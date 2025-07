La banda de Jordi Évole, plat fort de la festa d’estiu a Portbou

L’actuació del periodista Jordi Évole i la seva banda, Los niños Jesús, aquest dissabte 26 de juliol a la nit a les barraques dels pescadors, és un dels plats forts de la festa major de Sant Jaume de Portbou. Una festa que, tal com recorda Joan Gubert, cronista local, en el programa de mà, "no és només una tradició -enguany arriba als 135 anys d’història- sinó que és una manera de ser". Aquesta afirmació de Gubert l’avala un cartell que expressa les ganes de viure l’estiu amb intensitat. Durant quatre dies, des d’aquest dijous i fins diumenge, els portbouencs obren les portes de casa seva per acollir una àmplia diversitat de propostes culturals, lúdiques i festives, gratuïtes i per a tots els públics.

En el seu escrit per desitjar feliç festa major, l’alcalde Gael Rodríguez parla "d’il·lusió renovada" i posa en el centre als veïns i veïnes assegurant que "sou vosaltres la gent que fa poble, que manté viva la memòria, que acull amb calidesa, que estima i cuida aquest racó nostre entre el mar i la muntanya". També agraeix als voluntaris, entitats i treballadors municipals que tiren endavant la celebració que just arrencarà dijous a les cinc de la tarda amb el tradicional repic de campanes. A la festa no hi faltarà l’exposició del col·lectiu de pintors a la sala Walter Benjamin, la lectura del pregó de festa major, cercavila amb BufaTramuntana, cucanyes i jocs infantils a la Rambla, una holy party a les barraques o un correfoc amb Els Diables de l’Albera i un espectacle pirotècnic a la badia, per tancar.

Música, esport i aniversaris

Com tota festa d’estiu, hi haurà també molta música amb concerts de tarda i de nit i les actuacions de Grand Band Orquestra; la coral Veus de Portbou; TKRS i Rumba 200, entre altres. Tampoc faltaran les sardanes amb una ballada amb la cobla Foment del Montgrí i activitats esportives com una cursa organitzada pel Club Excursionista de Portbou, un open d’escacs o un torneig de botifarra. A més, enguany coincideix amb la celebració del 40è aniversari de la Penya Blaugrana que inclourà un brindis popular als jardins del centre cívic, diumenge al migdia.