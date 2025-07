Agenda d'activitats de la setmana del 28 de juliol al 3 d'agost a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

🗓️ DILLUNS 28 DE JULIOL

CADAQUÉS

Ruta turística. Descoberta del cel nocturna de cap de Creus On: Sortida del corrral d'en Morell Quan: A les 21 h. Preu: 10 €. Fins a 12 anys, gratuït.

FIGUERES

Presentació de la novel·la Diagonal Manhatan, amb Xavier Bosch On: Cercle Sport Figuerenc Quan: A les 18.30 h.

LLANÇÀ

Tarda de manualitats! On: Espai Jove Quan: A les18 h.

SANT PERE PESCADOR

Passejades, festival d’estiu de microteatre On: Diversos indrets Quan: A les 21, 21.20, 21.40, 22 i 22.20 h. Preu: 12 €.