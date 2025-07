Agenda d'activitats: què puc fer aquesta setmana a l'Alt Empordà?

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

🗓️ DILLUNS 21 DE JULIOL

AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Festa Major de Sant Jaume . Xupinasso & Repte Jove On: Camps de la Font Quan: A les 19 h. Food Truck On: Jardins de la Comanda Quan: A les 20 h.

CADAQUÉS

Ruta turística. Visita guiada a Pla de Tudela On: Corral d’en Morell Quan: A les 18 h. Preu: 5 €.

DARNIUS

Donació de sang On: Sala La Concòrdia Quan: De 17 a 21 h.

LLANÇÀ

9è Campus Xavi Rey. On: Pavelló d’Esports Municipal Joan Pacareu Quan: Del 21 al 25 de juliol De 9 a 13 h. Donació de sang On: Residència Can Marly Quan: De 17 a 21 h. Taller de cuina - Ludoteka Jove On: Espai Jove Quan: A les 17 h.

SANT PERE PESCADOR

Festival d’estiu microteatre: Passejades Quan: A les 21.00, 21.20, 21.40, 22.00 i 22.20 h. Preu: 12 €.

VILAJUÏGA

Anellament científic d'ocells, a càrrec d'Àlex Fonollosa. On: Davant de l'Ajuntament Quan: A les 8.30 h. Cal inscripció prèvia a l'Ajuntament. Concert de Handpan On: Davant de l'Ajuntament Quan: A les 19 h.

🗓️ DIMARTS 22 DE JULIOL

AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Festa Major. Food truck On: Jardins de la Comanda Quan: A les 20 h. Crispetes en acció. Cinema a la fresca On: Jardins de la Comanda Quan:21.30 h.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Vòlei platja – Torneigs esportius gratuïts On: Platja d'Empuriabrava Quan: A les 17 h. Mediterranean Guitar Festival. Opera flamenca, guitarra flamenca i cant On: Basílica de Sant Maria Quan: A les 21 h.

L'ESCALA

Festival de Guitarra Girona-Costa Brava. Concert de Liza Wuyts & Bech La Jazzvanaise. On: Alfoli de la Sal Quan: A les 20 h. Cercavila nocturna amb BatuScala On: Plaça de l'Univers Quan: A les 21 h. Cinefòrum amb la projecció del documental Harta, de Tyler Perry On: Plaça Victor Català Quan: A les 22 h.

FIGUERES

Ruta Dalí. Una visita guiada a peu pels espais més singulars de la ciutat vinculats amb Salvador Dalí On: Diversos espais Quan: A les 18.30 h. Preu: Completa 4 €, reduïda 2,5 € i gratuït fins a 10 anys

FORTIÀ

Donació de sang On: Centre Agrícola i Social Quan: De 17 a 21 h.

LLANÇÀ

Torneig de futbol On: Espai Jove Quan: A les 18 h. Llançà Sona. Actuació musical a càrrec de Eslabón Perdido On: Pineda de la Capella del Port Quan: A les 22 h. Preu: Gratuït.

ROSES

Visita guiada La Ciutadella de Roses. On: La Ciutadella. Quan: En francès, a les 17.30 h. En català, a les 18.30 h, i en castellà, a les 19.30 h. Visita guiada El Castell de la Trinitat. On: Castell de la Trinitat.Quan: En francès, a les 18 h. En català, a les 19 h i en castellà, a les 20 h. Més informació i reserves al 972 15 11 30. Visita nocturna teatralitzada Els habitants de la història On: La Ciutadella. Quan: A les 20.30 h. Idioma: En català.

VILAJUÏGA

Festa Major . Taller d’escriptura a càrrec de Glòria Bassols Quan: A les 10 h. Preu: 10 €. Tarda de patinatge a càrrec de Club de Patinatge Artístic Vilajuïga On: Pavelló MunicipalQuan: De 17 a 20 h. Ruta dels dòlmens de Vilajuïga On: Davant de l’Ajuntament Quan: A les 20 h.

🗓️ DIMECRES 23 DE JULIOL

AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Festa Major de Sant Jaume. Tast de vins amb Salva Racero. 3 vins, 9 cançons 3 moments On: Jardins de la Comanda Quan: A les 20.30 h.

CADAQUÉS

Concert de guitarra amb Sam Ballester (Tribut a Paco de Lucia) On: A l'església de Cadaqués Quan: A les 22 h. Preu: 15 €.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Ioga – Activitats dirigides gratuïtes On: Platja d'Empuriabrava Quan: A les 7.30 h. Zumba – Activitats dirigides gratuïtes On: Platja d'Empuriabrava Quan: A les 10.30 h Futbol Beach soocer – Torneigs esportius gratuïts On: Platja d'Empuriabrava Quan: A les 17 h Donació de sang On: Centre de Serveis Puigmal Quan: De 17 a 21 h. Visites + Tast Estiu On: Ecomuseu Farinera Quan: A les18 h. Preu: 5 €. Idiomes: castellà i francès. Sardanes a càrrec de la cobla Rossinyolets On: Plaça dels Homes Quan: A les 22 h.

L'ESCALA

Taller infantil - Creacio de clauers anti-stress amb materials babyfriendly On: Plaça Víctor Català Quan: A les 18 h. Gimcana literària. Joc de pistes i proves literàries dins de la biblioteca. Pensada per a adults a partir de 16 anys. A càrrec de Cercles Vius On: Biblioteca Víctor Català Quan: 18 h. Rutes d'estiu 2025: Víctor Català. El Clos de Pastor i el Cementri Mariner On: Clos del Pastor Quan: A les 19 h. Preu: 6 €. L'Escala Canta 2025. Concert inaugural del Curs de Cant Clàssic Cançons i duets clàssics de Robert Schumann, Joan Lamote de Grignon i Enric Morera, a càrrec de Sabine Goetz (soprano), Daniel Schreiber (tenor) i Viviana Salisi Casajuana (piano) On: Alfolí de la Sal Quan: A les 20 h. Activitats al MAC-Empúries. Empúries cap al tard. D'amor i venjances On: MAC-Empúries Quan: A les 20 h. Preu: 13 €. Infants de 0 a 7 anys gratuït. Inclou l'entrada al jaciment. Idioma: Català. Cicle de Sardanes d'estiu: Audició de sardanes a càrrec de la cobla Milenària. Dedicades, enguany a Joaquim Hostench pel seu 85è aniversari. On: La Riba Quan: A les 22 h.

ESPOLLA

Festa Major. Memorial Joan Cos. Taller de pintura per a totes les edats guiat per Gabriel Villegas On: El sindicat Quan: A les 18 h.

FIGUERES

Concert de Lakaste On: Plaça Josep Pla Quan: A les 22 h.

LLANÇÀ

Music & Wine. Cellers: Arché Pagés i La Vinyeta. Tapa a càrrec de La Barra i concert a càrrec de Rever Queen Duo (música jazz) On: Passeig Marítim Quan: A les 20 h.

VILABERTRAN

Donació de sang On: Centre Cívic Quan: De 17 a 21 h.

VILAJUÏGA

Visita guiada a les Aigües de Vilajuïga On: Davant de l’Ajuntament Quan: A les 9 h. Sortida a les 9.30 h. Cal reserva prèvia a l’Ajuntament. Pop i jazz a càrrec de Qarts On: Davant de l’Ajuntament Quan: A les 22 h.

🗓️ DIJOUS 24 DE JULIOL

L’ARMENTERA

Festa Major. Ofici solemne i, tot seguit, concert de sardanes amb la cobla Cervianenca On: Església de Sant Martí Quan: A les 12 h. Disco infantil On: Pista poliesportiva Quan: A les 18 h. Sopar popular amb acompanyament musical de Cesc Sansalvadó On: Pista poliesportiva Quan: A les 20.30 h. Més informació aquí

AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Festa Major de Sant Jaume. XXVI Vetllada de poesia On: Jardins de la Comanda Quan: A les 21 h.

CADAQUÉS

Activitats infantils. Jocs del món On: El Passeig Quan: A les 16.30 h.

Ruta turística. La història de Cadaqués On: Oficina de Turisme Quan: A les 18.30 h. Preu: 5 € (fins 12 anys gratuït) Inscripcions: Oficina de Turisme (972 25 83 15)

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Zumba – Activitats dirigides gratuïtes On: Platja d'Empuriabrava Quan: A les 10.30 h Volei platja – Torneigs esportius gratuïts On: Platja d'Empuriabrava Quan: A les 17 h

L'ESCALA

Visita a la Subhasta i esmorzar On: MARAM Quan: A les 7.30 h. Preu: 20 € els adults i 10 € nens (fins a 12 anys).

Rutes d'estiu 2025: Ruta Josep Pla a l’Escala On: Alfolí de la Sal Quan: A les 10.30 h. Preu: 6 €.

Presentació del llibre L'Indépendant - Edició Costa Brava: El fons fotogràfic, dotzè volum de la col·lecció "Quaderns de Fotografia" d'INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona On: Alfolí de la Sal Quan: A les 19 h.

Riba Market On: A la Riba Quan: A les 19 h.

Rutes d'estiu 2025: Torre de Montgó i Pirateria On: Torre de Montgó Quan: A le s19 h. Preu: 5 €.

Zumba a Riells On: Plaça de l'Univers Quan: A les 20 h.

Disco mòbil a càrrec de Sons, la millor música per disfrutar les nits d'estiu a la fresca. On: Plaça de l'Univers Quan: A les 22 h.

ESPOLLA

Festa Major. Exposició dels treballs realitzats al taller de pintura On: El Sindicat Quan: A les 18 h. Presentació conjunta dels llibres Àurea de Sarrà, la ballarina de l’Empordà, de Joan Vergés i La española de Montmatre, de Josep Maria Goñi On: Pati de les Moreres Quan: A les 19 h.

FIGUERES

Assaig obert de Jovent amb Mambo Project. Un espectacle multidisciplinari i documental que dona veu a joves d’entre 15 i 17 anys i contraposa les seves expectatives amb persones de la tercera edat. On: Teatre el Jardí Quan: A les 19 h. Preu: Gratuït.

Cinema a la fresca amb la projecció de Suro. Helena i Iván es proposen construir una nova vida en els boscos de sureres, però els seus diferents punts de vista sobre com viure en la terra emergeixen, desafiant el seu futur com a parella. On: Plaça de La Cate Quan: A les 22 h.

LLANÇÀ

Espai Parlem-ne: Entrenem l’empatia i l’escolta activa On: Espai Jove Quan: A les18 h.

Ballada de sardanes amb la Cobla Baix Empordà On: Passeig Marítim Quan: A les 22 h.

PORTBOU

Festa major. Inauguració de l'exposició de F. M. del col·lectiu de pintors On: Sala Walter Benjamin Quan: A les 16 h. Repic de campanes Quan: A les 17 h. Pregó de Festa Major On: Barraques de pescadors Quan: A les 19 h. Brindis de Festa Major On: Barraques de pescadors Quan: A les 19.15 h. Concert de tarda amb Grand Band Orquestra On: Barraques de pescadors Quan: A les 19.30 h. Ball de nit de versions amb Grand Band Orquestra On: Barraques de pescadors Quan: A les 23 h. Tot seguit, DJ Ownlow. Més informació, aquí.

ROSES

Escape Búnquer Roses On: Castell de la Trinitat Quan: A les 16.30, en català, i a les 18.30, en castellà.

Visita guiada La Ciutadella de Roses On: La Ciutadella Quan: A les 17.30, en francès; a les 18.30 en català, i a les 19.30 en castellà.

Visita guiada El Castell de la Trinitat. On: Castell de la Trinitat Quan: A les 18 h, en francès; a les 19 h, en català, i a les 20 h, en castellà.

Contes d'estiu On: Biblioteca Jaume Vicens Vives Quan: A les18 h.

Discomòbil On: Davant de l'Hotel Montecarlo Quan: A les 21.30 h.

Nits d'estels, visita guiada nocturna amb observació astronòmica. On: Castell de la Trinitat Quan A les 21.30 h, en castellà i francès.

SANT MIQUEL DE FLUVIÀ

Visita guiada Descobreix el seu patrimoni mil·lenari: monestir benedictí, forn romà i font d'aigua. Quan: A les 18.30 h Preu: 3 €.

SANT PERE PESCADOR

Mindfulness a la platja amb Edgar Tarrés On: Platja de Sant Pere Quan: A les 20 h.

VILAJUÏGA

Donació de sang On: Centre Cívic Punt de trobada Quan: De 17 a 21 h.

Festa Major. Visita guiada a les Aigües de Vilajuïga Quan: A les 10 h. Cal reserva prèvia a l’Ajuntament. Inauguració de l’exposició d’obres d’art. Mostra dels treballs fets per alumnes del Casal de la Gent Gran On: Sala d’Actes del Centre Cívic Quan: A les 18.30 h. Fins al diumenge 27 de juliol. Playback On: Davant de l’Ajuntament Quan: A les 22 h.

VILANOVA DE LA MUGA

Concert amb la coral de Peralada i la coral Universitat de Alcalá. On: Església Quan: A les 20 h.

🗓️ DIVENDRES 25 DE JULIOL

AGULLANA

Punt de lectura amb Diagonal Manhattan, de Xavier Bosch On: Jardins de la Societat La Concòrdia Quan: A les 19.30 h.

L’ARMENTERA

Festa Major. Audició de sardanes amb la cobla La Moreneta On: Plaça Catalunya Quan: A les 19.30 h. Correfoc amb els Diables Rojos i els Cremats de la Múnia On: Inici plaça de l’Església Quan: A les 22.30 h. Concert de Möther Mine, Songbusters i PD Ivanote On: Pista poliesportiva Quan: A les 23.30 h.

AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Festa Major de Sant Jaume. Acústic Food Musical On: Camps de la Font Quan: A les 20 h. Vendaval Music-Fest Quan: A les 21.45 h.

BORRASSÀ

7è Sons de Nit. Sopars musicals amb Eva llort On: Jardins de l’Espai Cal Governador Quan: A les 21 h. Preu soci: 15 € amb consumició gratuïta. Preu no soci: 18 €. Servei de bar a partir de les 18 h.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Ioga – Activitats dirigides gratuïtes On: Platja d'Empuriabrava Quan: A les 7.30 h Zumba – Activitats dirigides gratuïtes On: Platja d'Empuriabrava Quan: A les 10.30 h Volei platja – Torneigs esportius gratuïts On: Platja d'Empuriabrava Quan: A les 17 h

Divendres musicals a la Llotja – Jove orquestra de Stoneleigh On: Llotja de la plaça Joan Alsina Quan: A les 20 h. Preu: Gratuït.

L'ESCALA

Pilates a Riells On: Plaça de l'Univers Quan: A les 7.30 h.

Rutes d'estiu 2025: Barri Vell de l'Escala i Casa de Pescadors On: Alfolí de la Sal Quan: A les 19 h. Preu: 6 €.

Cuina de pescadors On: MARAM. Quan: De 19 a 21 h. Preu: 22 €.

Presentació de la novel·la Bon dia tristesa de Françoise Sagan, a càrrec de Blanca Pujal On: Port de la Clota Quan: A les 19.30 h.

Portalblau 2025. Concert "Residencia artística". Un espectacle únic i irrepetible que fusiona passat i present, oferint una experiència sonora que trenca fronteres On: A la Riba Quan: A les 20 h. Preu: Gratuït.

Activitats al MAC-Empúries. Empúries cap al tard. D'amor i venjances. Visita dramatitzada que recorre els principals espais de la ciutat grega i romana d’Empúries aprofitant la màgia dels capvespres d’estiu. On: MAC-Empúries Quan: A les 20 h. Preu: 13 €.

Portalblau 2025. Concert "Oh, lai l'om". Aquest concert és un viatge sonor que combina composicions pròpies amb reinterpretacions personals de la música tradicional catalana, estàndards de jazz i boleros. On: Clos del Pastor Quan: A les 21 h. Preu: 18 €.

ESPOLLA

Festa Major. Ball de Vermut Joan Bram On: Sala La Fraternal Quan: A les 13 h. Playback Associació Clau de Sol de Vilafant Quan: A les 17 h. Bombolles de sabó. Activitat participativa per a totes les edats amb DJOCS On: Pati de les Moreres Quan: A les18 h. Ball fi de festa amb Joan Bram Quan: A les 19 h.

EL FAR D’EMPORDÀ

Festa Major. Caminada nocturna On: Sortida centre cívic Quan: A les 21.30 h.

FIGUERES

Claus per construir una marca amb valor. Una sessió amb l’exdirector de màrqueting del Barça, Guillem Graell, i l’inversor Dídac Lee per impulsar les marques d’emprenedors i empresaris On: Sala d'actes de FISERSA Quan: A les 19 h.

Audició de sardanes a càrrec de la cobla La principal de Cassà On: A la Rambla Quan: A les 22 h.

LLANÇÀ

Concert Festival de Guitarra Girona – Costa Brava On: Residència Can Marly Quan: A les 20 h. Preu: 13 €.

Mediterranean Guitar Festival. Concert Saltors Duo - Tribut a Dire Straits On: Església Parroquial de Sant Vicenç Quan: A les 21 h. Preu: 12,5 €.

PONTÓS

Festa d’estiu. Torneig de tennis On: A la pista Quan: A les 18 h. Llobarrada On: A la guingueta Quan: A les 21 h. Tiquets al bar Pool Party amb DJ Toni Quan: A les 22 h.

PORTBOU

Festa Major . Paradeta de Mulla't contra l'esclerosi múltiple On: Passeig Lluís Companys Quan: Tot el matí. Ofici solemne de Sant Jaume. Missa cantada per la coral On: Església de Santa Maria de Portbou Quan: A les 11 h. Concert de Festa Major a càrrec de la Coral Veus de Portbou On: Església de Santa Maria de Portbou Quan: A les 12 h. Cercavila amb La Xaranga Bufatramuntana On: Des de l'església fins a la Platja Gran Quan: A les 13 h. Cucanyes On: Rambla de Catalunya Quan: A les 17 h. Holy Party On: A les barraques de pescadors Quan: A les 19 h. Concert de versions amb TKRS On: A les barraques de pescadors Quan: A les 23.30 h. DJ Ruben Rider i DJ Ferran On: A les barraques de pescadors Quan: Tot seguit.

ROSES

Visita guiada Búnquer del Castell. On: Castell de la Trinitat Quan: A les 19.30 h. Idiomes: En català, castellà i francès.

Nits d'estels, visita guiada nocturna amb observació astronòmica On: Castell de la Trinitat Quan: A les 21.30 h. En català.

Sons del Món. Actuació de la cantant francesa Zaz On: Ciutadella Quan: A les 22 h. Podeu llegir l'entrevista aquí.

Havaneres amb els grups Neus Mar i Peix Fregit On: Espigó de la platja de la Punta Quan: A les 22 h.

SANT LLORENÇ DE LA MUGA

Nits de Llegendes. Un viatge al cor de l’imaginari On: Pàrquing Camp de Futbol Sant Llorenç Quan: A les 22 h. Preu adult: 35€ Preu nens fins a 11 anys: 20€

SANT PERE PESCADOR

Espectacle familiar: El petit gran circ, de la Cia. Pessic de Circ On: Parc del Riu Quan: A les 20 h.

SIURANA D'EMPORDÀ

Dins del Fastt. Representació de la peça de circ contemporani Infinit. De la Cia. Seon. On: Pista de bàsquet Quan: A les 22 h.

VILAFANT

Vespres Musicals amb Joanjo Bosk amb la col·laboració d’Ivette Nadal On: Palol Sabaldòria Quan: A les 21.30 h.

VILAJUÏGA

Festa Major. Visita guiada a les Aigües de Vilajuïga Quan: A les 10 h. Cal reserva prèvia a l’Ajuntament. Presentació del llibre El cooperativisme del vi a l’Empordà. On: Sala d’Actes del Centre Cívic Quan: A les 19 h. Sopar popular i, tot seguit, concurs a càrrec dels Bordegassos de Vilajuïga. On: Davant de l’Ajuntament Quan: A les 20.30 h. Concert de Banannabeach On: Davant de l’Ajuntament Quan: A les 23 h. Concert amb La nit del Canet Quan: A la 1 h. DJ Adrià Giner Quan: A les 3 h.

🗓️ DISSABTE 26 DE JULIOL

L’ARMENTERA

Festa Major. Simultànies d’escacs On: Plaça Catalunya Quan: A les 12 h. Laser Tag On: Zona Skate Park Quan: De 16 a 20 h. Inflables aquàtics On: Pista poliesportiva Quan: De 16 a 19 h. Animació infantil amb Ambauka On: Pista poliesportiva Quan: A les18 h. Correbars amb Ho peta Street Band i Tambòrian’s Quan: A les 21 h. Panxuts Beer Band, Banda Neon, PD Kzu Quan: A les 23.30 h.

AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Festa Major de Sant Jaume. Taller infantil Bestioles d’estiu, amb Berni Pajdak On: Plaça Pous i Pagès Quan: A les18 h. Dance Party animació infantil amb Pau Morales Quan: A les 19 h. Presentació de Realitats paral·leles i Realitat paral·leles II, de Mar Aparició, a càrrec de l’autora i membres de Creàlit Quan: A les 20 h. Cantada d’havaneres amb Terral Quan: A les 21 h. Ball amb Nou Màgic Quan: A les 22.30 h.

CADAQUÉS

4a edició de Cadaqués Mar Acústic amb The Escarteen Sisters On: A bord d’un llaüt català Quan: A les 18 h.

Ruta turística. Ses arts de pesca de Cadaqués On: Sortida des de l'Oficina de Turisme Quan: A les 18 h. Preu: 5 € (fins 12 anys gratuït)

Festival de Música de Cadaqués Actuació de Gio, Symhonia amb Marc Timó On: Església de Cadaqués Quan: A les 19 h. Preu: 20 €. Venda d’entrades a festivalcadaques.org

Preestrena del film documental Baruma. Després, xerrada-cinefórum amb la participació de Daniela Clementi, directora del film, i Denis Fornés, fundador de l'ONG Baruma. On: Teatre Art i Joia. Quan: A les 20 h.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple On: Piscina Esportiva El Cau Quan: D’11 a 13 h.

DARNIUS

Presentació i estrena del documental històric Darnius, poble surer On: Plaça Major Quan: A les 22 h.

ESPOLLA

Cercavila i plantada de gegants XVII Trobada gegantera On: Pista Municipal Quan: A les 18 h. Florida (grup de versions) Dj Oficce Quan: A les 23.30 h.

EL FAR D’EMPORDÀ

Festa Major. Sopar a la fresca Quan: A les 21 h. Preu: Nens fins a 12 anys, 10 €. Empadronats, 15 €. No empadronats, 18 €. Actuació musical Miris Way Band Tour-Rock dels 80’s Quan: A les 23 h.

FIGUERES

Ruta Dalí. Una visita guiada a peu pels espais més singulars de la ciutat vinculats amb Salvador Dalí On: Diversos espais Quan: A les 18.30 h. Preu: Completa 4 €, reduïda 2,5 € i gratuït fins a 10 anys

Concert de campanes de Bornemouth Youth Handbell On: Església de Sant Pere Quan: A les 19 h.

LLANÇÀ

Tallers a la Biblioplatja Tallers d’estampació de monstres, a càrrec de la Cia La Sal d’Olot On: Biblioplatja del Port Quan: A les 11.30 h.

Sheryl Francis Gala; desfilada de moda On: Passeig Marítim Quan: A les 19 h.

Obra de Teatre L’Enemic del Poble On: Casa de Cultura Quan: A les 20 h. Preu: Taquilla inversa.

Festa Blanca amb Dj Bacardit On: Lloc per determinar Quan: A les 23.30 h

LLERS

Concert amb Sweet Chilli Bnd On: Castell de Llers Quan: A les 23 h.

MOLLET DE PERALADA

Poemestiu 2025. Un Tal Pere + Cristina Company On: A la Vinyeta Quan: A les 19.30 h.

PERALADA

Festa de Sant Nazari de les olives amb missa i vermut. Quan: A les 12 h.

XXVIII Cicle de Concerts Claustre de Sant Domènec. Albert Mora i Abigaïl Prat, flauta i arpa Quan: A les 20.30 h. Preu: Gratuït.

PONTÓS

Festa d’estiu. Torneig de petanca On: A la pista Quan: A les 10.30 h. Bicicletada. 6 km ruta de Romanyà On: Sortida des de la pista Quan: A les 19 h. Sopar popular i concerts On: Al pati del local social Quan: A les 21.30 h. Concert del duo musical Sharazan Quan: A les 22.30 h. Concert del grup de versions Persºns Quan: A les 00 h.

PORTBOU

Festa Major . Open d'escacs internacional On: Rambla de Catalunya Quan: A les 10 h. Jocs infantils On: Rambla de Catalunya Quan: A les 11 h. Torneig de botifarra. Inscripcions a l'Oficina de Turisme Quan: A les 16 h. Preu: 10 €/parella. Cursa de Festa Major coorganitzat amb el Club Excursionista de Portbou On: Inscripcions a la Rambla de Catalunya. Quan: A les 16.30 h. Concert de versions amb Los Niños de Jesús i Jordi Évole On: A les barraques dels pescadors Quan: A les 23.30 h. DJ Víctor mata On: A les barraques dels pescadors Quan: Tot seguit.

EL PORT DE LA SELVA

Festival de Música de Sant Pere de Rodes. Actuació Cançons a flor de pell, amb Mireia Pintó (mezzosoprano) i Vladislaw Bronevetzky (piano) On: Sant Pere de Rodes Quan: A les 20 h.

ROSES

Concert del taller internacional d'harmònica Greg Zlap-Joan Pau Cumellas On: Església de Santa Maria. Quan: A les 20.30 h.

Sons del Món. Actuació de la banda The Beach Boys On: Cutadella. Quan: A les 22 h.i

SANT LLORENÇ DE LA MUGA

Muga Amunt amb Xavi Quintà & Violeta Leal On: Font Pudosa Quan: A les 23 h. Preu: Gratuït.

SANT PERE PESCADOR

Havaneres amb Les Anxovetes On: Club Nàutic Quan: A les 22 h.

SIURANA D'EMPORDÀ

Festival Fastt. Nit de dansa amb l'espectacle The Sad-Mad Method i No. On: Pista poliesportiva Quan: a les 20 h.

VENTALLÓ

Trio Claret interpreta Variacions Goldberg JS Bach On: Fundació l’Olivar Quan: A les 22 h.

VILAFANT

Jornades lúdiques. Jocs de taula, ludoteca familiar, demo de novetats, tornejos, sorteig de material On: Sala polivalent, pàrquing de l'Era de Can Gelada Quan: D’11 a 14 i de 16 a 20 hores.

VILAJUÏGA

Festa Major. Demostració de puntaires de l’Alt Empordà, a càrrec de les Puntaires de Llançà On: Davant de l’Ajuntament Quan: De 10 a 13 h. Inflables passats per aigua On: Piscina municipal Quan: A les 11 h. Preu: Entrada gratuïta per als empadronats Birrajuïga, correbars a càrrec del Bordegassos de Vilajuïga amb l’acompanyament musical de Zebras Marching Band. En acabar hi haurà Botifarrada popular On: Seu del PNCC Quan: A les 18 h. Preu de la botifarrada: 20 €. Venda de tiquets a l’ajuntament (+18). Mon DJ On: Davant de l’Ajuntament Quan: A les 22 h. Concert del grup Wasa Corporation Quan: A les 00 h. DJ Lia Jensen Quan: A les 2 h.

🗓️ DIUMENGE 27 DE JULIOL

L’ARMENTERA

Festa Major. Quartet Gerunda On: Pista poliesportiva Quan: A les 18 h.

AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Festa Major de Sant Jaume. Passejada de 600 On: Plaça Pous i Pagès Quan: Matí. Melé oberta de petanca On: Club petanca Avinyonet Quan: A les 9.30 h. Missa i, tot seguit, concert de l’Orfeó de l’Empordà i l’Orfeó Jonquerenc On: Església de Sant Esteve Quan: A les 12 h. Sardanes On: Plaça Pous i Pagès Quan: A les 18 h. Presentació del llibre La veu del violí. Converses amb Gonçal Comellas On: Societat Quan: A les 20 h. Ball amb la colla de gegants de la Societat d’Avinyonet On: Plaça Pous i Pagès Quan: A les 20.30 h. Concert amb Maski i Paula Combo Casino Quan: A les 21 h.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Enfarina’t, descobreix l’Ecomuseu Farinera On: Ecomuseu Farinera Quan: A les 12 h. Preu: 5 €.

Empuria Fantasy for kids. Foam Party – Music & DJ On: Platja d’Empuriabrava Quan: A les 17 h.

DARNIUS

Poemestiu 2025. Especial còmic: presentació d’un còmic + música + berenar Quan: A les 19 h.

L’ESCALA

Recital concert del poema de Paul Valéry al Cementiri Mariner de l’Escala. Amb Antoni Puigverd, Josep Tero, Ferran Martínez, Stanislav Stepanek, Sergi Vallès, Berta Giraut, Carles Duarte On: Cementiri Mariner Quan: A les 20.30 h. Preu: Gratuït.

ESPOLLA

Festa Major. Ofici Solemne amb la Cobla Cervianenca On: Església de Sant Jaume Quan: A les 11 h. Vermut de Sant Jaume i sardanes amb la cobla Cervianenca On: Plaça de Sant Jaume Quan: A les 12 h. Sardanes amb la cobla Cervianenca On: Plaça de Sant Jaume Quan: A les 18.30 h. Ball amb el Cafè Trio On: Sala de Ball La Fraternal

EL FAR D’EMPORDÀ

Festa Major. Inflables On: Pista poliesportiva Quan: Tot el dia. Festa de l’aigua Quan: A les 16 h. Paintball Quan: A les 18 h.

FIGUERES

Ball amb Xanadú. Festa fi de temporada On: Sala de Ball Erato Quan: A les 17.30 h.

PORTBOU

Sardanes a càrrec de Foment del Montgrí On: Rambla de Catalunya Quan: A les 12 h. Acte de commemoració dels 40è aniversari de la Penya Blaugrana de Portbou amb brindis popular On: Jardins del Centre Cívic Quan: A les 13 h. Vespreig amb rumba On: Al racó de la Platja Quan: De les 18.30 fins a les 21.30 h. Correfocs am Els Diables de l'Albera On: A l'Ajuntament de Portbou Quan: A les 23 h. Espectacle pirotècnic On: A la badia de Portbou Quan: Tot seguit.