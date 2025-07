Música, gegants i actes per a la mainada, els ingredients de la Festa Major de Vila-sacra

Vila-sacra ja ho té tot a punt per celebrar la seva esperada Festa Major de Sant Esteve, que tindrà lloc de l’1 al 3 d’agost. Enguany s’ha preparat un programa festiu divers i molt participatiu, amb propostes per a grans i petits, que combinen tradició i espectacles per a totes les generacions.

Els actes començaran divendres 1 d’agost, amb un concert a l’Església de Sant Esteve a càrrec del Trio Blanc i Negre, a les 8 del vespre. I el dissabte 2 d’agost serà la jornada més intensa i variada. A la tarda, al Parc del Rentador, es farà una festa infantil amb inflables a partir de les 6. A 2/4 de 7, a la plaça de l’Església, tindrà lloc la tradicional plantada de gegants, amb la participació de colles de diverses poblacions, inclosa la local. Tot seguit, a les 7, es farà la cercavila. A les 8 del vespre, de nou al parc, se celebrarà la popular festa de l’escuma.

La jornada clourà amb un sopar popular al Centre Cívic, a 1/4 de 10 del vespre, amb inscripció prèvia fins al 29 de juliol. I a les 11 de la nit, ball amb la Betty Orquestra i DJ Alf La Boîte al pati de les antigues escoles. D’aquesta manera es posarà punt final a un dia ple de ritme i animació.

La festa acabarà l’endemà, diumenge 3 d’agost, amb un ofici solemne a les 12 del migdia a l’església, en honor al patró Sant Esteve, amb l’actuació de la Coral Veus Blanques Vila-sacra, que també oferirà un petit concert posterior. Finalment, a les 6 de la tarda, al pati de les antigues escoles, hi haurà sardanes i concert amb la Nova Blanes Orquestra.

A tots els actes hi haurà servei de bar i un ambient festiu que convida tots els veïns i visitants a participar-hi.