La Tomatada de Pedret i Marzà innova amb una pista d’obstacles i un tobogan

Els veïns i veïnes de Pedret i Marzà ja ho tenen tot a punt per viure, des d’aquest divendres i fins diumenge, una festa major d’estiu ben intensa. Dins la programació no hi falta de res: des d’activitats lúdiques fins a un sopar popular i música, però, sobretot una de les propostes que, tal com afirma l’alcaldessa, Xènia Ijsselstein, formen part de «la identitat del poble». Es tracta de la Tomatada, una festa popular engegada fa quasi trenta anys on les tomates madures són protagonistes d’una batalla. La festa, però s’havia deixat de fer i va ser la mateixa alcaldessa qui va voler recuperar-la per la significació que té. Tanmateix, l’activitat, que es fa dissabte a les set de la tarda en un camp al costat del centre cívic, es presenta una mica diferent enguany, ja que s’incorpora un petit recorregut d’obstacles amb una pista americana i un tobogan, amb la voluntat «de donar-li la volta i allargar la proposta» tenint present que, a vegades, és complicat trobar grans quantitats de tomates madures que, com matisa Ijsselstein, «ja no es venen per cuinar».

A banda de la Tomatada, però, la festa major té molts altres al·licients, un d’ells la recuperació enguany també de la missa solemne del diumenge a l’església de Sant Esteve de Pedret, tot pensant en la gent gran. Una missa que s’acompanyarà, tot seguit, d’un vermut.

Xeringada i festa de l’escuma

La festa, però engegarà motors aquest divendres a les nou del vespre amb un sopar popular a base de fideuà, pa, allioli, meló o síndria. Acabat el sopar, Wasa Corporation i Dj Office oferiran un concert, a partir de les onze de la nit. L’endemà dissabte es concentraran bona part de les activitats lúdiques. A dos quarts de dotze del migdia s’ha programat una xeringada i festa de l’escuma pels petits i joves; a la tarda ja es farà la Tomada i, a partir de les onze de la nit, un concert amenitzat per Spotyflight i Lia Jensen.

La festa d’estiu es tancarà diumenge amb una cantada d’havaneres amb el grup Badia de Roses. Durant l’actuació, que començarà a les vuit del vespre, es servirà rom cremat i hi haurà servei de bar.