliure.
EL PORT DE LA SELVA
Sortides en barca per la Mar d'Amunt 2025 On: El Moll de la Timba Quan: A les 18 h. Preu: adults: 20 €. Infants: 15 € (de 4 a 8 anys). Menors de 4 anys: Gratuït
Presentació de la "Fundació Isaac i Joaquim Cervera Cané" On: Espai Port Quan: A les 19 h.
Festival de Música Sant Pere de Rodes. Concert N. 9 – AND THE WINNER IS… 2025 On: Sant Pere de Rodes Quan: A les 20 h.
ROSES
Festa Major. XXXII Campionat local de Vòlei Platja On: Platja de Santa Margarida Quan: A les 10 h. Tardeig Musical amb DJ Albert Berta, DJ Alegre i DJ Eivi On: Mas de les Figueres Quan: A les 19 h. Sardanes amb la Cobla Cervianenca On: Plaça de les Botxes Quan: A les 22 h.
Village Sons del Món. Vespre de monòlegs, amb Charlie Pee i Ana Polo On: Ciutadella de Roses Quan: A les 20 h. Festa Picasso Remember amb Daniel Gon DJ i Adrià Giner DJ Quan: A les 23.30 h.
Sons del Món. Concert de Ja T’Ho Diré On: La Ciutadella Quan: A les 22 h. Preu: A partir de 25 €.
SANT PERE PESCADOR
Concert amb Merkado Negro On: Plaça Catalunya Quan: A les 22 h.
VILABERTRAN
Música Medieval 2025. Els Sons de l’Apocalipsi. Concert participatiu: Els manuscrits de Santa Maria de Vilabertran On: Canònica de Santa Maria Quan: De 10 a 18 h.
VILANOVA DE LA MUGA
Caminada de la lluna plena (3 km) On: Concentració a la Sala Vilanova Quan: A les 22 h.
🗓️ DIUMENGE 10 D'AGOST
CADAQUÉS
4a Edició de Mar Acústic de Cadaqués amb Hard Bolero On: A bord d’un llaüt català, sortida des de Portlligat Quan: A les 18 h.
BOADELLA I LES ESCAULES
II Festival del curs Mig de la Muga. Màgia amb Doctor Fly Show On: Plaça de les Escaules Quan: A les 18 h. Concert de folk amb Artiga On: Plaça de les Escaules Quan: A les 20 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Festa Major. Jornada de portes obertes On: Ecomuseu Farinera Quan: De 10 a 14 i de 17 a 20 h.
Ofici solemne en honor a Sant Llorenç, patró de Castelló d’Empúries On: Basílica de Santa Maria Quan: A les 12.30 h. Concert d’orgue a càrrec Óscar Candendo Zabala On: Basílica de Santa Maria Quan: A les 18 h.
Festa de l’escuma On: Plaça Joan Alsina Quan: A les 18 h. Animació infantil Orelles de Xocolata On: Pati del Palau dels Comtes Quan: A les 19.15 h.
Concert i ball amb Orquestra La Chatta On: Exterior de la Sala polivalent Quan: A les 20.30 h.
Castell de focs d’artifici On: Exterior de la Sala polivalent Quan: A les 22 h.
L'ESCALA
Portalblau 2025. Concert de Valeria Castro que presenta El cuerpo después de todo On: Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries. Fòrum romà Quan: A les 22 h. Preu: 25 €.
FIGUERES
Sessió de Dj Sönerc. Música electrònica a l'hora del vermut On: Antiga presó Quan: A les 12 h.
LLANÇÀ
Concert de música per a Cobla amb la cobla Ciutat de Girona On: Casa de Cultura Quan: A les 22 h. Preu: 6 €.
EL PORT DE LA SELVA
Concert de l’Eslabón perdido On: Al Passeig Quan: A les 19 h.
Festival de Música Sant Pere de Rodes. Concert N. 10 – AND THE WINNER IS… 2025 On: Sant Pere de Rodes Quan: A les 20 h.
ROSES
Festa Major. LXXXVIII Travessia de Natació On: Al Port Esportiu: Competitiva 2000 m Quan: Sortida a les 9.30 h i Popular 1000 m sortida a les 10.45 h. Havaneres amb Son de l’Havana On: Platja de la Perola Quan: A les 22 h.
Village Sons del Món amb Cia Brodas Bros On: Ciutadella de Roses Quan: A les 20.30 h. Festa Passarel·la Quan: A les 00.00 h.
Sons del Món. Concert de Figa Flawas / Mushka On: La Ciutadella Quan: A les 22 h. Preu: Preu dinàmic a partir de 30€ (menors de 12 anys 18€).
VILABERTRAN
Ball amb Mil Notes On: Sala de Ball Quan: A les 18 h.
