La música agafa protagonisme a la Festa Major de Viladamat

Viladamat es prepara per celebrar la seva Festa Major 2025a, del 31 de juliol al 3 d’agost, amb un programa que combina música, tradició i propostes familiars.

Les celebracions arrencaran el dijous 31 de juliol a la Plaça de l’Església amb un sopar popular (21 h) seguit de les havaneres del grup Cel Rogent (22 h), el Ball del Contrapàs (23 h) i la música de Jaume Ibars (23.15 h), en una vetllada amb el segell del col·lectiu jove i la colla gegantera del poble.

El divendres 1 d’agost, la plaça acollirà la tradicional trobada gegantera (20 h), abans que la festa es traslladi al pàrquing de l’Ateneu, on la nit començarà amb els concerts de Fetus i La Masovera Barbuda, amb Ona Giner DJ per tancar la jornada. El dissabte 2 d’agost la diversió continuarà al camp de futbol amb inflables aquàtics (17 h) i animació familiar amb Rikus (18.30 h). A la nit, el pàrquing de l’Ateneu serà escenari del concert amb Remei de Ca la Fresca, Sexenni, Pelukass i DJ Ivanote (a partir de mitjanit). La Festa Major clourà el diumenge 3 d’agost amb un vespre més tranquil i tradicional a la Plaça de l’Església, amb sardanes amb La Principal d’Olot (18 h) i el concert de Old Guitars Band (20 h), organitzat pels Xics 77.

Amb el lema "Som-hi, que és Festa Major!", Viladamat convida veïns i visitants a participar d’un cap de setmana intens de cultura popular, música i convivència que reafirma l’esperit festiu del poble.