Tres dies de música, ball i activitats per a la mainada, a la festa de Mollet de Peralada

De l’1 al 3 d’agost, Mollet de Peralada viurà la seva Festa Major amb un programa divers i pensat per a totes les edats. El tret de sortida serà el divendres 1 d’agost amb una nit d’havaneres a les 22 hores a càrrec del grup Cel Rogent. Com és tradició, la vetllada acabarà amb un rom cremat per a tothom.

L’activitat del dissabte dia 2 arrencarà amb inflables a partir de les cinc de la tarda al carrer Figueres, per a fer gaudir els més petits. A continuació se celebrarà un campionat de ping-pong a les 18 hores amb premis per als tres primers classificats. A les 19 hores l’activitat per a la mainada es reprèn i hi haurà una divertida festa de l’escuma. Per tancar la jornada festiva, a la nit, el grup musical 7 de Copes actuarà a partir de les 23.30 hores i fins que el cos aguanti.

La programació del diumenge 3 d’agost es reserva pels actes més tradicionals. La jornada començarà amb una missa a les 11 hores i el tradicional vermut de Festa Major al Centre Cívic a les 12.30 h.

Les activitats infantils continuaran amb inflables a les 12 i a les 17 hores. A la tarda, a dos quarts de set de la tarda, tindrà lloc una ballada de sardanes amb la Cobla Cervianenca. El vespre inclourà també una sessió de paintball a les set de la tarda i, per tancar la festa, un ball amb el grup Sharazan a partir de les vuit del vespre.