La Festa Major de l'Escala comptarà amb una cinquantena d’activitats

La Festa Major de l’Escala, dedicada a Santa Màxima, se celebra aquest any del 30 d’agost al 2 de setembre -el cartell d’enguany és obra de Roser Bona. L’inici formal de la Festa és el dia 30 d’agost, jornada en què s’inaugurarà l’exposició de la Festa Major i es farà el pregó, aquest any encarregat a la coordinadora del Museu d’Arqueologia Catalunya-Empúries, Marta Santos. L’exposició d’aquest any està dedicada a Antoni Tàpies, amb motiu del centenari del seu naixement. Antoni Tàpies. Bon à tirer és una exposició que compta amb l’impuls de la Fundació Vila Casas i es tracta d’una selecció de gravats que l’artista català va estampar al taller de Joan Roma, un dels gravadors més reconeguts de Barcelona i que va acompanyar en l’experiència del gravat a alguns dels artistes més significatius de la segona meitat del segle XX. Produïts entre els anys 1989 i 1993, moment de plena maduresa de Tàpies, els gravats pertanyen a la col·lecció de la Fundació Vila Casas adquirida el 2017 i compten amb la distinció bon à tirer (BAT, vàlid per estampar).

Els actes d’aquest primer dia de la Festa Major, però, hauran començat de bon matí amb una de les novetats d’aquest any, com és l’enlairament en globus aerostàtic des de la Platja. Serà a partir de les 8 del matí i caldrà fer inscripció prèvia. El globus s’enlairarà uns 25 metres i permetrà veure vistes inèdites del municipi als participants durant uns minuts, abans de tornar a baixar. Aquesta activitat només es podrà fer si les condicions meteorològiques ho permeten.

En aquesta primera jornada festiva, també, hi haurà bateig de pàdel, surf, kaiak i rem, així com rutes de patrimoni (activitats amb inscripció prèvia). Al matí, també, s’ha programat un espectacle infantil de titelles i pallassos i, al vespre, després del pregó, hi haurà un homenatge a Pedro Martos, més conegut com el coquini riquini, perquè fa diverses dècades que fa servir aquesta expressió cantada per vendre cocos a les platges del municipi. La primera jornada es tancarà amb la botifarrada popular (amenitzada amb el grup APALOSECO), el correbirra i el primer concert de barraques, amb Penelope i Bananna Beach.

Novetats

Una de les novetats de la segona jornada de la Festa Major arriba aquest dissabte 31 d’agost quan es recuperarà el tobogan aquàtic, que utilitzarà aigua reciclada i un circuit d’aigua tancat. Es programa, també, la gimcana a la sorra de la Platja i s’incorpora, com a novetat, un concert de gòspel a la Punta, a càrrec del Cor de Gòspel de Girona, amb una setantena de cantaires. Entre altres activitats, aquesta segona jornada comptarà, també, amb espectacle de clown, sardanes, taller a la barca Paca, el planetari natural i un nou concert a Barraques, amb les actuacions de Roba Estesa i Dj Ryna.

L'Escala enceta la Festa Major amb una exitosa trobada gegantera / JORDI CALLOL

La jornada del diumenge 1 de setembre començarà amb la XXIII Atena Regata i la cursa d’Objectes Flotants Identificats, per continuar amb la cercavila infantil i el corremulla (novament amb aigua de mar per tal d’evitar la despesa d’aigua potable). A la tarda, s’ha previst un espectacle de màgia, sardanes complementant la jornada amb teatre, concretament, amb Tributo al Genio (Eugenio), i darrera dosi de Barraques, amb Pelukas i Celtics DJ.

Finalment, per la diada de Santa Màxima, que serà el 2 de setembre, s’ha programat un clàssic de la festa, com és el Festival Nàutic, seguit de l’ofici solemne a l’església. A la tarda i vespre, hi ha previst el concert i ball de Festa Major, amb l’orquestra La Selvatana. I la programació es tancarà amb els focs d’artifici i el darrer concert, amb Banda Neon i Dj Calvins, a la plaça de l’Univers. En aquest sentit, es farà una nova distribució de la zona de concert, per tal de millorar la capacitat de públic i l’acústica.

Inscripcions prèvies

Gairebé tota la programació de la Festa Major de l’Escala d’enguany és d’entrada gratuïta, però hi ha determinades activitats que tenen un aforament limitat i que cal reservar plaça a través del web inscripcions.lescala.cat (es podia fer efectiva la reserva de plaça a partir del dilluns passat, 19 d’agost). D’altra banda, hi ha algun cas puntual en què es requereix pagar inscripció, com són els casos de la marxa nocturna o la travessa de natació.

«Un any més, s’ha intentat configurar una programació amb activitats per a totes les edats i s’ha d’agrair l’esforç que es realitza des de la Comissió de Festes de l’Escala i des de totes les entitats locals que col·laboren amb l’àrea de Cultura, per tal que la Festa Major sigui tot un èxit», ha manifestat la regidora de Festes de l’Ajuntament escalenc, Cristina Viegas.