L’Armentera vol continuar creixent en participació a la Festa Major de Santa Cristina

Per Santa Cristina, arriben els quatre dies de la Festa Major de l’Armentera, amb activitats per a tots els públics. Els actes són organitzats per una Comissió de Festes que ja compta amb unes vuitanta persones, que "han fet una marca pròpia de la festa", segons la regidora de Festes de l’Ajuntament armenterenc, Elvira Fàbrega. En aquesta ocasió, han elaborat un llibret on expliquen tot el que faran. Començaran aquest dijous, 24 de juliol, celebrant Santa Cristina, la patrona del poble. Com marca la tradició, al matí es reuniran per assistir a l’ofici solemne, un acte que forma part de l’essència de la Festa Major. Es tracta d’una cerimònia especial i més destacada que una missa habitual, on molta gent del poble, entitats i representants locals, s’hi apleguen per compartir aquest moment. Un cop acabat l’ofici, la festa continua amb un concert de sardanes, una de les imatges més boniques i representatives de la Festa Major: la música i el poble unit al voltant de la tradició. Una jornada que combina respecte per les arrels i ganes de fer festa plegats.

A les sis de la tarda, a la pista poliesportiva coberta, hi haurà discomòbil infantil, on els autèntics protagonistes de la festa són els més petits i joves del poble. "Els nens i nenes del Casal d’estiu de L’Armentera i el Casal Jove prepararan una llista de reproducció feta per ells: cançons que coneixen, que canten i que els fan ballar com si s’hagués d’acabar el món", expliquen al llibret. Hi haurà hits, ritmes que enganxen i segur que més d’un adult acabarà ballant amb ells. Un vespre per moure’s, saltar, cantar i riure amb una discomòbil plena d’energia, somriures i molta, molta festa.

El sopar popular marca l’inici dels actes festius. A la pista poliesportiva coberta, hi haurà servei de càtering, a càrrec d’El Pebre Roig. La carn que se serveix és de les carnisseries del poble. Havent sopat, concert musical amb Cesc Sansalvadó, veí de l’Armentera i cantant, el qual fa uns anys va començar a escriure cançons a casa i, a poc a poc, han anat agafant vida fins a sonar a escenaris d’arreu de Catalunya.

Imatge del correfoc de la festa de l’Armentera. / Empordà

El Correbars

Divendres al vespre, destaca el Correfoc, amb foc, festa i tradició. Aquesta tradició arrelada a la cultura popular catalana combina música, pólvora i espectacle en una cercavila vibrant, on diables i timbalers omplen de màgia i emoció la nit.

El Correbars serà l’activitat que centrarà la jornada del dissabte. "L’any passat vam ser 400 persones i volem que vingui més gent, encara", remarca Fàbrega.

Mentrestant, el Quartet Gerunda clourà la Festa Major de Santa Cristina, el diumenge, a la pista poliesportiva coberta. Aquest serà el segon any en què els visitants de l’Armentera podran passejar pel poble gaudint dels balcons engalanats. La participació és oberta a tots els veïns i veïnes de l’Armentera. S’accepten balcons, finestres, portals, portalades, comerços o porteries guarnides. Es valorarà el disseny, l’originalitat, la calidesa i haurà de ser tècnicament sostenible i segura.