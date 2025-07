Segona edició del festival "Fem Muga" a Boadella i les Escaules

El municipi de Boadella i Les Escaules, com és ben sabut, està format per dos pobles units pel curs mitjà del riu Muga. Aquest riu, autèntica columna vertebral del territori, ha estat al llarg de la història un reservori de biodiversitat i un actiu imprescindible per a la fertilitat dels horts, olivars i conreus que han definit el paisatge local.

A més del seu valor ecològic, l’aprofitament del riu per a usos industrials ha deixat un llegat arquitectònic destacable: antics molins fariners, rescloses, canals, centrals elèctriques i fins i tot pous de glaç. Un patrimoni que parla de l’enginy i l’activitat econòmica de les generacions passades.

Conscients d’aquest llegat natural i cultural, l’Ajuntament va impulsar el festival "Fem Muga", que aquest any arriba a la seva segona edició. L’objectiu és clar: recuperar la memòria històrica i posar en valor el territori a través de xerrades divulgatives, sortides al medi, tallers i activitats diverses per a tots els públics. El festival se celebrarà del 7 al 10 d’agost.

El programa d’enguany inclou propostes destacades com la xerrada sobre la construcció de l’embassament de Darnius-Boadella i el seu impacte al municipi , així com una sessió d’ornitologia dedicada als ocells de la Muga. A més, s’organitzarà una caminada pel tram fluvial que uneix els dos pobles, concebuda com una experiència de poesia visual, performance i land art. També es preveu una visita guiada a les instal·lacions de l’embassament.

La programació es completa amb tallers infantils, activitats familiars i un cicle de concerts que combina pop, folk, rock, jazz i soul, amb dos escenaris d’excepció: la plaça de Les Escaules i el Parc de l’Horta de Boadella.

De la serra dels Eixarts a la dels Tramonts, el curs de la Muga continua fent bategar l’ànima d’aquests dos "pobles germans", que, amb la implicació de les associacions locals —l’Associació Cultural i Juvenil Amics de Boadella, la Unió Escaulenca i la Vall de la Muga—, treballen per recuperar i dinamitzar la vida cultural del municipi.