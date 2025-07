The Tyets trien Cadaqués per inaugurar la gira de Coffee Parties

El duet The Tyets ha escollit Cadaqués, i concretament el restaurant La Sal, per inaugurar la seva gira, de format inèdit, Coffee Parties, aquest dijous 31 de juliol, amb la complicitat de Ron Pujol. Es tracta d'un projecte per remixar la cultura popular, el carajillu i la música amb esperit jove. The Tyets, que va publicar nou disc l'abril passat, Cafè pels més cafeteros (Luup Records), volen sorprendre amb aquest show inèdit que combina música en directe i DJ set per primera vegada. Aquesta serà la primera parada d'una gira que recorrerà diferents localitzacions icòniques de Catalunya que s'aniran coneixent a través de les xarxes socials.

Les Coffee Parties presenten una experiència totalment diferent de la gira habitual de The Tyets. Es tracta d’esdeveniments de petit format, amb aforaments molt reduïts, pensats per generar una connexió directa entre els artistes i el públic. El bon ambient, la proximitat i la singularitat de cada espai són els elements que marcaran la diferència. El públic hi podrà veure una posada en escena nova i pensada específicament per a aquestes festes, amb el duet posant-se per primer cop darrere la taula de mescles en un espectacle viu, dinàmic i imprevisible.

En aquestes festes es presentaran una carta de còctels exclusiva amb base de Ron Pujol i cafè, on conviuran clàssics com el carajillu amb propostes creatives i contemporànies. L’experiència es completarà amb regals personalitzats segons la imatge de cada festa i un ritual final amb crema de rom tradicional com a colofó. La majoria de cites tindran entrada gratuïta, amb l’excepció d’una data on caldrà obtenir entrada prèvia (tot i que continuarà sent gratuïta). Ron Pujol vol oferir així una experiència realment accessible per als fans de la música i de la cultura popular del país.