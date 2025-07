Agenda d'activitats del 28 de juliol al 3 d'agost a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

🗓️ DILLUNS 28 DE JULIOL

CADAQUÉS

Ruta turística. Descoberta del cel nocturna de cap de Creus On: Sortida del corrral d'en Morell Quan: A les 21 h. Preu: 10 €. Fins a 12 anys, gratuït.

FIGUERES

Presentació de la novel·la Diagonal Manhatan, amb Xavier Bosch On: Cercle Sport Figuerenc Quan: A les 18.30 h.

LLANÇÀ

Tarda de manualitats! On: Espai Jove Quan: A les18 h.

SANT PERE PESCADOR

Passejades, festival d’estiu de microteatre On: Diversos indrets Quan: A les 21, 21.20, 21.40, 22 i 22.20 h. Preu: 12 €.

🗓️ DIMARTS 29 DE JULIOL

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Zumba. Activitats dirigides gratuïtes On: Platja d’Empuriabrava Quan: A les 10.30 h.

Vòlei platja 3x3 – Torneig Esportiu Gratuït On: Platja d’Empuriabrava Quan: A les 17 h.

Mercat de Nit On: Passeig Marítim Empuriabrava Quan: De 18 a 24 h. Cada dia.

L’ESCALA

Inauguració de l’exposició pictòrica temporal de l’artista escalenc Marc Torrent i Sala On: Castell Carolingi Quan: A les 19 h.

Ruta per Sant Martí d'Empúries. On: Portal medieval d'entrada Quan: A les 19 h. Preu: 6 €.

Visita dramatitzada D'amor i venjances. On: MAC-Empúries.Quan: A les 20 h.

FIGUERES

Jornada de videojocs, a càrrec d'El Rincón del Gamer. Obert a tothom. On: Biblioteca Fages de Climent. Quan: A les 17 h.

Ruta enogastronòmica Clàssics d'avantguarda, als restaurants Duran i El Motel On: Plaça Catalunya. Quan: A les 18.30 h.

Ruta Dalí. Una visita guiada a peu pels espais més singulars de la ciutat vinculats amb Salvador Dalí On: Diversos espais Quan: A les 18.30 h.

Gala solidària de dansa contra el càncer On: La Cate Quan: A les 20 h. Preu: 10 €.

LLANÇÀ

Sessió de contes infantils amb l'obra El cranc ermità i altres contes a la sorra. A càrrec de Rosa Vilà Font. On: Biblioplatja del Port (Casa del Mar). Quan: A les 11.30 h.

Llançà Sona. Dj punxant música dels 70/80 On: Plaça Major Quan: A les 21.30 h.

EL PORT DE LA SELVA

Racons naturals de La Vall de Santa Creu On: Aparcament de La Vall de Santa Creu Quan: A les 18 h. Preu: Gratuït.

Mans a la pedra! Construïm Sant Pere de Rodes On: Monestir de Sant Pere de Rodes Quan: A les 19 h. Preu: 10 €/adults, 5 €/menors de 4 a 16 anys (inclou l’entrada al monument). Idioma: Català.

ROSES

Visita guiada La Ciutadella de Roses. On: La Ciutadella. Quan: A les 17.30 h, en francès; 18.30 h, en català i a les 19.30 h, en castellà. Preu: 4 €. No inclou l'entrada al recinte.

Visita guiada El Castell de la Trinitat. On: Castell de la Trinitat. Quan: A les 18 h, en francès; a les 19 h, en català i a les 20 h en castellà. Preu: 4 €. No inclou l'entrada al recinte

Visita nocturna teatralitzada Els habitants de la història On: A la Ciutadella Quan: A les 20.30 h. Idioma: En català.

VILADAMAT

Glosa Càustica. Poesia oral improvisada On: Pl. de l'Església. Quan: A les 22 h.

🗓️ DIMECRES 30 DE JULIOL

CADAQUÉS

Presentació de Yoga sensible al trauma: sanando desde el interior On: Teatre Art i Joia Quan: A les 19 h.

Concert de guitarra amb Diego Cortés i Rafa Martín On: Església de Cadaqués Quan: A les 21 h. Preu: 15 €.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Ioga. Activitats dirigides gratuïtes On: Platja d’Empuriabrava Quan: A les 7.30 h. Zumba On: Platja d’Empuriabrava Quan: A les 10.30 h. Futbol Beach Soocer Torneig dirigit gratuït On: Platja d’Empuriabrava Quan: A les 17 h.

Visites + Tast estiu On: Ecomuseu Farinera Quan: De 18 a 19.30 h. Preu: 5 €. En castellà i francès.

Sardanes amb la cobla Rossinyolets On: Plaça dels Homes Quan: A les 22 h.

L’ESCALA

Visita romana a càrrec d'una antiga habitant de l'Emporiae romana del segle I dC. On: MAC-Empúries. Quan: A les 10.30 h. Preu: 6 € (No inclou el tiquet d'entrada al jaciment).

Taller infantil - Disseny de personatges de fusta On: Plaça Víctor Català Quan: A les 18 h.

Rutes d'estiu Víctor Català - El Clos del Pastor i cementiri mariner On: El Clos del Pastor Quan: A les 19 h. Preu: 6 €.

Cicle de Sardanes d’estiu: Acte d'homenatge a Joaquim Hostench i Duñabeitia. Parlaments i lliurament de placa. Audició de sardanes a càrrec de la cobla Principal de Banyoles On: A la Riba Quan: A les 22 h.

ESPOLLA

Donació de sang On: Sala Fraternal Quan: De 17 a 21 h.

FIGUERES

Concert de Mana Qui Mou On: Plaça Josep Pla Quan: A les 22 h.

LLANÇÀ

Vespre de Cinefòrum On: Espai Jove Quan: A les 20 h.

EL PORT DE LA SELVA

Sortides en barca per la Mar d'Amunt 2025 On: Sortida des del Moll de la Timba Quan: A les 18 h. Preu: 20 €. 15 € (de 4 a 8 anys). Menors de 4 anys, gratuït.

Concert de piano a càrrec d'Albert Guinovart, Reflexos de França. On: Sant Pere de Rodes Quan: A les 20 h.

PORTBOU

Conferència. El conflicte de Sixena, per Xavier Munyòs Puiggròs On: Biblioteca Walter Benjamin Quan: A les 19 h.

ROSES

Petit cinema d’estiu. L’estiu i la tardor al regne d’Escampadeta On: Biblioteca Jaume Vicens vives Quan: A les 17.30 h.

Activitat familiar tematitzada Pirates al Castell On: Castell de la Trinitat Quan: A les 19 h.

Visita nocturna teatralitzada Els habitants de la història. On: A la Ciutadella Quan: A les 20.30 h. En castellà

🗓️ DIJOUS 31 DE JULIOL

L’ARMENTERA

Nits a la Plaça. Cinema a la fresca per a tota la família amb Jumanji On: Plaça de l’Església Quan: A les 22 h.

CADAQUÉS

Ruta turística. La història de Cadaqués On: Oficina de Turisme Quan: A les 18.30 h. Preu: 5 €.

L’ESCALA

Zumba On: Plaça de l'Univers Quan: A les 20 h.

Portalblau 2025. Concert Abisme Tour, amb el grup Blaumut On: Mar d’en Manassa Quan: A les 21 h. Més informació aquí

Disco mòbil a Riells On: Plaça de l'Univers Quan: A les 22 h.

ESPOLLA

Donació de sang On: Sala La Fraternal Quan: De 17 a 21 h.

FIGUERES

Assaig obert de Plagues urbanes, amb Berta Sayeras On: Teatre el Jardí Quan: A les 19h.

Sessió inaugural del cicle Dalí nocturn. Films surrealistes, amb una conferència a càrrec de Jordi Xifra, director del Centro Buñuel Calanda. On: Pati de Lògies del Teatre Museu Dalí Quan: A les 21.30 h. Més informació aquí

Cinema a la fresca amb Estiu 1993, de Carla Simón On: Plaça de La Cate Quan: A les 22 h.

LLANÇÀ

Cinemar Llançà: Presentació i projecció de Watson, el guardián del océano, de Lesley Chilcott (2019) On: Casa de Cultura Quan: A les 18 h.

Espai Parlem-ne: Reflexionem sobre les relacions sanes i les tòxiques On: Espai Jove Quan: A les 18 h.

Ballada de Sardanes amb la cobla Principal d’Olot On: Passeig Marítim Quan: A les 22 h.

PERALADA

XXVIII Cicle de Concerts. Companyia Neus Mar. Íntimament Llach. Cançó d’autor i dansa On: Claustre de Sant Domènec Quan: A les 22 h. Preu: 5 €.

ROSES

Contes d’estiu Contes d'Andersen, amb Olga Cercós. On: Biblioteca Jaume Vicens Vives Quan: A les 18 h.

Discomòbils a Sta Margarida On: Passeig Bar de la Baie Quan: A les 21.30 h.

SANT PERE PESCADOR

Sardanes amb la cobla La Principal de Banyoles On: Plaça Major Quan: A les 22 h.

VILADAMAT

Festa Major . Sopar popular On: Plaça de l'Església. Quan: A les 21 h. Havaneres amb el grup Cel Rogent Quan: A les 22 h. Ball de contrapàs Quan: A les 23 h. Actuació de Jaume Ibars Quan: A les 23.15 h. Més informació aquí

🗓️ DIVENDRES 1 D'AGOST

AGULLANA

Punt de lectura amb la novel·la Mercè i Joan, d’Eva Comas-Arnal On: Jardins de la Societat La Concòrdia Quan: A les 19 h.

CAMALLERA

Divendres de cine amb Intocable On: Plaça de l’Ajuntament Quan: A les 22 h.

CANTALLOPS

Festa Major . Correcases + Batukada amb el grup Tramuntakada On: A la pista Quan: A les 19.30 h. Preu: 12 €. Inclou 5 cerveses, entrepà i mocador. Sortida del correcases On: A la pista Quan: A les 20 h. Hi haurà servei de bar amb entrepans. DJ Joni On: A la pista Quan: A les 23 h. DJ 2Ases On: A la pista Quan: A la 1.00 h.

DARNIUS

Nits a la fresca . Concert amb petits i grans músics del poble On: A la Plaça Quan: A les 19 h. Ball amb DJ Lluís Serrat On: A la Plaça Quan: A les 22 h.

L’ESCALA

Sessió del cicle Capvespres literaris a bord, amb Coses vistes, de Josep Pla, amb Francesc Montero, director de la Fundació Josep Pla. On: Port de la Clota. Quan: A les 19.30 h. Preu: 28 €.

Portalblau 2025. Concert V, amb Ramon Mirabet On: Mar d’en Manassa Quan: A les 21 h.

FIGUERES

Dalí de Nit On: Teatre-Museu Dalí Quan: A les 21.30 h.

Sardanes amb La Flama de Farners On: A la Rambla Quan: A les 22 h.

LLANÇÀ

Inauguració de l’exposició Dones a Ravensbrück. Presentat per Carme Rei-Granger. L’ exposició Dones a Ravensbruck és un homenatge a totes les dones espanyoles i catalanes que van

ser deportades a aquests camps de concentració. On: Espai Beta de la Biblioteca Pere Calders (Casa de Cultura) Quan: A les 19 h. Visitable de l’1 al 31 d’agost

Concert Festival de Guitarra Girona - Costa Brava On: Residència Can Marly Quan: A les 20 h. Preu: 13 €.

Mediterranean Guitar Festival Concert Sonia Zeltser & Artemiy Rezvykh – Violí i Cello On: Església Parroquial de Sant Vicenç Quan: A les 21 h. Preu: 12,50 €

MOLLET DE PERALADA

PoemEstiu amb Marta Shanti +Premis PoemEstiu + sopar + astronomia On: La Vinyeta Quan: A les 20 h.

Festa Major. Havaneres amb Cel Rogent i, tot seguit, cremat per a tothom Quan: A les 22 h.

PEDRET I MARZÀ

Festa Major d’estiu. Sopar popular Quan: A les 21 h. Preu: 12 €. Inscripcions a l’ajuntament.

Concert amb Wasa Corporation (Gravity Tour) i DJ Office Quan: A les 23 h.

PERALADA

XXVIII Cicle de Concerts. Nexus Artium. La Playlist de Salvador Dalí. Quartet de corda On: Claustre de Sant Domènec Quan: A les 20.30 h. Preu: Gratuït.

Mojito's Chill Out Pool Party. On: Piscina municipal. Quan: De 22.30 a 02.00 h.

PORTBOU

Dins el FeMAP. Concert a càrrec de The Wig Society. On: Sala Congesta. Quan: A les 20 h.

ROSES

Village Sons de Món, Food, Drinks & Music amb Manu Guix On: Ciutadella de Roses Quan: A les 20 h. Sergi Sánchez DJ On: Ciutadella de Roses Quan: A les 23 h.

Sons del Món amb Rozalén On: Ciutadella de Roses Quan: A les 22 h.

SANT LLORENÇ DE LA MUGA

Donació de sang On: Sala polivalent Quan: De 17 a 21 h.

SANT MIQUEL DE FLUVIÀ

Taller de medicina tibetana, a càrrec de Lindsey Ryan Ph. D. i Dr. Rodolfo Paz Ph. D. On: Centre cívic Quan: A les 18 h. Gratuït. Més informació aquí

SANT PERE PESCADOR

Espectacle familiar: El circ dels impossibles, del Mag Stigman On: Parc del Riu Quan: A les 20 h.

VILABERTRAN

Estiu a la plaça. Concert amb Konunpar On: Plaça Major Quan: A les 22 h.

VILADAMAT

Festa Major. Trobada Gegantera On: Plaça de l'Església Quan: A les 20 h. Concert amb Fetus, La Masovera Barbuda i Ona Giner DJ On: Pàrquing Ateneu Quan: A les 00 h.

VILAFANT

Concert de Mariatxis On: Parc de Les Mèlies al Camp dels Enginyers Quan: A les 22 h.

VILANOVA DE LA MUGA

Audició de sardanes amb la cobla Rossinyolets On: Plaça Major. Quan: A les 22 h.

VILA-SACRA

Festa Major de Sant Esteve. Concert a càrrec de Trio Blanc i Negre On: Església de Sant Esteve Quan: A les 20 h. Més informació aquí

🗓️ DISSABTE 2 D'AGOST

AGULLANA

PoemEstiu. Recital homenatge a l’Ovidi On: Plaça Major Quan: A les 20 h.

CADAQUÉS

Mar Acústic amb Daniel Felices On: En un llagut Quan: A les 18 h.

CANTALLOPS

Festa Major . Xeringa de colors On: Entorn de la pista Quan: A les 12 h. Inflables d'aigua i normals (depenent del temps) On: Entorn de la pista Quan: De 17 a 20 h. Llançament de pannes de suro On: Entorn de la pista Quan: A les 20 h. Ball de nit amb Band Gogh On: A la pista Quan: A les 23 h Grup de versions Wasa Corporation i DJ On: A la pista Quan: A la 1.00 h

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Havaneres amb Petita Havana On: Plaça dels Homes Quan: A les 22 h.

L’ESCALA

Portalblau 2025. Gràcies per venir, amb La Ludwig Band On: Mar d’en Manassa Quan: A les 21 h.

FORTIÀ

Sopar ball amb Sharazan. On: Restaurant Casa Fortià Quan: A les 20 h.

LLANÇÀ

XXVII Fira del Dibuix On: Passeig Marítim Quan: Durant tot el dia

Sessió de contes infantils a la Biblioplatja. Per vacances tot s’hi val!!! Sessió de contes presencial a càrrec de la Meritxell Yanes On: Biblioplatja del Port (Casa del Mar) Quan: A les 11.30 h.

Circular - Concierto de música latinoamericana On: Sala d’Actes de la Casa de Cultura Quan: A les 20.30 h. Preu: 9 €.

Festa Neón amb Dj Luis de Frutos On: Pineda del Port Quan: A les 22.30 h. Preu: Gratuït.

LLERS

Concerts d’estiu amb Meski & Combo Casino On: Castell de Llers Quan: A les 23 h. Entrada gratuïta amb consumició obligatòria.

MOLLET DE PERALADA

Festa Major . Inflables On: Carrer Figueres Quan: A les 17 h. Campionat de ping-pong Quan: A les 18 h. Festa escuma On: Carrer Figueres Quan: A les 19 h. Festa amb el grup 7 de Copes Quan: A les 23.30 h.

NAVATA

FESTA DE CANELLES . Missa On: Església de Sant Esteve de Canelles Quan: A les 12 h. Vermut de festa On: Davant l’església Quan: A les 13 h. Sopar popular de carmanyola (hi haurà taules i cadires per a tothom!) Quan: A les 20 h. Música en directe amb GINO CERUTTI Quan: A les 22 h. Amb servei de bar durant tota la nit.

PEDRET I MARZÀ

Festa Major d’estiu . Xeringada i festa de l’escuma Quan: A les 11.30 h. La Tomatada Quan: A les 19 h. Concert Spotylight i Lia Jensen Quan: A les 23 h.

EL PORT DE LA SELVA

Concert La flauta romàntica, a càrrec de Claudi Arimany, flauta, i Pedro Rodríguez, piano On: Sant Pere de Rodes. Quan: A les 20 h.

ROSES

Village Sons de Món, Food, Drinks & Music amb Socunbohemio On: Ciutadella de Roses Quan: A les 2030 h. Radio Cassette Night On: Ciutadella de Roses Quan: A la 1.30 h.

Sons del Món amb Sopa de Cabra / Els Pets On: Ciutadella de Roses Quan: A les 22 h.

Sardanes amb la Cobla Els Rossinyolets On: Plaça de les Botxes Quan: A les 22 h.

SANT PERE PESCADOR

Cinema a la fresca: El 47 On: Plaça de l’Església Quan: A les 22 h.

LA SELVA DE MAR

Festa Major . Espectacle Més Tumàcat On: A les escoles Quan: A les 19 h. Ball amb Bananna Beach i la Masovera Barbuda On: A la plaça Quan: a les 00.00 h.

VENTALLÓ

Festa major del sopar dels Masos . Masell de Ferro. Festa de l'escuma i xocolatada Quan: A les 17.30 h. Sopar Quan: A les 21.30 h. Preu sopar: 16 €.

VILABERTRAN

Sopar popular On: Hort del prior Quan: A les 21 h. Preus: empadronats, 15 €. No empadronats, 20 € i infants fins a 9 anys, gratuït. DJ Greska Planet On: Hort del prior Quan: A les 23 h.

VILADAMAT

Festa Major . Inflables aquàtics On: Camp de futbol Quan: A les 17 h. Animació familiar Quan: A les 18.30 h.

Concert amb Remei de ca la Fresca, Sexenni, Pelukas i DJ Ivanote On: Pàrquing Ateneu Quan: A les 00 h.

VILA-SACRA

Festa Major de Sant Esteve . Festa infantil amb inflables On: Parc del Rentador Quan: A les 18 h. Plantada de gegants, a càrrec de les Colles d’Albanyà, Garriguella, Roses i Vila-sacra, que presentarà el primer gegant del poble On: Plaça de l’Església Quan: A les 18.30 h. Cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup Grallers i Tabalers Quan: A les 19 h. Festa de l’escuma On: Parc del Rentador Quan: A les 20 h. Sopar popular prèvia inscripció On: Centre cívic Quan: A les 21.15 h. Preu: 15 € i 10 € infants de 5 a 12 anys. Ball amb Betty Orquestra i, tot seguit, DJ Alf La Boîte On: Pati antigues escoles Quan: A les 23 h.

🗓️ DIUMENGE 3 D'AGOST

CADAQUÉS

Festival de música de Cadaqués amb Mireia Farré i Llibert Fortuny On: Església de Cadaqués Quan: A les 19 h. Preu: 20 €.

CANTALLOPS

Festa Major. Cercavila amb la cobla On: Sortida des de l'ajuntament Quan: A les 11.45 h. Ofici solemne amb l'acompanyament de la cobla On: A l'església Quan: A les 12 h. Quatre sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera On: Plaça Major Quan: A les 13 h. Audició de sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera On: Placeta de la Societat Quan: A les 18.30 h.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Fira de brocanters On: Plaça Joan Alsina Quan: De 9 a 14 h.

Enfarina’t, descobreix l’Ecomuseu Farinera On: Ecomuseu Farinera Quan: A les 12 h. Preu: 5 €.

Empuria Fantasy for kids. Foam Party – Music & DJ On: Platja d’Empuriabrava Quan: A les 19 h.

L’ESCALA

Portalblau 2025. Flamencas, amb Las Migas On: Mar d’en Manassa Quan: A les 21 h.

MOLLET DE PERALADA

Festa Major . Missa Quan: A les 11 h. Vermut de Festa Major On: Centre Cívic Quan: A les 12.30 h. Inflables On: Carrer Figueres Quan: De 12 a 17 h. Sardanes amb la cobla Cervianenca Quan: A les 18.30 h. Paintball Quan: A les 19 h. Ball amb el grup Sharazan Quan: A les 20 h.

PEDRET I MARZÀ

Festa Major d’estiu . Missa solemne i vermut On: Església de Sant Esteve de Pedret Quan: A les 12.15 h. Havaneres amb Badia de Roses i rom cremat Quan: A les 20 h.

EL PORT DE LA SELVA

Festa Major. Festa Holy On: Passseig del Mar Quan: A les 19 h.

ROSES

Village Sons de Món, Food, Drinks & Music. Festa de la crema amb Greta `Scorpio + Dani6ix & Izzkid + DJ Trapella + DJ Surda On: Ciutadella de Roses

Sons del Món amb Trueno On: Ciutadella de Roses Quan: A les 22 h.

LA SELVA DE MAR

Festa Major. Ofici Quan: A les 12 h. Sardanes amb la cobla Sol de Banyuls On: A la plaça Quan: A les 19 h. Havaneres amb Ultramar Quan: A les 22 h. Ball amb Tutu Keké, Banda Neon DJ On: A la plaça Quan: A les 00.00 h.

VILADAMAT

Festa Major . Sardanes amb La Principal d'Olot On: Plaça de l'Església Quan: A les 18 h. Concert amb Old Guitars Band Quan: A les 20 h.

VILA-SACRA

Festa Major de Sant Esteve. Ofici solemne en honor al patró Sant Esteve amb acompanyament de la Coral Veus Blanques Vila-sacra i, tot seguit, es farà un concert On: Església de Sant Esteve Quan: A les 12 h. Sardanes i, tot seguit, concert i ball a càrrec de la Nova Blanes Orquestra On: Pati de les antigues escoles Quan: A les 18 h.