La Festa Major i el Vendaval omplen Avinyonet de Puigventós de música, cultura i activitats infantils

Avinyonet de Puigventós està vivint intensament la seva Festa Major en honor a Sant Jaume, del 21 al 27 de juliol, amb una programació rica i variada que omplirà els carrers, les places i els jardins del poble d’alegria, cultura i festa. Els actes van començar dilluns 21 de juliol amb el tradicional xupinasso a les set de la tarda. L'endemà, dimarts, va tenir lloc l'inici del cicle de propostes als Jardins de la Comanda, amb "Crispetes en acció". Dimecres 23 de juliol es va celebrar el tast de vins amb Salva Racero (excantant de Lax’n’Busto). Finalment, dijous es va celebrar la XXVI Vetllada de Poesia.

Més festa: arriba el Vendaval

La música prendrà protagonisme aquest divendres 25 de juliol, amb l’Acustic Food Músic i els concerts del Vendaval als Camps de la Font amb Poeticament incorrectos, Lia Jensen o Wasa Corporation entre altres. L’endemà, dissabte 26, la plaça Pous i Pagès s’omplirà de vida amb activitats infantils com el taller "Bestioles d’estiu" i l’animació de Pau Morales, i continuarà amb cultura i tradició: la presentació de llibres de Mar Aparicio, una cantada d’havaneres amb Terral i el ball amb Nou Màgic.

La vetlla de poesia és un acte clàssic de la festa d’Avinyonet. / Empordà

La cloenda de la festa, el diumenge 27, vindrà carregada. Al matí, passejada de 600, melé obert de petanca i missa solemne amb concert coral. A la tarda, sardanes, una nova presentació literària i la participació de la Colla de Gegants d’Avinyonet. La música tornarà a tancar la jornada amb els concerts de Meski i Paula and Combo Casino. Una setmana que promet emoció, cultura i convivència, amb un programa pensat per fer gaudir petits i grans, locals i visitants. Avinyonet de Puigventós es vesteix de festa, i ningú no s’ho pot perdre.