La Festa Major de l'Escala 2024 ha reunit 35.000 participants

Els focs d'artifici i el ball de Banda Neón i DjCalvins a la zona de la platja de Riells van tancar dilluns una edició de la Festa Major de l'Escala marcada per una gran resposta de públic a pràcticament la totalitat de la cinquantena d'activitats programades. La Comissió de Festes calcula que s'han arribat a sumar 35.000 participants en total. "Estem molt satisfets de la gran participació que hi ha hagut durant tota la Festa i vull agraïr novament la tasca de treballadors, entitats i de la Comissió de Festes per fer-ho possible, així com al públic i als participants per la seva resposta", remarca l'alcalde de la vila, Josep Bofill.

El tret de sortida de la festa es va donar divendres passat amb una plaça de l’Església plena a vessar per escoltar el pregó de la coordinadora del MAC-Empúries, Marta Santos. L'acte que també va incloure un homenatge a Pedro Martos, conegut popularment al poble com el "coquini roquini", expressió que porta dècades fent servir per vendre cocos a la platja i que tota la plaça va cantar a ple pulmó. De la festa cal destacar la inauguració d’una exposició de gravats de Tàpies; la recuperació del tobogan aquàtic amb aigua reciclada; les barraques; i la quinzena de participants a les curses d’objectes flotants identificats.

Exposició oberta

Divendres passat s'inaugurava, a l'Alfolí de la Sal, l'exposició de Festa Major, que aquest any es mantindrà oberta fins a principis de desembre. Es tracta d'una sel·lecció de gravats d'Antoni Tàpies que pertanyen a la col·lecció de la Fundació Vila Casas.

L’exposició 'Bon à tirer' forma part de les activitats del centenari del naixement d’Antoni Tàpies (Barcelona, 1923), un dels artistes contemporanis catalans més rellevants i prolífics del segle XX. La riquesa del seu repertori simbòlic, profundament codificat i amb una coherència conceptual inequívoca, aglutina la seva extensa producció artística a través de la qual ha esdevingut un dels grans referents de l’art contemporani català. La mostra, comissariada per Natàlia Chocarro, recull una sel·lecció de gravats que Tàpies va estampar al taller de Joan Roma, un dels gravadors més reconeguts de Barcelona i que va acompanyar en l’experiència del gravat a alguns dels artistes més significatius de la segona meitat del segle XX. Produïts entre els anys 1989 i 1993, moment de plena maduresa de Tàpies, aquests gravats pertanyen a la col·lecció de la Fundació Vila Casas adquirida el 2017 i tenen la particularitat de comptar amb la distinció “bon à tirer” (BAT, vàlid per estampar). Aquesta sel·lecció de gravat ens apropa a l’univers personal de Tàpies però també, a l’univers del gravat i les possibilitats tècniques d’aquesta disciplina artística.