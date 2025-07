L’esportista Emma Feliu obre una festa repleta d’activitats a Fortià

Del 22 al 27 de juliol, Fortià viu una nova edició de la Festa Major de Sant Cels, una de les celebracions més esperades i participatives del municipi. Per a l’ocasió, l’Ajuntament ha dissenyat un ampli programa d’activitats pensat per a tots els públics, que combina música per a totes les edats, cultura popular, activitats esportives, vermutada, sopars populars, sardanes, havaneres, titelles i moltes dosis de diversió.

La festa arrenca aquest dimarts 22 de juliol amb una acció solidària: la donació de sang al Centre Agrícola Social, de les cinc a les nou del vespre. El divendres 25 s’inicia el gruix d’activitats a les vuit del vespre amb el pregó a càrrec de la nedadora fortianenca Emma Feliu i el tradicional Xupinassu de festa major. «L’any passat es va optar per aquest format per donar el tret de sortida a la festa i, a causa de la bona acollida, es repeteix enguany», explica el regidor de festes Albert Brugués. Com a pregonera s’ha triat l’atleta Emma Feliu Martín, medalla de bronze als XVII Jocs Paralímpics celebrats a París, a qui el municipi va dedicar el nom de les instal·lacions de la piscina municipal com a reconeixement a la seva trajectòria esportiva i compromís. Tot seguit, hi haurà la festa de colors amb la Holi Party davant la plaça de l’Església, amb servei de bar i entrepans per al públic assistent. A partir de les onze de la nit, al mateix escenari, continuarà la música amb les actuacions de Blue Duck i DJ Funciu.

Les sardanes per la festa de Sant Cels és un clàssic de la programació. / Empordà

Dissabte 26, Fortià viurà una jornada plena d’activitats per a tots els públics. Al matí, la piscina municipal acollirà dues propostes destacades: a les 11 h, el Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple i, en paral·lel, el torneig de natació per a infants d’entre 4 i 12 anys, una activitat que l’any passat ja va tenir molt bona acollida.

A la tarda, la plaça de l’Església es convertirà en escenari de diversió per als més petits. A les 6, els Senyors del Foc oferiran un taller de diables, on els nens i nenes es podran disfressar de dimonis i viure una experiència plena de màgia i imaginació.

Espectacle de titelles

Tot seguit, a les set, arribarà l’espectacle de titelles CircoLand, una proposta interactiva pensada per a tota la família on el públic tindrà un paper clau per fer avançar la història. «La companyia ja va actuar per la pandèmia i va agradar molt», recorda el regidor.

Entre les activitats per a la mainada hi haurà espectacle de titelles. / Empordà

El dissabte a dos quarts de nou del vespre, la plaça de l’Església acollirà el tradicional sopar popular, preludi d’una de les cites més esperades de la festa: l’espectacle pirotècnic dels Senyors del Foc de Castelló d’Empúries, que començarà a dos quarts d’onze de la nit. «Són activitats consolidades que funcionen molt bé», destaca el regidor de Festes, Albert Brugués.

A la tarda, la gent gran podrà gaudir d’un concert i ball amb el grup Gerunda, al Centre Agrícola i Social. I per als més joves, la festa continuarà a partir de les 11 de la nit amb DJ Eivi, seguit a mitjanit per l’orquestra Maribel, i per acabar, una nova sessió de DJ Eivi fins que el cos aguanti.

El diumenge 27 destaca per la XXII Trobada de motos Vespa i clàssiques i l’ofici solemne amb la Cobla Vila de la Jonquera, seguit de sardanes i vermutada a la plaça Catalunya al migdia. Enguany, es talla la circulació a la plaça per acollir els actes tradicionals, ja que la travessa la carretera de Riumors a Castelló d’Empúries. «És l’única manera de garantir que podem gaudir dels actes amb tranquil·litat i sense el pas de cotxes», expliquen des de l’Ajuntament. Per aquest motiu, la majoria d’activitats es fan a la plaça de l’Església, que és per a vianants.

Degustació de rom cremat

El colofó final de la Festa Major arribarà diumenge a les 8 del vespre a la plaça de l’Església, amb el concert d’havaneres a càrrec del grup Son de la Havana, que posarà punt final amb la tradicional degustació de rom cremat. La Festa Major és possible gràcies a l’organització de l’Ajuntament de Fortià i a la implicació de nombroses entitats i veïns del municipi. Segons destaca el regidor Albert Brugués, «la festa atrau molt de públic tant del municipi com del poble veí de Riumors, a causa de la proximitat i a l’ambient familiar i acollidor que s’hi respira».